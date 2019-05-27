За четыре года можно успеть сделать многое. Можно найти свое место в жизни или безвозвратно потеряться. Можно влюбиться, жениться, развестись. Можно в поту лица работать над поставленной целью, а затем снимать сливки с первой партии молока. Постоянный рост — вот неизбежное последствие качественной работы, и многие музыканты недаром берут долгие паузы между релизами, дабы подготовить для своих фанатов новый, долгожданный материал.

Дарья Драй ИА REGNUM Вокалист Салли Эрна

Дарья Драй ИА REGNUM Бас-гитарист Робби Меррилл

Американская метал-группа Godsmack не стала исключением. Основанная за пять лет до нового тысячелетия, музыканты стабильно выдавали новый материал через год или два, а в 2014 взяли перерыв на целых четыре года. Свой новый лонгплей с пафосным названием «When Legends Rise» группа представила в 2018 году и отправилась колесить по миру, добравшись в итоге и до Петербурга. В местный клуб А2 обладатели платинового статуса приехали с презентацией своей новой работы и шоу, на котором удалось побывать корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Бас-гитарист Робби Меррилл

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты группы

Несмотря на то, что концерт был намечен на рабочий день, нельзя сказать, что народу пришло мало. Но многие не спешили теснится у сцены: они томно распространились по всему залу, попивая пивко из бара и освещая свои мало заинтересованные лица светом смартфонов. Кроме черных экранов, клуб освещала одинокая сцена, так и ждущая, когда её займут музыканты и продемонстрируют, как звучит американский хард-рок, а до этого её украшало лишь название коллектива. Собравшихся развлекали песни Linkin Park, Foo Fighters и других коллег Godsmak, звучавших из колонок.

Дарья Драй ИА REGNUM Вокалист Салли Эрна

Дарья Драй ИА REGNUM Вокалист Салли Эрна

Дарья Драй ИА REGNUM Бас-гитарист Робби Меррилл

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт Godsmack в A2

Первые гитарные рифы прозвучали спустя полчаса ожидания, и громкий крик фанатов напомнил, что коллектив не приезжал в Россию с 2015 году. Сцену осветили яркие софиты, и группа открыла свой сет треками «When Legends Rise» и «1000hp». Зал сразу же разделился на три сектора. Те, что кучкуются ближе к сцене, вовсю прыгают под каждую песню, высоко подняв руки и громко подпевая. Сразу за ними образовалась опасная зона слэма, правда, по сравнению со многими подобными мероприятиями выглядит эта толкучка вполне безобидно. Ближе к бару расположились пассивные любители концертов. Так, кто-то потягивает напиток и притопывает ножкой в такт музыке, а кто-то устраивает нехилые танцы под убойный рок.

«Привет, Петербург! Вы готовы к вечеринке?» — обратился к публике вокалист Салли Эрна.

Дарья Драй ИА REGNUM Вокалист Салли Эрна

После этих слова зал взрывается аплодисментами и следующие восемь песен просто не выходит из состояния взорвавшейся бомбы. Толпа взрывается и разрывается от счастья. Многие из присутствующих рвут свои связки на припеве, а самые отчаянные прыгают все выше и выше. Группа очень грамотно выстроила композицию своего выступления, в самом начале выдав порцию треков, которые максимально зарядили публику и подготовили ее к ряду сюрпризов.

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт Godsmack в A2

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт Godsmack в A2

Первым из них стал батл барабанщиков. Вокалист Салли Эрна является мультиинструменталистом, поэтому не отказывает себе в удовольствии на концертах по-дружески сразиться в батле со своим коллегой Шенноном Ларкином. Специально для фронтмена из-за кулис выехала барабанная установка, в то время как ударные Ларкина съехали на противоположное место. Свое мастерство оба музыканта демонстрировали под аккомпанемент отрывков из песен Metallica, AC/DC, Aеrosmith и других известных групп. Виртуозно отбивая ритм, они периодически подбрасывали палочки, крутились вместе с установкой, а после выбрасывали палочки в лес рук.

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт Godsmack в A2

Шоу барабанщиков венчал кавер (авторская музыкальная композиция в исполнении другого музыканта или коллектива) на известный трек AC/DC «Back in Black». К слову, на московском концерте (с сет-листом которого уже можно было ознакомиться) группа исполняла кавер на песню The Beatles «Come Together». Поэтому легендарные аккорды с «Черного альбома» снесли голову и у тех, кто ожидал перепевку битлов, и у тех, кто специально не стал знакомиться с возможной программой. Именно под этот трек в зале проснулись первые любители быть пронесенными на руках. И хотя прыгать со сцены им никто не давал, каким-то образом люди все равно умудрялись взгромоздить себя на соседа, а после упасть, а точнее коряво поплыть, на руках других фанатов. Это удавалось провернуть единицам и всего на один-два метра, но все традиции рок-концерта уже были соблюдены.

Дарья Драй ИА REGNUM Фанаты группы

После коллектив отправился за кулисы, но почти сразу же вернулись с новым инструментом. Эрна вновь продемонстрировал свой музыкальный талант и сыграл на синтезаторе нетипичную для тяжёлых Godsmak песню «Under Your Scars». Зал на несколько минут в прямом смысле опустился на землю и стал тихо слушать. Но разве металлисты умеют уходить на лиричной ноте? Конечно же, нет. Последние треки «Bulletproof» и «I Stand Alone» — это воплощение духа нового и старого Godsmak. Композиции с характером и агрессией — и одновременно красивая финальная точка. Возможно, еще четыре год собравшимся не удастся вместе с Эрна на срыв прокричать «…I… stand alone!!», и все фанаты пользуются этим шансом на полную, вынося стены А2 своим криком. За такое доброе приветствие музыканты тепло благодарят публику и обещают вернуться.

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт Godsmack в A2

«Увидимся в следующий раз, Пите-е-е-е-е-е-ер!», — кричит фронтмен перед тем, как уйти за кулисы.

Многим даже не верится, что любимая группа вернулась в Северную столицу спустя четыре года. Многие даже не стали рваться в сторону выхода, а остались тихо смотреть на лого группы на экране. Думаю, в надежде еще хотя бы раз его увидеть.

Дарья Драй ИА REGNUM Бас-гитарист Робби Меррилл