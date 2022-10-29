По подсчетам экспертов, огромная часть бюджета Великобритании, отведенная на «помощь», будет потрачена на нужды беженцев внутри страны. Изначально «бюджет помощи» предназначался людям в бедных странах, но теперь, видимо, в самой Великобритании столько бедных, что приходится его тратить на них.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Бюджет составляет 11 млрд фунтов (785 млрд рублей), из них 4 уходят в международные организации, такие как Всемирный банк. В распоряжении Великобритании остается около 7 млрд, из них более половины будут потрачены на внутреннюю помощь, при этом целых 3 млрд уйдет на расселение беженцев. Эксперты из Центра мирового развития утверждают, что большая часть беженцев, которые нуждаются в расселении, приехали с территории бывш. УССР.

Один из экспертов заявил, что «бюджет помощи» в таких условиях бессмысленный, потому что люди из бедных стран, которые действительно нуждаются в помощи, практически ничего не получают.

Часть пользователей считает, что деньги из этого бюджета нужно перенаправить в общий бюджет и никому не помогать, пока страна не выберется из экономического и энергетического кризисов, иначе нуждающейся станет сама Великобритания.

«Все эти деньги нужно направить обратно «в общий котел» и распределить туда, куда нужно Англии. Пусть другие страны сами себе помогают. Но кому интересно, что там я говорю, скорее всего мы потратим ещё больше денег на проблемы вне страны, и мне придется работать в три раза больше», — написал @Mike_Treks.

«Замечательно. Вы, как простой человек, вряд ли бы сливали большую часть своей зарплаты на помощь другим. Так почему это должно делать британское правительство?» — поинтересовался @infiniteamg.

В комментариях отметили, что трата бюджета на домашние проблемы означает, что в стране действительно существуют проблемы с управлением.

«Трата «помощи» внутри Великобритании не есть хорошо. Если ты тратишь этот бюджет на свою страну, значит нужно изменить управление и финансирование. Здесь тоже неправильную траекторию выбрали», — прокомментировал @alexjbessent.

Ряд комментаторов предложил направить деньги на борьбу с незаконной миграцией и закрыть вопрос с прибывающими в страну на надувных лодках через Ла-Манш.

«Это же хорошо. Нужно все 10 млрд дотационного бюджета сократить и потратить внутри страны, чтобы разобраться с последствиями экстремального уровня нелегальных мигрантов и рекордного уровня беженцев, которые нуждаются в расселении», — написал @BritishAlba.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Комментаторы отметили, что несмотря на то, что внешняя помощь сократилась, Великобритания остается одной из ведущих стран по затратам на так называемую благотворительность.

«Мы всё ещё остаемся вторыми в мире по иностранной помощи в Европе, уступая только Германии. Вопрос в том, почему остальные богатые страны по всему миру не хотят помогать?» — поинтересовался @MarkHyn03 699 576.

«И что? Мы все равно отдаём больше, чем другие. Учитывайте ещё то, что мы тратим около 2 миллиардов на то, чтобы беженцы оставались здесь, в Великобритании. Что это, если не помощь?» — согласился @Rick_Wells1.

Среди пользователей есть те, кто считает, что помощь киевскому режиму и сбежавшим с территории бывш. УССР нужно прекратить и направить сэкономленные деньги на помощь нуждающимся британским семьям, которые едва справляются со счетами за электроэнергию.

«Прекратите выбрасывать деньги для начала. Вы слишком заняты помощью незаконно приезжающим, а это никак не поможет британским подданным. Как на счет отмены всей иностранной помощи? И прекратите уже отправлять военную помощь Киеву. Это поможет сохранить несколько миллиардов фунтов дома!» — прокомментировал @Paul_Hand.

«Большая часть британцев, как и многие люди по всему миру, отчаянно надеются на то, что Сунак прекратит спонсировать войну и поспособствует проведению переговоров. Борис Джонсон причинил столько вреда, он помог продлить войну, из-за его помощи тысячи жизней были потрачены и начался глобальный экономический кризис», — добавил @HelpToBeatCovid.