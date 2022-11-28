Премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что не поедет на один из важнейших климатических саммитов года — «COP27. Климат» пройдет с 6 по 18 ноября в Шарм-эль-Шейхе, Египет. Оппозиционные партии и экологические активисты уже успели раскритиковать решение нового премьера и обвинить его в наплевательском отношении к экологическим проблемам.

Иван Шилов ИА REGNUM Риши Сунак

«Это большая ошибка. Это не лидерство, это отказ от лидерства, если он не поедет на COP27. Мы были президентами COP26 (саммит проходил в Глазго — прим. Д. С.). Для тех, кто считает, что климат важен, но есть и другие проблемы: если мы быстро перейдем на чистую энергию, это будет правильно не только по нашим климатическим обязательствам, но это будет правильно для сокращения счетов за энергию, потому что возобновляемые источники энергии дешевле, это правильно для энергетической безопасности, это правильно для рабочих мест», — сказал бывший лидер лейбористов Эд Милибэнд.

С ним согласилась и нынешняя заместитель лидера Лейбористской партии Анджела Рейнер.

«Риши Сунак даже не побеспокоился о том, что нужно появиться на COP27. Эд Милибэнд прав. Это полный провал лидерства. Решение климатического кризиса это не только про нашу мировую репутацию, это про снижение счетов, про трудоустройство и энергетическую безопасность», — написала политик в своем Twitter-аккаунте.

Сам премьер и его министры объясняют решение не ехать тем, что в стране сейчас и без того достаточно проблем и все силы направлены на подготовку осеннего федерального бюджета. При этом на саммит должна приехать новый министр окружающей среды Тереза Коффи.

Некоторые пользователи написали, что они разочарованы в новом премьер-министре, потому что он неправильно распределяет приоритеты.

«Не слишком хорошее новое начало. Это, возможно, ключевая проблема нашего времени, а для него она не в приоритете. Стыдно», — написала @HelenSalmon2.

«Ужасно. Это был его шанс показать нашу преданность самому важному и критическому делу», — считает @LucyoutWest.

cop27.eg Место проведения COP27

Часть пользователей допустили, что к моменту проведения саммита Риши Сунак уже планирует уйти с поста премьер-министра. И в принципе с Консервативной партией планировать дальше, чем до конца недели сложно.

«Я понимаю, почему Риши Сунак не едет на COP27 в ноябре. Когда ты премьер-министр Великобритании, лучше не планировать дальше, чем до конца месяца», — прокомментировал @QuiteFunnyGuy.

Ряд комментаторов все же поддержал Риши Сунака, отметив, что он хотя бы не будет загрязнять воздух своим перелетом. Также пользователи предложили перенести саммит, пока не будет достигнуто все обещанное в прошлом году.

«Хорошо же, мы же должны летать меньше, не так ли? И тем более остальные правительства не исполнили свои обещания, заявленные на COP26. Может быть COP27 стоит отменить или провести его тогда, когда все обязательства будут исполнены?» — предложил @Ben_Whitley_.

Пользователи посоветовали в целом перевести все подобные саммиты в режим онлайн, чтобы снизить количество выбросов в атмосферу.

«Почему они его в Zoom провести не могут? Это совершенно лицемерно, когда лидеры прилетают отовсюду, чтобы поговорить о сокращении выбросов», — написал @v8oholic.

«Мне всегда смешно, когда они отправляют тысячи представителей со всего мира на такого рода мероприятия. Я думаю, что региональные форумы большего добьются с меньшим влиянием на окружающую природу», — прокомментировал @matt_j_borland.