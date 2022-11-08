Лондон, 8 ноября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Многим британцам нет дела до того, что происходит на территории бывш. УССР, их больше волнует внутренняя экономическая и энергетическая ситуация. Тем не менее британские СМИ продолжают активно продвигать «правильную» западную точку зрения о развитии событий.

Иван Шилов, ИА REGNUM Донбасс

На телеканале SkyNews военный аналитик Майкл Кларк попытался объяснить, что именно сейчас происходит на поле боя. Он рассказал, что под Бахмутом в ДНР российские военные якобы готовы стрелять по своим, лишь бы никто не вернулся.

«Группа «Вагнер», наемники, которые работают на Кремль, атакует Бахмут уже на протяжении четырех недель, атаки очень мощные, но они всё еще не взяли его. И мы знаем, что происходит в Бахмуте, в первой линии у них стоят заключенные, во второй — мобилизованные, и в третьей — регулярные военнослужащие, которые называются заградительные войска. Их работа — стрелять по заключенным и мобилизованным, которые начнут отступать. Они так же работали под Сталинградом во Второй мировой войне. И там они теряют огромное количество людей», — сказал британский эксперт.

В Херсоне, по мнению Кларка, российские войска готовятся к «неприятной борьбе пропагандой и к сражению».

Британцы обсудили в Twitter заявления эксперта. Часть пользователей написала, что на самом деле никаких продвижений как со стороны ВСУ, так и со стороны российских войск не было и весь успех укронацистов, который так красочно описывают британское военные эксперты, — ложь.

«Это всё ложь. ВСУ никуда не продвигаются на данный момент, и русские тоже не двигаются. Линия фронта стабильна. Это всё очередные ложные заявления. Войны пропагандой не выиграешь!» — написал @ZeroElevenNow.

Некоторые пользователи обвинили британские СМИ в том, что они обвиняют российских военных в том, чего они не делали и никогда делать не будут. По их мнению, так называемые эксперты слепо верят тому, что говорят в Киеве, и не разбираются в происходящем.

«Они буквально берут истории о том, что делает киевский режим, и обвиняют в этом русских. Всю разницу можно увидеть, если почитать настоящих военных аналитиков, которые писали о нацистах в батальоне «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — обратил внимание @BBCPropaganda.

«Битва за Херсон еще не началась, никто никуда не двигается. Это всё непристойная пропаганда CNN и ВВС, навязанная ЦРУ и министерством обороны Великобритании», — считает @rchicave.

В комментариях напомнили, что новый британский премьер-министр Риши Сунак отказался разговаривать с Владимиром Зеленским. Пользователи надеются, что Великобритания прекратит спонсировать киевских нацистов. Они уверены, что идея необходимости поддержки навязана Соединенными Штатами.

«Если вам недостаточно нацистов, чтобы прекратить поддерживать киевское правительство, тогда вам нужно знать, что США организовали государственный переворот в 2014 году, выгнали всех пророссийских политиков из парламента и продолжили тренировать ВСУ, убивая при этом русских на восточных территориях бывш. УССР», — написал @SteezyLonglive.

«Мне всё равно, падет ли российский режим. Я не русский. Меня волнует только то, что вмешивается Америка, я считаю, что мы должны прекратить вооружение нацистов», — добавил @hardtodenounce.