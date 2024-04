Про таких людей, как Наталья О’Шей, говорят талантливый человек талантлив во всем. Мультиинструменталист, писатель, лингвист и полиглот, женщина с тонким чувством прекрасного и проникновенными вокальными данными. Ее фолк-группа «Мельница» и сольный проект «Хелависа» выстроили свою собственную волшебную вселенную такими альбомами, как «Алхимия», «Химера», «Ангелофрения» и «Люцефераза». В своем творчестве музыканты сочетают славянскую, скандинавскую и кельтскую мифологию. Этническая музыка в песнях Хелависы обретает новое измерение, оборачиваясь в стилистику блюз-рока, навеянного Led Zeppelin, Jefferson Airplane и Rolling Stones. На традиционном весеннем концерте одной из самых сказочных групп России 26 мая удалось побывать корреспонденту ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Хелависа

Дарья Драй ИА REGNUM Хелависа

Дарья Драй ИА REGNUM Поклонники на концерте

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт Хелависы в клубе Космонавт

Подготовив очередную музыкальную программу вместе со своим партнером из «Мельницы» Сергеем Вишняковым, Хелависа посетила Санкт-Петербург, где выступила в местном клубе «Космонавт». В день концерта погода в Питере преподнесла традиционный сюрприз и опустила температуру с комфортного «плюс» в абсолютно неприемлемый «минус». Солнечная погода ушла, не обещав вернуться, но на настроении публики это, кажется, никак не сказалось. Публика смеялась, обсуждала байкеров, рассказывала друг другу про грядущее лето, а в это время вокруг них бегали маленькие дети с медальонами на шее.

Дарья Драй ИА REGNUM Хелависа

Дарья Драй ИА REGNUM Хелависа

Дарья Драй ИА REGNUM Поклонники на концерте

Хелависа с Вишняковым не из тех людей, что заставляют долго ждать. Традиционный антракт еще не начавшегося концерта длится недолго, и артисты под бурные аплодисменты появляются из-за кулис полные энергии, которую вот-вот начнет выкачивать аудитория. От этих артистов не ждешь экстравагантного начала, подкрепленного эпатажными движениями или срывающими поведенческие рамки мелодиями, от них ждешь легких, почти пушистых, настроенческих ноток, которыми сам не прочь поделиться с ребенком, когда читаешь ему сказку на ночь.

Дарья Драй ИА REGNUM Хелависа и Сергей Вишняков

Дарья Драй ИА REGNUM Хелависа и Сергей Вишняков

Дарья Драй ИА REGNUM Поклонники на концерте

В лазурном платье Хелависа выходит на сцену и с ходу признаётся, что очень рада всех видеть и счастлива выйти на сцену с программой «Саламандра».

"А это означает, что сегодня мы исполним и хелависные песни, и мельничные песни, и покажем сюрпризы…» — говорит Наталья О’Шей.

В привычном для себя стиле музыканты выстроили программу циклами, объединенными одной тематикой. Первая часть выступления состоит из композиций «Лики войны», «Прощай» и «Дорога в огонь». Про них не хочется много говорить, потому что, как уже было сказано ранее, эта музыка не предназначена для головокружительного отрыва, отчего и действие головокружительным не выглядит. Мелодичные гитарные партии вперемешку с текстами, пропитанными фольклорными элементами, сплетаются в сеть, из которой не выбраться, и погружают в сказочный мир детства.

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт Хелависы в клубе Космонавт

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт Хелависы в клубе Космонавт

С разогревающего цикла программа продолжает двигаться дальше к циклу про драконов. Именно здесь Хелависа и Вишняков исполняют театрализованные песни, актерами в которых выступают не музыканты, не публика, а бумажные красные драконы, которых рукодельные фанаты принесли с собой. Снабженцы — группа фанатов Хелависы и «Мельницы» «Кандидаты Небесных Наук». Они каждый концерт устраивают флешмобы.

А вот и блок каверов. В «Люциферазу» вошло несколько песен, перепетых Хелависой. Это не первый опыт музыкантов в переделке чужих композиций. Ранее они на свой лад сыграли «Балладу о борьбе» Высоцкого, композицию «Try» певицы Pink, а также хит «Dust in the Wind» знаменитой рок-группы Kansas. На концерте со сцены прозвучали, приобретая совершенно новые, мельничные чарующие краски, «Немного огня» «Пикника» и «Улетай» «Калинова моста». Нашлось место и оригинальной композиции Вишнякова в стиле фингерстайл. Песня «Сrazy Spring» чем-то напоминает хит японского композитора Yiruma «River Flow in You», но больше дарит радость, чем грусть.

Под конец концерта Хелависа предложила сыграть что-то формообразующее. После слов «самая любимая и самая пафосная» зрители слышат песню «Господин горных дорог», после которой музыканты уходят со сцены.

Дарья Драй ИА REGNUM Концерт Хелависы в клубе Космонавт

Дарья Драй ИА REGNUM Хелависа

Но зрители так просто не отпустят. Они хотят ещё. Вдобавок Наталья сразу сказала, что они покажут сюрприз, а его пока не было. Слушателя не проведёшь. Впрочем, Хелависа и Сергей не пытаются особо лукавить. Вернувшись на сцену, О’Шей признается, что каждому в мире нужно ответить на три вопроса: «Кто я?», «Из какого я города?» и «Почему я такой дерзкий?». Не совсем понятная ремарка, но размышления о ее предназначении уходят сразу после начала последней песни «Далеко».

После традиционного поклона музыканты уходят со сцены насовсем. Хотя все понимают, что их возвращение — это лишь вопрос времени (не конкретно сейчас, а в целом — прим. ред.)

Дарья Драй ИА REGNUM Хелависа

Дарья Драй ИА REGNUM Сергей Вишняков

Дарья Драй ИА REGNUM Поклонники на концерте

А что же за сюрприз? А сюрприз — это новый клип певицы на песню «Саламандра». В нем Хелависа совместила свой мифологический стиль с реальной жизнью, показав девушку, работающую в офисе. От скучной работы и ссор с начальством ее спасают песни в кассетном плеере, включая которые, она становится борцом с циклопом. Он олицетворяет все проблемы, с которыми не только героиня, но и мы все сталкиваемся изо дня в день. А с проблемами можно бороться не только в одиночку, верно?