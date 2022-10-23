Как правило, у премьер-министра Великобритании после отставки сохраняется ряд привилегий, но с учетом того, что Лиз Трасс провела на посту всего 45 дней, у многих возникли сомнения, а достойна ли она этих «мер поддержки».

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Практически сразу после ухода Лиз Трасс с поста лидера Консервативной партии лидер Лейбористской партии Кир Стармер призывает к проведению всеобщих выборов и всячески пытается доказать, что консерваторам пора подвинуться. Вместе с этим он высказался против сохранения за Трасс права на возмещение расходов на выполнение общественного долга.

Такая мера поддержки или, вернее сказать, привилегия в размере 115 тысяч фунтов в год (около 8 млн рублей) предусмотрена для всех депутатов, занимавших пост премьер-министра. С ее помощью можно вернуть потраченное на выполнение государственных или общественных обязанностей, в первую очередь расходы на содержание офиса, зарплаты сотрудникам и расходы на проезд на мероприятия, где депутат присутствует в роли бывшего премьера.

Такого же мнения придерживается и лидер Либерально-демократической партии Эд Дейви. Он также предлагает лишить Трасс права на получение повышенной пенсии, которая положена бывшим премьерам.

Некоторые пользователи считают, что Лиз Трасс необходимо согласиться на обеспечение государством, чтобы про нее забыли и никогда больше не видели, ни на каких-либо мероприятиях, ни в парламенте. Она, по мнению пользователей, за 45 дней сделала достаточно для общества.

«Она будет получать возмещение. Ее политическая карьера завершена, я сомневаюсь, что ее мемуары или тур, в котором она расскажет, каково это быть бывшим премьер-министром, будет прибыльным. Я бы на ее месте не отказывалась, чтобы больше никогда не появляться на публике», — написала @august_oster.

(сс) U.S. Department of State Лиз Трасс

В комментариях предложили наоборот заставить бывшего премьера платить штраф в том же размере ежегодно за то, что она за 45 дней умудрилась навредить больше, чем Борис Джонсон за три года в офисе.

«Учитывая, сколько она причинила обществу, ее можно штрафовать на 115 тысяч фунтов в год», — считает @ManoRtweet.

Часть пользователей выразила недовольство тем, что такая привилегия в принципе существует для всех премьер-министров. Они считают несправедливым то, что обычным подданным необходимо всю жизнь работать и копить на пенсию, чтобы провести ее не в нищете, а депутатам всё достается просто так.

«На любой другой работе нужно проработать какой-то определенный период, чтобы получить премию в таком размере. Если так посмотреть, то обычным людям, чтобы получить выплату при увольнении, нужно два года пахать», — отметил @westrowhendo.

«К этому должны применяться какие-то правила о сроке в должности. Например, минимальный срок должен быть установлен или правило о том, что выплата будет производиться только тем премьерам, кто проиграл на всеобщих выборах. В обычной жизни после увольнения ничего ожидать не стоит. Ей следует отказаться от выплат, а это правило стоит изменить», — считает @gazapearce.

Многие пользователи согласны с лидерами оппозиции в том, что Трасс провела на Даунинг-стрит слишком мало для получения такого содержания.

«Она не должна получить и копейки после того, как провела на посту всего месяц, даже если бы она провела реально хорошую работу», — прокомментировал @JSWBruce.

«Я согласен. Это должно зависеть от времени нахождения в должности, как и любая другая награда за работу. Сюда же относятся выплата при увольнении, пенсия, расходы на отпуск и так далее. Всё должно зависеть от проработанного времени», — написала @KhaleesiKat.

Ряд комментаторов также беспокоит то, что такое право было у бывшего премьер-министра Бориса Джонсона, который сейчас может вернуться на свою позицию. Они считают, что он не достоин получать такие суммы после того, как три года обманывал всё население.

«Значит ли это, что Борис Джонсон уже получил 115 тысяч фунтов в качестве возмещения его отпуска в Доминикане? И если его утвердят в роли нового премьер-министра, будет ли у него право на получение 230 тысяч фунтов в год до конца жизни?» — уточнил @sharonmck67.

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