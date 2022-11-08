Жизнь после Brexit: Британия осталась без здравоохранения
Лондон, 8 ноября, 2022, 13:57 — ИА Регнум. Проблема дефицита рабочей силы в Национальной службе здравоохранения Великобритании (NHS) стоит уже очень давно, после пандемии COVID-19 ситуация ухудшилась. Сейчас около 300 тысяч сотрудников NHS готовятся выйти на забастовки, требуя повышения заработной платы.
Лидер Лейбористской партии Кир Стармер обратил внимание на то, что сейчас в NHS берут огромное количество мигрантов, которые в том числе незаконно пересекают Ла-Манш. За последние восемь лет их количество увеличилось с 18 процентов до 34. Он считает, что их трудоустройство не поможет спасти службу здравоохранения, а только усугубит ситуацию. Для выхода из кризиса он предлагает обучать больше врачей внутри Великобритании.
«Мы не хотим открытых границ. Свобода передвижения закончилась, и она не вернется. Я хотел бы, чтобы показатели снизились в ряде областей. Я считаю, мы набираем слишком много людей из-за границы в сферу здравоохранения», — отметил политик в интервью.
Эксперты предупреждают, что зима 2022–2023 года станет одной из самых опасных в Англии и Шотландии, потому что на данный момент не хватает более 12 тысяч врачей и около 56 тысяч медсестер.
Часть пользователей считает, что многие врачи и медсестры не хотят работать в британской службе здравоохранения или увольняются из нее только по финансовым причинам. Они спасают людям жизни, а платят им за это копейки.
«Увеличение зарплаты поможет сохранить уже квалифицированный персонал и привлечет обратно тех, кто ушел», — предположила @fillykins1.
«Вопрос не только в том, чтобы обучать больше людей. В первую очередь нужно сохранить уже имеющийся персонал. Людям надо достаточно платить, а не делать так, чтобы они чувствовали, будто к ним относятся как к должному. Нужно пересмотреть правила выплаты зарплаты, пенсий и налогообложения», — считает @trentconsultant.
Некоторые комментаторы предположили, что Стармер все-таки не пропагандирует антимиграционную политику в сфере трудоустройства и здравоохранения, а призывает увеличить количество мест в университетах и сделать медицинское образование более доступным.
«Это не антимиграционное заявление, дело в том, что NHS сильно рассчитывает на зарубежных сотрудников. Причиной тому стала нерациональная политика Тори, которые не смогли предвидеть, что если они ограничат доступ к медицинскому образованию и работе в NHS, то это определенно скажется на количестве рабочей силы», — объяснил @NewtownAndy.
Ряд пользователей раскритиковали лидера лейбористов, сказав, что они требуют восстановления свобод, а не введения очередных жестких правил.
«В таком случае моя поддержка закончилась, и она не вернется. Мне хотелось бы видеть, что права моей семьи восстановлены. Я считаю, что мы набирает слишком много политиков, которые просто хотят власти, а не лучшей жизни, например, в сфере здравоохранения», — прокомментировал @VermisstPfarrer.
Среди пользователей есть те, кто считает, что Великобритании необходимы работники из-за рубежа в первую очередь квалифицированные профессионалы из стран Европейского союза. Они уверены, что без них британское здравоохранение рухнет, пока медицинских студентов чему-то научат.
«У нас была куча отличных специалистов в NHS на всех уровнях организации из-за рубежа, или из-за Ла-Манша, пока вы не решили запустить выход из Евросоюза. Их звали граждане Европейского союза, и мы по ним скучаем», — рассказал @KenBroughton_.
«Я, правда, не знаю, как это можно изменить сейчас. Нам нужны врачи и медсестры сейчас, а не через семь лет. Подготовка большего количеств врачей в Великобритании не решит проблему так быстро, как это требуется сейчас», — отметила @FluffySocialist.
Некоторые комментаторы уверены, что правительство и политики отбивают у британской молодежи желание идти и учиться на врачей, что и следовало ожидать от неприемлемого отношения к сотрудникам NHS.
«Если бы наша власть нормально относилась к сотрудникам NHS, то сфера медицины была бы отличным карьерным выбором для молодежи. Я думаю, тогда мы бы и не нуждались в найме из-за рубежа», — считает @StevenGoffe.