Десять лет — это приличный срок. Особенно, если речь идёт о возрасте рок-группы. И, как положено, каждый уважающий себя коллектив всегда спешит отметить юбилей со своими поклонниками, стараясь сделать в этот день нечто знаковое. Вот и российская рок-группа Louna не оказалась исключением. Коллектив образовался в 2008 году как сайд-проект рок-группы Tractor Bowling. Их дебютный альбом с яркой выраженной социальной тематикой вышел в 2010 году и благодаря бетонному бэкграунду приобрел широкую популярность как среди поклонников «трактора», так и среди нейтральных слушателей. За время своего существования коллектив выпустил пять лонгплеев, два из которых записал на английском языке при участии западных коллег. Имея такой багаж, свой десятилетний юбилей музыканты решили провести громко и ярко в питерском клубе А2. О том, как прошло шоу 25 мая, рассказывает корреспондент ИА REGNUM.

Павел Проскурня ИА REGNUM Концерт группы Louna в Санкт-Петербурге

Павел Проскурня ИА REGNUM Концерт группы Louna в Санкт-Петербурге

Павел Проскурня ИА REGNUM Зрители

Небольшая задержка перед выходом Louna на сцену дает публике время самостоятельно разогреться, потратив кровно заработанные на пластиковый стаканчик пенного. Оно, как известно, свое дело знает — язык, если нужно, развяжет, да и тело к пляскам подготовит. Пока группа где-то там, за кулисами, готовится явить себя собравшимся фанатам, из толпы слышаться выкрики «Louna! Louna, Louna!» — громкий клич, обращенный ко всем участникам коллектива, разносит по всему клубу нотки буйного ожидания.

Павел Проскурня ИА REGNUM Фанаты

Павел Проскурня ИА REGNUM Зрители

Час Х настал, о чём говорил загоревшийся за сценой широкий экран с названием коллектива. Кто-то поднял над головой свои мобильники, дабы заснять фильм на память или для пиратской продажи друзьям в интернете, другие же уже потихоньку заняли стартовые позиции, чтобы, как только из колонок понесётся убойный рок, как по команде начать слэм.

Павел Проскурня ИА REGNUM Концерт группы Louna в Санкт-Петербурге

Павел Проскурня ИА REGNUM Концерт группы Louna в Санкт-Петербурге

Павел Проскурня ИА REGNUM Лусинэ Геворкян, группа Louna

Когда сил ждать уже не осталось, и видеоряд нагнетает до предела, мощная волна знакомых гитарных рифов всё-таки вырывается из колонок, заполняя зал. На сцене появляются виновники торжества в агрессивном свете софитов, пронизывающих все помещение в такт первым аккордам. Торжество света и звука начинается.

А какой праздник без танцев? Вот и сегодня здесь образовался агрессивный слем. Те, кто не решился залезть в этот круг ада, по состоянию здоровья или нежеланию покидать концерт с синяками, вовсю прыгают и качают головами, выкрикивая слова песен. И, конечно, все до единого тянут сложенные в козу пальцы к потолку клуба, как можно выше. Думаю, любой школьный учитель позавидовал бы такому «лесу рук».

Павел Проскурня ИА REGNUM Концерт группы Louna в клубе А-2

Павел Проскурня ИА REGNUM Фанаты

И если на день рождения друга лучший подарок — книга, то на юбилей группы подарком становятся эмоции слушателя и его благодарность за заполненный творчеством плеер. И преданные поклонники «тракторов», облачённые, конечно, в мерч, принрмаются громко скандируют: «Louna, Louna, Louna». Музыканты в свою очередь не отстают от поклонников по части самовыражения. Помимо привычных прыжков по сцене, обращения в духе «Вы все еще живы?», они специально выстроили сцену таким образом, чтобы, как на больших стадионах, выходить прямо в середину зала. Именно во время этих дефиле раскрывается вся любовь зрителя. Кто-то бросает в музыкантов подарки, кто-то вытягивается в надежде отбить пять, а кто-то сильно кричит «Я люблю вас», понимая, что обращение достигнет адресата и не затеряется в постороннем шуме.

Павел Проскурня ИА REGNUM Лусинэ Геворкян, группа Louna

Торжество не может обойтись без специальных гостей, первым из которых становится, Анатолий «T.Wild» Борисов, (лидер рок-группы Wildways — прим.ред.), который изящно украсил композицию «Ночь, дорога и рок». Благодаря мощному вокальному дополнению трек зажигает всех присутствующих, и вот уже не только музыканты, но и все фанаты поют знакомый текст хором, вместе с ними. Впрочем, Борисов стал не последним приглашённым на сцену музыкантом. Позднее к Louna присоединился лидер музыкального проекта nobody. one, гитарист-виртуоз Сергей Табачников, которого юбиляры назвали одним из талантливейших музыкантов в стране, владеющих струнным инструментом. Успели поздравить «тракторов» и питерские коллеги по цеху — группа Animal ДжаZ, а точнее, гитарист — Евгений «Джонсон» Ряховский, щедро вознаградивший публику кочевым риффом для пения «1984».

Павел Проскурня ИА REGNUM Концерт группы Louna в клубе А-2

Павел Проскурня ИА REGNUM Концерт группы Louna в клубе А-2

Павел Проскурня ИА REGNUM Концерт группы Louna в клубе А-2

Каждая пауза между треками заполняется голосом зала, который уже привык лаконично скандировать название любимого коллектива или поздравления. Да и любимые композиции сопровождаются бурной реакцией.

Два часа отрыва, сюрпризов и музыки, казалось бы, подошли к своему логическому завершению под звуки лиричной композиции «Колыбельная», которую вокалистка Лусинэ Геворкян посвятила своей дочери, и философского трека «Свобода».

Павел Проскурня ИА REGNUM Концерт группы Louna в клубе А-2

Павел Проскурня ИА REGNUM Зрители

Музыканты покидают сцену, но, видимо, хорошо зная своего неугомонного слушателя, оставляют после себя ноты незавершенности и ярко мерцающий свет, чтобы вновь выйти на бис и порадовать поклонников.

«Я очень рада, что мы здесь собрались. Вы же понимаете, что сегодня мы только разогрелись, а на фестивалях мы спалим все к чертям», — вернувшись, обращается к публике Геворкян.

Павел Проскурня ИА REGNUM Концерт группы Louna в клубе А-2

Павел Проскурня ИА REGNUM Концерт группы Louna в Санкт-Петербурге

Павел Проскурня ИА REGNUM Фанаты

Вспомнить за одно выступление столько убойных композиций, сколько набралось у группы Louna за всё время существования, довольно сложно. Но зато на всю катушку оторваться и зарядится драйвом до следующего юбилея удалось, пожалуй, каждому, кто в этот вечер пришел послушать любимую группу.

Павел Проскурня ИА REGNUM Фирменные сувениры