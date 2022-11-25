Вступив на должность премьер-министра Великобритании, Риши Сунак пообещал исправить ряд ошибок, которые за свой короткий срок у власти успела совершить Лиз Трасс. Многих британцев это удивило, но на второй день в должности он действительно начал отменять «неправильные решения». Так, в ходе парламентского заседания 26 октября он заявил, что вновь запретит использовать технологию гидравлического разрыва пласта при добыче газа (фрекинг).

Альберт Анкер. Бабушка греется у очага (фрагмент). 1885

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Консервативная партия еще на выборах в 2019 году заявляла, что не разрешит добычу газа с применением гидравлического разрыва, пока не будет доказано, что технологию можно применять безопасным способом. Лиз Трасс, видимо, не сильно волновало, что она идет против обозначенной политики партии, но новый премьер пока выполняет свои обещания.

Технология гидравлического разрыва пласта — в целевом пласте создается трещина, которая обеспечивает более интенсивный приток добываемого газа, нефти, их смеси или газового конденсата.

Тем временем ряд британских экспертов предупреждают, что запасов газа на зиму может не хватить, и населению придется столкнуться с веерным отключением электричества.

Ряд пользователей отметили, что проблема с запасами энергии в стране является прямым следствием отсутствия единой энергетической политики. Консервативная партия то разрешает, то запрещает использование технологий, сначала говорит, что не будет устанавливать дополнительный налог для добывающих компаний, потом его вводит.

«Если бы можно было каким-то образом извлекать энергию из этих противоположных решений, то можно было бы обеспечить электричеством всё Соединенное Королевство на всю зиму», — прокомментировал @crayg_not_creg.

Часть пользователей обеспокоена тем, что правительство не может адекватно совмещать энергетическую политику и политику по защите окружающей среды. Руководство страны запрещает добывать нефть и газ, когда за последние 10 лет не было построено ни одной новой электростанции и возобновляемых источников энергии по-прежнему мало.

«Это, конечно, хорошо, но какой у вас план? Больше солнечной, ветряной и водородной энергии? Если так, то правительству нужно нарисовать план и ввести его в действие как можно быстрее», — посоветовал @JWhoo0.

Нащёкин Дмитрий Ветряк

В комментариях отметили, что постоянные противоположные решения лидеров Консервативной партии привели к тому, что уверенности в том, что запрет сохранится даже до конца недели, нет.

«Это было сегодня днем. Кто знает, какой будет позиция тори относительно фрекинга завтра утром? Или на следующей неделе? Неделя в политке с консервативным правительством — это достаточно большой временной промежуток», — написала @Blueerryforest.

Некоторым комментаторам показалось, что Лиз Трасс специально принимала неверные решения, чтобы потом Сунак пришел и сказал, что он всех спасет, при этом делая просто адекватные вещи.

«Я практически уверен, что этот народ специально кидал ужасные идеи на рассмотрение, чтобы потом они приняли противоположное решение и сделали вид, что они нам всем одолжение сделали», — написал @_AdamYoung.

Ряд пользователей написал, что они бы с радостью послушали, как именно консерваторы будут объяснять такой «поворот» в вопросе.

«Я с нетерпением буду ждать, когда на следующем заседании с вопросами к премьер-министру кто-то спросит, почему Трасс считала фрекинг критически важным для энергетической безопасности Великобритании, но спустя неделю он был уже совершенно неважен», — отметил @EverymanSmith.

Часть комментаторов пришли к выводу, что без российского газа Британия действительно может замерзнуть, поэтому правительству нужно перестать стрелять себе в ноги и изобретать велосипед. Нужно всего-то отменить санкции и вести диалог с Россией.

«С недавним поворотом в вопросе использования гидравлического разрыва пласта стало ясно, что у западных правительств нет устойчивой энергетической политики, именно поэтому им нужен российский газ и им нужен Путин», — считает @janelizabethspy.