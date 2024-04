За год до нового тысячелетия свет увидел музыкальный альбом «On the 6». Его автором стала на тот момент 30-летняя танцовщица и актриса Дженнифер Лопес. Тогда американка латинского происхождения получила известность благодаря своей работе в кинематографе и хореографии. Роль в биографической картине «Селена» (лента про культовую певицу 90-х) побудила Джей Ло начать свой путь в музыкальном мире. Несмотря на плохие прогнозы агентов, лонгплей был воспринят критиками положительно, и к статусу «успешная актриса» прибавилось и «певица».

Савочкина Оля Matreshka Concerts Дженнифер Лопес в Санкт-Петербурге

Сейчас в копилке артистки восемь студийных пластинок, проданных тиражом более 40 млн экземпляров, ряд номинаций на престижные кинопремии, включая «Золотой Глобус» и «Сатурн» и многое другое.

24 июля Лопес исполнилось 50 лет. В честь этого события артистка отправилась в большой мировой тур, который назвала It's My Party. Последний свой концерт, организованный агентством Matreshka Concerts, певица отыграла в петербургском СКК 11 августа. О том, как прошло заключительное шоу Джей Ло, расскажет корреспондент ИА REGNUM.

За пару часов до выступления в социальных сетях петербуржцы стали активно распространять ролики, где были запечатлены фанаты, которые пришли к концертной площадке заранее. Сидящие под серым небом на стульях люди олицетворяли всю суть значимости визита поп-дивы, которая не выступала в России семь лет. Согласно данным организатора, концерт Дженнифер Лопес в СКК посетило более 20 тысяч человек. Для фанатов выделили три основые зоны: фан-зону, танцпол и сидячие места.

Шоу началось с разогрева, во время которого публику развлекал диджей. После его короткого сета на сцену вышли танцоры, а уже за ними и сама певица, появление которой сопровождалось громкими овациями и словами диджея: «Сегодня у нас вечеринка из всех вечеринок. Дайте шуму имениннице!» После этого мисс Лопес встречали тысячи телефонов, взмывавших вверх и опускавшихся вниз под дирижирование труппы певицы.

Дженнифер Лосес. «Я так счастлива сегодня быть здесь. Это наш последний концерт в рамках тура It's my party, поэтому мы готовы устроить самое потрясное на свете шоу. Однако! Как и на любой вечеринке, на моей есть правила. Сегодня только одно — вы должны много танцевать!»

После того как ее голос перестал быть похожим на ораторский, она тихо, но разборчиво добавила: «Я вас очень люблю. Спасибо вам большое».

Концертная программа вечера была разбита на несколько частей. Как и полагается именитым поп-певицам, Лопес не просто исполняла свои композиции, но и каждый номер сопровождала запоминающейся хореографией и костюмами. Всего за вечер певица представила около восьми образов, начиная от вызывающего золотистого наряда и заканчивая романтичным красным платьем. Хореография номеров также варьировалась от эксцентричных до постановок с религиозными мотивами.

Для своего выступления Лопес подготовила 17 композиций. Концерт открывали композиции Medicine; Love don't cost a thing; Get right. Во время пауз с большого экрана зрителям транслировались сопровождающие следующие треки видеоролики, где артистка представала в образе гангстера или роковой женщины в ярком платье. Особое внимание во время шоу было уделено судьбоносному фильму «Селена», в котором Лопес сыграла главную роль. Певица призналась, что картина оказала на нее, 28-летнюю актрису, очень большое влияние.

В картине она сыграла роли латиноамериканской певицы Селены. Критики называли эту певицу королевой жанра техно и одной из самых сильных исполнителей своего времени. Она также была известна как модель, дизайнер и бизнесвумен. Селена была убита в 1995 года в возрасте 23 лет. Интересно, что именно после этой роли, Лопес ушла в музыку, стала одной из популярнейших певиц своего времени и также успешно применила свои таланты в бизнесе.

«Знаете, что я думаю об отношениях с людьми? Было много раз, когда я опускала руки и падала в яму. Но именно вы и ваша любовь всегда возвращали меня в правильное русло. Огромное вам спасибо, я люблю вас!», ­ — сказал Дженифер Лопес после рассказа о роли «Селены» в ее жизни.

После лиричной части концерт вернулся к заявленной вечеринке, и на сцену вышла дочь певицы, Эмми, с которой Лопес спела композицию Ain't Your Mama. Джей Ло порадовала фанатов не только англоязычными песнями, но и треками на испанском языке — Te boté, Te gusté и El anillo.

В конце концерта именинница исполнила Waiting for Tonight, Dance Again и On the Floor. После того, как прозвучала предпоследняя песня растроганная Лопес подошла вплотную к своим фанатам, чтобы пожать им руки. Главными героями среди поклонников в этот вечер стали четверо друзей, которые пришли на концерт с табличками. На бумаге они нарисовали флаг России, сердце и слова We и Jennifer Lopez.

После этого на заднем экране сцены загорелся свечами огромный торт, на фоне которого Джей Ло простояла примерно минуту, слушая громкое скандирование тысячи людей «С днем рождения!». Удалилась певица за стену быстро — сразу, как погас свет. Люди же большой вереницей отправились домой, промокнув под дождем.