Лондон, 11 ноября, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс отличилась только одним — она пробыла на посту всего 45 дней, всё остальное было в «старой доброй консервативной традиции». Она хотела достичь экономического роста в период приближающейся рецессии и решила для этого снизить огромную часть налогов. Населению это не помогло, при этом практически сразу после принятия «мини-бюджета» цена фунта по отношению к доллару упала. Когда собственные депутаты начали призывать ее уйти в отставку, она решила уволить своего канцлера казначейства Квази Квартенга и свалила всю вину за ухудшение экономики страны на него. Уходя в отставку, она сказала, что решения были предприняты в спешке, но она не могла предугадать, что всё обернется настолько критично.

Марина Захарова ИА REGNUM Лондон

Спустя месяц после увольнения Квази Квартенг дал интервью журналисту BBC и рассказал, что он предупреждал Трасс обо всём, что произойдет.

«Я сказал, что нам нужно идти чуть медленнее. Она мне ответила, что у нас есть всего два года. Я ей сказал, что у нее останется два месяца, если она продолжит в том же духе. И именно это и произошло. Это сумасшествие, премьер-министры не избавляются от канцлеров. В то время, мне кажется, я сказал, что это продолжится не более трех-четырех недель. Кто бы мог подумать, что она продержится всего шесть дней», — рассказал Квартенг.

Британцы обсудили заявления бывшего канцлера в социальной сети Twitter. Некоторые комментаторы отметили, что проблема была совершенно не в скорости развития событий, а в их направлении. По мнению пользователей, Лиз Трасс принимала неправильные решения.

«Проблема была не в этом. Проблема была в том, что они двигались в неправильном направлении», — отметил @mbillips.

Часть пользователей считает, что за 45 дней на посту премьер-министра Лиз Трасс приняла всего одно реально рабочее решение — ввела программу помощи по оплате счетов за электроэнергию.

«Единственное утешительная схема, принятая бывшем премьером Трасс и бывшим канцлером Квартенгом, которая осталась в действии — схема для счетов за электричество для ряда домохозяйств в Великобритании. Даже если бы Трасс послушала совет Квартенга, они бы не успели выполнить всё, что обещали избирателям», — считает @AdefemiIbitayo.

В комментариях также отметили, что интервью Квартенга подтверждает, что решения принимал не он, а сама Трасс, поэтому виновата в разрушении экономики в этот период именно она.

«Либо он сказал полнейший бред, либо он подтвердил, что всё происходило на ее условиях, она подо всем подписалась, а потом выгнала его, потому что они друг друга не так поняли», — добавил @vik_seth21.

Ряд комментаторов предположил, что консерваторы сейчас пытаются скинуть всю вину на одного человека, а политику партии менять не будут. При этом пользователям кажется, что некоторые депутаты от Консервативной партии всё еще надеются на победу на следующих выборах.

«Они все заняты тем, что перекидывают вину друг на друга и подставляют Трасс. Квази кажется, что у него есть какое-то будущее на первой скамейке после следующих всеобщих выборов», — предположил @iancharris.