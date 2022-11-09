Лондон, 9 ноября, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Король Великобритании Карл III торжественно открыл памятник своей покойной матери Королеве Елизавете II. Двухметровая скульптура королевы стоит в Йорке, Англия, изначально ее открытие входило в часть торжественных мероприятий в честь Платинового юбилея (70 лет правления — прим. Д. С.) королевы и должно было пройти в сентябре, но было отложено из-за смерти королевы (8 сентября).

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Статуя в Йорке стала первым памятником Елизавете II, однако многие королевские эксперты ожидают, что их будет очень много и явно не меньше, чем памятников королеве Виктории (175 скульптур).

Мероприятие войдет в историю не только как открытие первого памятника Елизавете, но и как попытка забросать нового короля яйцами. В толпе около Миклгейт-Бар, где встречали Карла III и королеву-консорт, стоял протестующий, который кинул несколько яиц в короля, однако промахнулся, и кричал «Эта страна была построена на крови рабов». Практически сразу 23-летний протестующий был задержан за нарушение общественного порядка.

Пользователи Twitter обсудили, нужна ли в Великобритании монархия.

Некоторые считают, что монархию пора свергнуть, потому что на содержание королевской семьи уходит слишком много денег, стране члены семьи не помогают, а обычным людям не хватает денег на еду и электричество.

«Время Виндзоров истекло. Они отгрохотали, они просто гангстеры с оффшорными счетами, которые не платят налоги и не помогают своей стране», — считает @TobyThe90 020 020.

«Самый простой способ предотвратить такие ситуации — отказаться от монархии», — решил @jamespmcleod.

«Введите фиксированный налог на доход и запретите использовать офшоры. Так решатся все правительственные финансовые проблемы. Откажитесь от монархии и Палаты лордов. Я британский республиканец, я не консерватор. Нам нужна конституция», — считает @chesterhclarke.

«Вот что бывает, когда люди пытаются прокормить свои семьи, и вместо поддержки они видят, как привилегированная семья получает миллионы фунтов, отобранных у нас, чтобы они продолжали быть богатыми», — отметил @FrankOw71 636 311.

Пользователи, которые критиковали действия протестующего, недовольны только тем, что он переводит продукты, когда цены на них растут и для многих жителей они стали недоступными.

«В пустую потратил яйца, когда люди отчаянно пытаются накормить себя и свои семьи. Мне нравится, что король остался собранным и полным достоинства», — написал @CTsamwa.

В комментариях также раскритиковали работу королевской охраны, которая буквально ничего не сделала, просто стояла рядом, подняв руки в попытке поймать летящие яйца.

«Если королевская служба безопасности действительно в таком состоянии у большинства членов королевской семьи, то Гарри и Меган лучше пользоваться своей охраной», — посоветовал @Cromwell606.

«Видно, в каком распущенном состоянии находится охрана королевской семьи. Они 5-6 секунд просто стояли и смотрели на короля и Камиллу. А что если бы это были не яйца?!» — прокомментировала @NatalieAHood.