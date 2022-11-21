Джейн Спай
Автор
Училась в России, живёт в Лондоне. Любит путешествия и журналистские расследования. Читать нужно между строк.
Последние публикации
«Поесть или погреться?» — к концу года британцы останутся без денег
Канцлер казначейства Великобритании Джереми Хант выступил в парламенте со своим осенним заявлением. Он принял пакет мер по сокращению государственных расходов на 30 млрд фунтов и увеличению налоговых поступлений на 24 млрд фунтов. Основными направляющими дальнейшей экономической политики станут...
21 ноября 2022
Соцсети: «Не будь в Киеве нацистов, сидела бы Европа с газом»
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак выступил в парламенте с заявлениями по вопросам конфликта на территории бывш. УССР и роли России в мировом кризисе. «Сегодняшний кризис иной, его причиной стала страна — член G20. Выключая газовый поток и прерывая зерновые поставки, Россия разрушает мировые...
18 ноября 2022
«Волонтёры или наёмники»: в Британии поддерживают нацизм?
Британские следователи официально подтвердили, что наёмник Скотт Сибли является первым британским подданным, который умер, воюя на территории бывш. УССР. Британец был убит в результате обстрелов 22 апреля в Николаеве. Оскфордский судебный следователь сообщил, что 36-летний Сибли находился на службе...
17 ноября 2022
Старая британская традиция: сломал экономику — найди козла отпущения
Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отличилась только одним — она пробыла на посту всего 45 дней, всё остальное было в «старой доброй консервативной традиции». Она хотела достичь экономического роста в период приближающейся рецессии и решила для этого снизить огромную часть налогов...
11 ноября 2022
Пост-Brexit: «Встречайте нищету, мигрантов и безработицу»
Глава британской компании, которая занимается розничной торговлей, лорд Вулфсон рассказал о дефиците рабочей силы. Заполнять рабочие места он предлагает иностранными работниками, поэтому считает необходимым внести изменения в миграционную политику. Вулфсон был ярым сторонником выхода Великобритании...
11 ноября 2022
«Деньги закончились, сворачивайте монархию» — Карла III в Британии не любят
Король Великобритании Карл III торжественно открыл памятник своей покойной матери Королеве Елизавете II. Двухметровая скульптура королевы стоит в Йорке, Англия, изначально ее открытие входило в часть торжественных мероприятий в честь Платинового юбилея (70 лет правления — прим. Д. С.) королевы и...
9 ноября 2022
Британия в отчаянии: население требует прекратить поддержку нацистов
Многим британцам нет дела до того, что происходит на территории бывш. УССР, их больше волнует внутренняя экономическая и энергетическая ситуация. Тем не менее британские СМИ продолжают активно продвигать «правильную» западную точку зрения о развитии событий. На телеканале SkyNews военный аналитик...
8 ноября 2022
Жизнь после Brexit: Британия осталась без здравоохранения
Проблема дефицита рабочей силы в Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) стоит уже очень давно, после пандемии COVID-19 ситуация ухудшилась. Сейчас около 300 тысяч сотрудников NHS готовятся выйти на забастовки, требуя повышения заработной платы. Лидер Лейбористской партии Кир...
8 ноября 2022
Сети Британии: Путин знает правду, а ЕС погряз в киевской лжи
29 октября в 4:20 утра киевским режимом была проведена террористическая атака на корабли Черноморского флота в Севастополе. В атаке были задействованы девять летающих беспилотников и семь морских беспилотников. Все воздушные цели были уничтожены, сообщили в Министерстве обороны РФ. Подготовкой...
1 ноября 2022
«Прекратите помогать Киеву» — Британия беднеет, пока нацисты богатеют
По подсчетам экспертов, огромная часть бюджета Великобритании, отведенная на «помощь», будет потрачена на нужды беженцев внутри страны. Изначально «бюджет помощи» предназначался людям в бедных странах, но теперь, видимо, в самой Великобритании столько бедных, что приходится его тратить на них...
29 октября 2022
ЕС и США сами погубят себя «озеленяя Киев», а Россия будет всегда
Выступление российского президента Владимира Путина на заседании «Валдая» пробудило новую волну обсуждений в британских СМИ того, как проходит СВО и что Россия будет делать дальше. Журналист BBC Стив Розенберг, который раньше уже пытался предсказать дальнейший ход развития событий на территории...
29 октября 2022
Сети Британии: Риши Сунак бежит от проблем или от ответственности?
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что не поедет на один из важнейших климатических саммитов года — «COP27. Климат» пройдет с 6 по 18 ноября в Шарм-эль-Шейхе, Египет. Оппозиционные партии и экологические активисты уже успели раскритиковать решение нового премьера и обвинить его в...
28 октября 2022
Сети: «Британии нужен Путин и российский газ, иначе зимой все замерзнут»
Вступив на должность премьер-министра Великобритании, Риши Сунак пообещал исправить ряд ошибок, которые за свой короткий срок у власти успела совершить Лиз Трасс. Многих британцев это удивило, но на второй день в должности он действительно начал отменять «неправильные решения». Так, в ходе...
27 октября 2022
Не видать Британии хорошей жизни — Риши Сунак пришел за деньгами
Назначенный 25 октября новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак уже на второй день в должности столкнулся к лидером Консервативной партии Киром Стармером на парламентском заседании. Лидер лейбористов традиционно высказался за необходимость проведения всеобщих выборов, на что новый премьер...
26 октября 2022
Сети Британии: «Сунак кризис заварил, теперь пусть расхлебывает»
25 октября Риши Сунак официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. После встречи с королем Карлом III он обратился к населению Британии. «Прямо сейчас наша страна столкнулась с глубоким экономическим кризисом. Последствия ковида все еще существуют, путинская [СВО] на [территории...
26 октября 2022
«Индус во главе белых расистов» — Риши Сунак стал британским премьером
В понедельник, 24 октября, Борис Джонсон и Пенни Мордонт сняли свои кандидатуры на пост лидера Консервативной партии в связи с тем, что не набрали достаточного количества голосов. Таким образом, в гонке за пост будущего премьер-министра остался только бывший канцлер казначейства Риши Сунак...
25 октября 2022
«Дают — бери, а потом беги» — Трасс посоветовали сбежать из Британии
Как правило, у премьер-министра Великобритании после отставки сохраняется ряд привилегий, но с учетом того, что Лиз Трасс провела на посту всего 45 дней, у многих возникли сомнения, а достойна ли она этих «мер поддержки». Практически сразу после ухода Лиз Трасс с поста лидера Консервативной партии...
23 октября 2022
Нужен снова Джонсон или плебисцит? Британия вновь осталась без лидера
Ещё в среду, 19 октября, на заседании парламента Лиз Трасс заявляла, что не уйдет с поста премьер-министра, несмотря на давление со стороны оппозиции и самих консерваторов. Её не заставила поменять своё мнение даже отставка министра внутренних дел Суэллы Браверман. Но по старой консервативной...
21 октября 2022
Экономический кризис в Британии: Трасс пора бежать далеко и быстро
Всего месяц на посту премьер-министра, а Лиз Трасс уже выгоняют коллеги по партии. Пять консервативных депутатов открыто призывают премьера уйти в отставку, остальные подают письма о недоверии в Комитет частных консервативных членов (Комитет 1922 года). В попытке исправить экономическую ситуацию...
18 октября 2022
Ни газа, ни нефти, ни еды, ни света: как ЕС сам себя уничтожит
Британия погрязла в протестах. Утром 16 октября министр иностранных дел Великобритании Суэлла Браверман объявила о том, что будет принят новый закон об общественном порядке. В первую очередь он будет направлен на «расправу с разрушительными протестами», которые проводятся экологическими...
17 октября 2022