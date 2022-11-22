Канцлер казначейства Великобритании Джереми Хант выступил в парламенте со своим осенним заявлением. Он принял пакет мер по сокращению государственных расходов на 30 млрд фунтов и увеличению налоговых поступлений на 24 млрд фунтов. Основными направляющими дальнейшей экономической политики станут «стабильность, рост и социальные службы». Среди причин экономического кризиса в Великобритании он назвал «глобальные факторы», в том числе пандемию COVID-19 и СВО. Не изменяя традициям Консервативной партии, он попытался обвинить во внутренних проблемах кого угодно, лишь бы самому не нести ответственность, и также призвал население посмотреть на экономическую ситуацию в странах Европейского союза, потому что «в Британии может быть и плохо, но у них-то хуже».

Эверт Питерс. Обед

По данным казначейства Великобритании, страна уже находится в рецессии. Прогнозируется, что в 2023 году ВВП упадет, уровень безработицы вырастет, около полумиллиона подданных потеряют работу и более 55 процентов домохозяйств столкнутся с огромными трудностями из-за того, что их реальный доход и уровень жизни упадут.

Многие пользователи считают, что глобальные факторы есть везде, но не во всех странах настолько плачевная ситуация. Они уверены, что проблема заключается в некомпетентности лидеров Консервативной партии и их министрах.

«Эти товарищи должны уйти прямо сейчас. Нам придется платить за их полную неспособность управлять, за их ложь и коррупцию. Они потратили 36 млрд фунтов на систему отслеживания и 100 млрд на фейковые контракты при ковиде. 11 млрд на несостоявшееся страхование долгов и 11 млрд на так и не появившиеся средства индивидуальной защиты. Накопления и пенсии были потоплены предыдущими должностными лицами. Этот список можно продолжать бесконечно», — написал @NK_ESQ.

В комментариях отметили, что решения, принимаемые правительством, настолько дестабилизируют политическую и экономическую сферы, что консерваторам пора уйти в отставку.

«Если бы это правительство было человеком, оно бы давно ходило бы к психологу. Оно по кругу говорит своим друзьям, что больше не хочет играть, а потом прячется за углом. У консервативной идеологии есть еще какие-то идеи? Великобритания уже второе десятилетие в потерянном состоянии», — добавил @EverymanSmith.

Пользователи предположили, что единственные домохозяйства, которых не коснется кризис стоимости жизни, — это домохозяйства депутатов, которые живут за счет избирателей, таким образом ухудшая их финансовое положение.

Андре Коллин. Бедные люди

«Так не всех коснется же. Членам парламента увеличивают зарплату в соответствии с уровнем инфляции. Им возмещают все расходы, у них есть доступ к субсидированным барам и ресторанам», — написал @p1anetmatt.

«Мне интересно, кто-то из депутатов сидит в палате и думает, на что потратить деньги — на еду или на отопление?» — поинтересовался @andyhallme.

Часть пользователей раскритиковала канцлера за то, что он привел в пример страны ЕС. Когда Великобритания выходила из Евросоюза, тори обещали, что страна будет лучше и богаче, а стала только хуже и беднее.

«Тори только и говорят, что в других странах есть какие-то трудности. Это как футболисту сказать, что он играть не умеет, а он ответит, что в Германии и Франции тоже играть не умеют, хотя должен был признать это и пойти исправляться», — сравнил @nellybl82 102 839.

Ряд комментаторов предложил сократить расходы страны путем прекращения финансирования нацистов в Киеве, которые просто высасывают деньги из всей Европы.

«Попробуйте больше не отправлять миллиарды за границу кому попало и оставьте эти деньги себе, чтобы перестроить страну. Я просто предложил», — прокомментировал @Shavers1111.