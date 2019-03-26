Больше четверти века назад в Санкт-Петербурге 19-летняя на тот момент девушка Диана Арбенина познакомилась с такой же юной и романтичной Светой Сургановой. Обе они любили себя в музыке, но что важнее — музыку в себе. Так появился дуэт, ставший впоследствии одной из самых поэтичных отечественных рок-групп в истории, а благодаря одной поездке с то ли шутливым, то ли мнительным таксистом, принявшим инструменты за оружие, родилось название группы «Ночные Снайперы». Тернистый путь к славе, уход одной из основательниц и перманентная ротация состава, запись девяти студийных альбомов и нескольких сольных сборников — все это нашло свое отражение в юбилейном концерте снайперов в «Ледовом», на котором удалось побывать корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Диана Арбенина

Дарья Драй ИА REGNUM Диана Арбенина

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт группы Ночные снайперы в Ледовом дворце

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт группы Ночные снайперы в Ледовом дворце

Почти всем фанатам хоккея и крупных концертов известно, где находится «Ледовый Дворец» в Санкт-Петербурге, и местным жителям определенно не впервой видеть длинную вереницу людей, растянувшуюся от дорожного светофора прямо до входа в здание. Шагая прямиком за людьми, чьи глаза мечтательно смотрят на билет, а голос срывается на легкий фальцет при виде других сопричастных к концерту, невольно ожидаешь увидеть не зрелище, а Зрелище. Ведь не каждый день российская, пускай и очень известная, рок-группа выступает на сцене «Ледового».

Дарья Драй ИА REGNUM Поклонники перед началом концерта

Дарья Драй ИА REGNUM Перед началом концерта

Фанатская зона наполнена людьми самого разного возраста, вплоть до маленьких детей. На правой руке у них надета перчатка с сердцем, подготовленная специально для флешмоба, где-то возле ограждения лежит хотя и не миллион алых, но красивых белых роз, а первый ряд поклонников на танцполе держит в руках два флага — на одном красуется надпись «Философия», а на другом нарисовано красное разбитое сердце. На самой сцене стоят два огромных и несколько маленьких вентиляторов, скрытых за полосками экрана, а на них самих мелькает анимация с фотографией фронтмена и надписями, приуроченными к юбилею.

Дарья Драй ИА REGNUM Поклонники с банерами на концерте

Дарья Драй ИА REGNUM Поклонники с розами на концерте

Дарья Драй ИА REGNUM Поклонники с фонариками на концерте

Особенным в прямом и переносном смысле уголком стало место вблизи правой части сцены, куда подвезли несколько фанатов на инвалидных креслах. Все мирно ждали, когда ширма откроется и оттуда выбежит или вылетит королева вечера в сопровождении своих помощников.

Дарья Драй ИА REGNUM Поклоница группы с букетом

Специально под выход «Ночные Снайперы» подготовили для заждавшихся фанатов еще пару минут ожидания, но далеко не томного и весьма бесполезного. Когда свет в зале потух, и стало понятно, что шоу вот-вот начнется, раздались первые звуки, похожие на песню, но вместо музыкантов зрители увидели новую анимацию. Это были далеко не скучные надписи или реклама, это был целый клип, оформленный в стиле опенингов последних фильмов о Джеймсе Бонде. Двигающиеся механические детали и кроваво-красные титры, окутанные туманом из дым-машины дали начало юбилейному концерту «Ночных Снайперов». Арбенина, одетая в черную «кожу» и куртку с надписью «DAR», не стала тратить время на лиричные отступления и разговоры с фанатами, а предпочла выскочить на сцену, стоило лишь центральной ширме взмыть чуть выше ее роста. Эффектному появлению сопутствовал не менее эффектный гул толпы, на некоторое время заглушивший звук инструментов.

Дарья Драй ИА REGNUM Диана Арбенина

На эффектность шоу пожаловаться сложно. Первым особенно ярким моментом, учитывая ракурс, я бы посчитал красное конфетти, вырвавшееся из машин рядом с певицей. Видеть человека внутри бездушных ярких бумажек, которые летают вокруг него как мотыльки, по-настоящему увлекательно и необычно.

В целом, на спецэффекты группа не скупилась. Помимо разноцветных конфетти, она подготовила для зрителей отдельное представление на сцене, где все время, как часы, вращались вентиляторы. Где это было уместно, солистка взмывала в воздух на специально подготовленной площадке и как дирижёр управляла флешмобами по зажиганию сотен фонариков, пуску десятков бумажных самолетов или махами белых роз. Многие песни сопровождались сочной анимацией от красивых и глубинных кадров, до целой трогательной истории коллектива, рассказанной через самые раритетные фотографии со старых выступлений короткостриженных певиц.

Дарья Драй ИА REGNUM Диана Арбенина

Истории и философии в этот вечер вообще было уделено отдельное внимание. Арбенина неоднократно делала лиричные паузы между песнями, чтобы поблагодарить фанатов за энергетику и поддержку, но что более важно, в своем поэтично-рокерском стиле рассказать о том, что для нее значит творчество, написание новых песен, и как она видит жизнь. Три раза за концерт группа брала паузы, во время которых большой экран и громкие колонки рассказывали о личности Дианы Сергеевны как музыканта и как человека. Эти «дневники» дали фанатам четко понять, что певица будет продолжать свое творчество не потому, что она зависит от сцены, а потому, что она чувствует себя по-настоящему счастливой, выходя для них и ради них.

Дарья Драй ИА REGNUM Диана Арбенина

Дарья Драй ИА REGNUM Диана Арбенина

Дарья Драй ИА REGNUM Диана Арбенина с розой во время шоу

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт группы Ночные снайперы в Ледовом дворце

За эти три паузы Арбенина не только открылась публике, но и сменила три образа. На смену рок-диве в кожаной курке, пришла сдержанная женщина, одетая в пиджак, брюки и белые кроссовки. А в третий раз на сцене была женщина-лебедь в платье за синтезатором или с гитарой в руках, которая в свете софитов пела в глубоком одиночестве. Одиночестве, которое в конечном итоге прервала ее старая подруга со скрипкой в руке. Та самая, которую 25 лет назад она повстречала в Петербурге, и с которой она воплотила в жизнь «Ночных Снайперов». Светлана Сурганова вышла на сцену под громкие овации, и со своей скрипкой и природной скромностью привнесла в концерт нотку прошлой ностальгии, когда две девушки (ныне известные во всей России артисты) играли на «квартире у Макаревича, ну ту самою, помнишь, давай ее!» песню. И гитара со скрипкой «как тогда у Макаревича» звучат то тихо, то громко пока вокруг них развиваются флаги с надписью «Снайперы всегда в деле».

Дарья Драй ИА REGNUM Поклонники с розами на концерте

Завершился вечер без грустной ностальгии по былым временам, а на громком аккорде в будущее. Арбенина сменила платье на кожаную куртку, остальные музыканты вернулись на сцену, и хлопки тысяч рук обрушились на стены «Ледового». Становится по-хорошему страшно и одновременно спокойно, когда в сплошной тишине раз в секунду по залу гуляет стук ладоней, словно в Колизее или драматической истории о герое, преодолевшем все на своем нелегком пути. Красивый конец пока еще незавершенной истории.

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт группы Ночные снайперы в Ледовом дворце

Дарья Драй ИА REGNUM Светлана Сурганова и Диана Арбенина

Дарья Драй ИА REGNUM Светлана Сурганова и Диана Арбенина

Дарья Драй ИА REGNUM Светлана Сурганова и Диана Арбенина

P.S. Для тех, кто дочитал до конца, расскажу еще одну историю с концерта. Во время шоу Арбенина предупредила публику о съемках нового клипа, которые проходили прямо во время мероприятия. Мне удалось стать свидетелем того, как актер в плаще и белой рубашке с галстуком репетировал томный взгляд на сцену, с которой певица спрыгнула в толпу и, расставив руки, «отплыла» на руках помощников прямо в зрительский зал. Готовьтесь смотреть себя на YouTube.