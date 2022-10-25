В понедельник, 24 октября, Борис Джонсон и Пенни Мордонт сняли свои кандидатуры на пост лидера Консервативной партии в связи с тем, что не набрали достаточного количества голосов. Таким образом, в гонке за пост будущего премьер-министра остался только бывший канцлер казначейства Риши Сунак.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

Официально Сунак вступит в должность после встречи с королем Карлом III, после чего обратится к стране с заявлением. Перед этим британцы успеют послушать еще одну прощальную речь уходящей Лиз Трасс.

Несмотря на то, что представители оппозиционных партий призывают к проведению всеобщих выборов, которые может назначить только премьер-министр, Сунак дал понять, что делать этого не планирует. Он предупредил своих товарищей по партии, что их ждет экзистенциальная угроза, но ее можно избежать.

В своем первом обращении к британцам он сказал: «Я польщен тем, что меня поддержали мои коллеги, и тем, что меня выбрали лидером Консервативной и юнионистской партии. Служить партии, которую я люблю, и отдавать себя для страны, которой я так обязан, — величайшая привилегия в моей жизни. Великобритания — великая страна, но мы, без сомнения, столкнулись с серьезными экономическими трудностями. Сейчас нам нужны стабильность и единство. Приоритетной задачей будет объединение партии и страны, потому что только так мы преодолеем трудности, с которыми мы сталкиваемся, и построим лучшее, более обеспеченное будущее для наших детей и внуков».

В комментариях напомнили, что Риши Сунак уже второй премьер-министр, которого население не выбирало, тем не менее британские политики что-то твердят о демократии и о том, как честно и правильно.

«Риши Сунак становится премьер-министром без единого интервью и малейшей проверки, что уж говорить о публичном голосовании. Британская избирательная система работает не лучше, чем в какой-нибудь банановой республике. У него не будет мандата. И это унизительно», — прокомментировал @RhonddaBryant.

«В следующий раз даже не стоит заморачиваться с выборами лидера, можете просто так выбрать того, кто вам нравится. Шокирует», — добавил @AndyDarling16.

Часть пользователей решила поздравить депутата с новой должностью и пожелала ему успеха в надежде на то, что он всё-таки вытащит страну из экономического кризиса и не развалит Консервативную партию до конца.

«Поздравляю его. Впереди его ждет сложная работа, но хорошо иметь кого-то, кто будет относиться к работе серьезно и будет ставить хорошее управление превыше догматики», — отметил @LorryWoodman.

parliament.uk Парламент Великобритании

Комментаторы напомнили, что Сунак — первый премьер-министр из азиатской страны в истории Великобритании. Учитывая, что тори, как и британцы в целом, далеко не самые толерантные люди, что расизм является одной из наиболее остро стоящих проблем в Британии, можно только гадать, чем обернется его премьерство.

«Вы тоже слышите этот звук? Это консервативные избиратели взрываются со словами: «Он даже не британец», — прокомментировал @usaidbolt.

«Вау! Индийский потомок будет руководить Великобританией! Никто в истории не мог бы и подумать, что такое случится. Мне забавно, но я чувствую, что это будет хорошо», — написала @AjantaGuha.

«Это шутка, индус стал британским премьером?» — спросила @jimmy_obedi.

Ряд пользователей уже начал делать ставки, они не верят в то, что Сунак долго продержится в роли премьер-министра. По их мнению, стабильность в британской политике появится после того, как проведут всеобщие выборы.

«Это всё до конца следующего месяца, плюс-минус пара дней», — написал @Premium_Steve.

«Я бы ему дал неделю», — отметил @SkepticalThat.

«Это всё будет выглядеть очень смешно, когда через месяц они будут проводить очередные выборы консервативного лидера», — добавил @Gwyndaff.

«С того момента, как я стал депутатом, с июля, у нас было три премьер-министра, четыре канцлера казначейства, три министра иностранных дел и две масштабные серии изменений персонального состава правительства. Это далеко не стабильность, это хаос. Нам нужно провести всеобщие выборы», — считает @RichardFoordLD.

Среди пользователей есть те, кто верит, что Сунак давно хотел стать премьер-министром и уход Бориса Джонсона и Лиз Трасс подстроил именно он. В комментариях напомнили, что Джонсон ушел в отставку спустя день после ухода Риши, а Трасс — через два дня после назначения нового канцлера казначейства Джереми Ханта, который поддерживал Сунака в летней предвыборной кампании.

«Он самый большой конспиратор, он был первым, кто пошел против Бориса Джонсона, и то же самое произошло с Лиз Трасс. И всё это, чтобы стать премьером», — написал @TopazKhan.