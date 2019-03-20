По прошествии двух лет в Санкт-Петербург вернулся немецкий хеви-метал-коллектив Powerwolf, прибывший в до сих пор мерзнущую Северную столицу вместе со своим новым жарким альбомом «The Sacrament of Sin». Корреспондент ИА REGNUM побывал на концерте и делится впечатлениями.

Дарья Драй ИА REGNUM Гитарист группы Powerwolf

Дарья Драй ИА REGNUM Выступление группы Powerwolf в A2

Задолго до дня икс улицы города, газеты, журналы и социальные сети заполонили эстетически мрачные анонсы с загримированными длинноволосыми дядьками и словами «Powerwolf возвращаются в Россию». Для кого-то это были лишь красиво оформленные картинки с патлатыми незнакомцами, а для кого-то они стали причиной лишиться своих кровных, достать из кладовой свой супергеройский рок-костюм и отправиться на концерт. Костюмов, к слову, к этому дню достали немало. И кровных улетело тоже достаточное количество.

Дарья Драй ИА REGNUM Музыкант группы Powerwolf

Дарья Драй ИА REGNUM Поколонница Powerwolf на концерте в A2

С первых же минут пребывания в клубе понимаешь, что площадка подобрана словно костюм от дорогого кутюрье — миллиметр в миллиметр. Каждый дюйм свободного пространства надо использовать с умом, чтобы не пришлось лишний раз извиняться за непреднамеренный толчок. О том, чтобы пробраться к сцене, не может идти и речи, разве что ты не умеешь, как Моисей, раздвигать руками реку. Что вряд ли. Однако, пока концерт не начался, посмотреть все равно есть на что. Помимо огромного количества зрителей в маркированных футболках и толстовках с символикой группы, вокруг прогуливаются более нетривиальные личности, которые явно подготовились заранее. Их лица украшает белый грим с черной окантовкой глаз, а на тело надеты робы, похожие на те, что носят монахи. Это и неудивительно, учитывая направление музыки, которую они пришли послушать. Кто-то пошел еще дальше и облачился в костюм чумного доктора, что гарантировало аутентичное внимание среди толпы. Только лечит он не болезни, а самый обычный фотографический зуд. Времени на подобные забавы у публики действительно вдоволь, ведь, несмотря заявленные часы, музыканты на сцену не торопятся.

«Вы не знаете, когда начнется концерт?» — спрашивает у бармена любительница текилы.

«Как только все выпьете, тогда и начнется», — отшучивается мужчина за стойкой, который явно привык к подобным вопросам.

Дарья Драй ИА REGNUM Перед началом концерта

Дарья Драй ИА REGNUM Рок-концерт

О знаменитой немецкой педантичности, о которой я слышал от одного из фанатов UDO, вспоминать не приходится. Ожидание и высокая плотность по шкале человекометра чуть не стали причиной сорванного вечера одной из поклонниц, которую охранники вывели на улицу, чтобы девушка не рухнула в обморок. К счастью, все обошлось, и через пару минут она вновь пробиралась ближе к сцене, которую украшал черный занавес с логотипом Powerwolf. А в это время одинокий фонарик над толпой мигал, как маяк, в надежде побыстрее направить в гавань корабль с музыкантами.

Дарья Драй ИА REGNUM Крест

Дарья Драй ИА REGNUM Поколонники Powerwolf на концерте в A2

У меня было достаточно времени рассмотреть логотип, однако после волны призывных криков «Powerwolf! Powerwolf! Powerwolf!», когда взгляд в очередной раз обратился на буквы «PW», за ширмой началось движение. Томный бас, нарастающий барабанный стук знаменовали начало концерта, отрыла который новая композиция «Fire and Forgive». Когда занавес пал и музыканты открылись толпе, помимо громких криков и голоса вокалиста, мое внимание привлек антураж самой сцены — площадка преобразилась в замок. Роль башен на себя взяли барабанщик и клавишник, подняться к которым можно было по «каменной» лестнице, а роль реющего флага взял на себя огромный экран, на котором весь концерт появлялся маскот группы, оборотень, в разных образах и ситуациях.

Дарья Драй ИА REGNUM Барабанщик группы Powerwolf

Дарья Драй ИА REGNUM Поколонники Powerwolf на концерте в A2

После первого трека, который направил публику в нужное русло, вокалист взял слово и после безакцентного и многократно отрепетированного «Здравствуйте», сообщил фанатам, что очень рад вновь (уже в пятый раз) вернуться в город на Неве с концертами. На резонный вопрос желает ли публика спеть с ним, он не сразу услышал удовлетворяющий его ответ. Точнее, ответ был, однако уровень децибел, с которым он был дан, понравился ему далеко не сразу. И когда степень желания достигла необходимой планки, шоу возобновилось и заиграло со всей силой.

Дарья Драй ИА REGNUM Гитарист группы Powerwolf

Дарья Драй ИА REGNUM Поколонница Powerwolf на концерте в A2

Дарья Драй ИА REGNUM Солист группы Аттила Дорн

Музыка Powerwolf белой нитью прошита религиозными мотивами. Музыканты позиционируют себя как иронисты над всем, что как-то связано с религией, поэтому такая атрибутика, как кадило, кресты, рясы, органные мелодии, крещение, — является их постоянной фишкой. Концерт Powerwolf для неподготовленного зрителя может напоминать сходку сатанистов, где взрослые мужчины, застыв на месте, трясут длинноволосой головой, а хрупкие девушки поднимают вверх руки, скрестив пальцы в жесте «коза». В один момент зал содрогается от топота приземляющихся ног, в другой — застывает под томный органный ритм, словно в ожидании пришествия.

Дарья Драй ИА REGNUM Гитарист группы Powerwolf

Дарья Драй ИА REGNUM Рок-концерт

Дарья Драй ИА REGNUM Солист группы Аттила Дорн

Вокруг витает атмосфера чего-то непостижимого, магического, древнего, и порой кажется, что вот-вот крыши или пол разрушатся и всем собравшимся явится что-то или кто-то, кто больше их, умнее, могущественнее. Такая химия складывается годами, но как только формула ее становится совершенной, никакие сторонние реагенты не способны помещать процессу.

Дарья Драй ИА REGNUM Солист группы Аттила Дорн

Дарья Драй ИА REGNUM Поколонница Powerwolf на концерте в A2

Всего музыканты сыграли за концерт 18 песен, четыре из которых пришлись на бис. Предположить, сколько грима в этот день стекло на пол с уставших от радости лиц, наверное, не представляется возможным. Сколько энергии впитал в себя пол и сколько длинных волос разлетелось в разные стороны, подсчитать вообще не представляется возможным. Зато можно смело сказать, что концерт Powerwolf по настоящему зажег минимум тысячу петербуржцев, от которых весь оставшийся у парадных снег растает в одночасье.