Всего месяц на посту премьер-министра, а Лиз Трасс уже выгоняют коллеги по партии. Пять консервативных депутатов открыто призывают премьера уйти в отставку, остальные подают письма о недоверии в Комитет частных консервативных членов (Комитет 1922 года). В попытке исправить экономическую ситуацию Трасс поменяла канцлера казначейства, назначив на должность Джереми Ханта, чьи представления о «правильном» практически полностью расходятся с предвыборными обещаниями Трасс о сокращении налогов. Так, 17 октября, в свой второй день на посту канцлера, Хант заявил о том, что практически все отмененные Квази Квартенгом (предыдущий канцлер казначейства Великобритании) налоги вернутся.

Иван Шилов ИА REGNUM Лиз Трасс

Лиз Трасс попыталась объяснить, почему произошло именно так и даже извинилась за то, что ее план провалился.

«Я остаюсь, потому что меня избрали, чтобы я достигла результатов для страны, и я решительно собираюсь этим заниматься. Я доведу консерваторов до следующих всеобщих выборов. Смотрите, я не обращаю внимание на внутренние дебаты Консервативной партии. Мы столкнулись с тяжелыми временами, мы просто не можем себе позволить тратить время на то, чтобы говорить о Консервативной партии, а не о том, чего нам надо достичь. И это мое послание всем моим коллегам. Я хочу признать ответственность и извиниться за те ошибки, которые я сделала. Я хотела предпринять действия, чтобы помочь людям с их счетами за электричество, разобраться с проблемой высоких налогов, но мы пошли слишком далеко и слишком быстро. Я признала это, я поставила нового канцлера с новой стратегией по восстановлению экономической стабильности, и теперь я буду работать на благо общества», — сказала Трасс в интервью.

Ряд комментаторов уверен, что если Трасс не способна управлять своими депутатами, то она и со страной не справится. В результате она развалит как свою партию, так и страну.

«Лидер, который не может контролировать своих депутатов, не лучший вариант для страны. Она может остаться и на несколько месяцев, но мы не можем себе позволить жить без лидера при таком состоянии страны. Нам просто необходимо, чтобы Лиз Трасс ушла в отставку и чтобы провели всеобщие выборы», — считает @JohnGag54 672 124.

Некоторые пользователи считают, что Трасс до сих пор ничего не осознала, особенно свои ошибки в отношении персонального состава Казначейства Его Величества.

«Трасс не признала, что она совершила фундаментальные экономические ошибки. Дело не в том, что она пошла «слишком далеко и слишком быстро», она сознательно пошла против «казначейской ортодоксальности», — прокомментировала @BlayneyDeborah.

Многие пользователи сомневаются, что Трасс продержится на посту премьер-министра еще неделю. Они уверены, что минимум заявлений о недоверии скоро будет достигнут, а вотум недоверия Трасс вряд ли переживет.

«Ей повезет, если она доведет консерваторов до следующей недели», — написал @robboyce7.

«Трасс доведет консерваторов до следующих всеобщих выборов, только если они пройдут на следующей неделе. И это будет единственной правдой, которую она когда-либо говорила», — отметила @janelizabethspy.

U.S. Department of State Лиз Трасс

Часть комментаторов продолжает призывать Трасс к отставке и проведению всеобщих выборов в течение следующего месяца.

«Серьезно, нам нужны всеобщие выборы прямо сейчас. Все правительство нужно выгнать!» — прокомментировал @timthemonkey81.

«У этого консервативного правительства нет никакого авторитета, они не вызывают доверия, у них отсутствует план развития. Они принесли достаточно разрушений, и теперь рабочему классу приходится за это платить. Единственный способ это поменять — реально поменять правительство», — считает @RachelReevesMP.

В комментариях обвинили Трасс в том, что ее извинения пустые, но из-за ее некомпетентности большая часть населения в долгах и неспособна выплачивать кредиты.

«Она отказывается это признавать! Тысячи людей столкнулись с тем, что не могут выплатить ипотеку. Именно на это нужно было обращать внимание в первую очередь. Если бы она заставила энергетические компании платить, нам бы не пришлось страдать!» — написал @Daisydewdrop18.

«Ой, она сказала, что совершила ошибки. И это нормально. Теперь все могут разойтись и пойти платить свои увеличенные ежемесячные платежи по ипотеке», — прокомментировал @siouxhair.

«Ей жаль, что она пошла слишком далеко и слишком быстро. Она не сказала, что сожалеет о том, что отправила всех в финансовое чистилище», — добавил @johnwatercolour.

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