Лондон, 8 ноября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Проблема дефицита рабочей силы в Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) стоит уже очень давно, после пандемии COVID-19 ситуация ухудшилась. Сейчас около 300 тысяч сотрудников NHS готовятся выйти на забастовки, требуя повышения заработной платы.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Великобритания

Лидер Лейбористской партии Кир Стармер обратил внимание на то, что сейчас в NHS берут огромное количество мигрантов, которые в том числе незаконно пересекают Ла-Манш. За последние восемь лет их количество увеличилось с 18 процентов до 34. Он считает, что их трудоустройство не поможет спасти службу здравоохранения, а только усугубит ситуацию. Для выхода из кризиса он предлагает обучать больше врачей внутри Великобритании.

«Мы не хотим открытых границ. Свобода передвижения закончилась, и она не вернется. Я хотел бы, чтобы показатели снизились в ряде областей. Я считаю, мы набираем слишком много людей из-за границы в сферу здравоохранения», — отметил политик в интервью.

Эксперты предупреждают, что зима 2022–2023 года станет одной из самых опасных в Англии и Шотландии, потому что на данный момент не хватает более 12 тысяч врачей и около 56 тысяч медсестер.

Часть пользователей считает, что многие врачи и медсестры не хотят работать в британской службе здравоохранения или увольняются из нее только по финансовым причинам. Они спасают людям жизни, а платят им за это копейки.

«Увеличение зарплаты поможет сохранить уже квалифицированный персонал и привлечет обратно тех, кто ушел», — предположила @fillykins1.

«Вопрос не только в том, чтобы обучать больше людей. В первую очередь нужно сохранить уже имеющийся персонал. Людям надо достаточно платить, а не делать так, чтобы они чувствовали, будто к ним относятся как к должному. Нужно пересмотреть правила выплаты зарплаты, пенсий и налогообложения», — считает @trentconsultant.

Некоторые комментаторы предположили, что Стармер все-таки не пропагандирует антимиграционную политику в сфере трудоустройства и здравоохранения, а призывает увеличить количество мест в университетах и сделать медицинское образование более доступным.

«Это не антимиграционное заявление, дело в том, что NHS сильно рассчитывает на зарубежных сотрудников. Причиной тому стала нерациональная политика Тори, которые не смогли предвидеть, что если они ограничат доступ к медицинскому образованию и работе в NHS, то это определенно скажется на количестве рабочей силы», — объяснил @NewtownAndy.

Ряд пользователей раскритиковали лидера лейбористов, сказав, что они требуют восстановления свобод, а не введения очередных жестких правил.

«В таком случае моя поддержка закончилась, и она не вернется. Мне хотелось бы видеть, что права моей семьи восстановлены. Я считаю, что мы набирает слишком много политиков, которые просто хотят власти, а не лучшей жизни, например, в сфере здравоохранения», — прокомментировал @VermisstPfarrer.

Среди пользователей есть те, кто считает, что Великобритании необходимы работники из-за рубежа в первую очередь квалифицированные профессионалы из стран Европейского союза. Они уверены, что без них британское здравоохранение рухнет, пока медицинских студентов чему-то научат.

«У нас была куча отличных специалистов в NHS на всех уровнях организации из-за рубежа, или из-за Ла-Манша, пока вы не решили запустить выход из Евросоюза. Их звали граждане Европейского союза, и мы по ним скучаем», — рассказал @KenBroughton_.

«Я, правда, не знаю, как это можно изменить сейчас. Нам нужны врачи и медсестры сейчас, а не через семь лет. Подготовка большего количеств врачей в Великобритании не решит проблему так быстро, как это требуется сейчас», — отметила @FluffySocialist.

Некоторые комментаторы уверены, что правительство и политики отбивают у британской молодежи желание идти и учиться на врачей, что и следовало ожидать от неприемлемого отношения к сотрудникам NHS.

«Если бы наша власть нормально относилась к сотрудникам NHS, то сфера медицины была бы отличным карьерным выбором для молодежи. Я думаю, тогда мы бы и не нуждались в найме из-за рубежа», — считает @StevenGoffe.