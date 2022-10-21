Ещё в среду, 19 октября, на заседании парламента Лиз Трасс заявляла, что не уйдет с поста премьер-министра, несмотря на давление со стороны оппозиции и самих консерваторов. Её не заставила поменять своё мнение даже отставка министра внутренних дел Суэллы Браверман. Но по старой консервативной традиции, Лиз Трасс буквально за ночь передумала. После встречи с главой Комитета частных консервативных членов Грэмом Брэйди она обратилась к населению с заявлением об отставке. Трасс провела в офисе всего 44 дня и стала премьером с наименьшим сроком в истории.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Я пришла в офис во время величайшей экономической и международной нестабильности. Семьи и компании беспокоились о том, как оплачивать свои счета. Незаконный [конфликт] Путина на территории бывш. УССР угрожает безопасности всего континента. Низкий экономический рост сильно тормозил нашу страну. Я была избрана Консервативной партией, чтобы изменить это. Мы добились результатов в вопросе счетов за энергию и сократили размер выплат по национальной страховке (аналог страховых взносов в Пенсионный фонд — прим. Д. С.), и мы изложили наше видение экономики с низкими налогами и высоким ростом, которая пользовалась бы свободами выхода из ЕС. Но я понимаю, что, учитывая ситуацию, я не могу исполнить то, ради чего я была избрана Консервативной партией. Я поговорила с Его Величеством королем и уведомила его о том, что я ухожу с поста лидера Консервативной партии… Я останусь на посту премьер-министра до того момента, как будет выбран мой преемник», — сказала Трасс.

Выборы нового лидера Консервативной партии должны завершиться через неделю. Комитет частных консервативных членов, ответственный за их проведение, уже начал принимать заявки от кандидатов. Правила и порядок выбора нового лидера партии будут отличаться от тех, что применялись в июле после отставки Бориса Джонсона. Для выдвижения кандидатуры члену партии необходимо заручиться поддержкой не менее 100 консервативных депутатов. Не исключено проведение электронного голосования среди всех членов партии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

В комментариях начали сомневаться, что кто-либо способен остаться на посту премьер-министра в данных условиях надолго.

«Даунинг-стрит, дом 10, идеально для краткосрочной аренды», — прокомментировал @JWph0tOgraphy.

«При королеве Елизавете II за 70 лет сменились 15 премьер-министров. Я думаю, король Карл побьет рекорд к рождеству», — добавил @TheDoubleR72.

«Я жду календарь Консервативной партии на 2023 год, где будет картинка нового премьер-министра на каждый месяц», — отметил @catalyst_Terry.

Некоторые пользователи напомнили о том, что всего неделю назад начался спор «Лиз против латука» и британцы действительно ставили на то, что салат-латук продержится дольше, чем премьер.

«Поздравляю всех, кто ставил на то, что салат-латук переживет Лиз на посту премьера», — написал @ArensTruths.

Часть пользователей призывает к проведению всеобщих выборов, они уверены, что проблема кроется в том, что эпоха Консервативной партии закончилась. В комментариях напомнили, что за 12 лет у власти консерваторы дружно тянули страну на дно и это касается не только экономики, но и всех остальных сфер.

«Если кто-то из них выиграет, то необходимо провести всеобщее голосование, потому что без него нового премьера мы не увидим. Люди голосовали за Джонсона, многие сейчас не примут Риши Сунака, потому что он стал причиной краха партии. Тори будут преследовать, требуя всеобщих выборов, иначе нестабильность продолжится», — считает @denisefortru.

Согласно многим социальным опросам, наиболее вероятным следующим премьером станет Риши Сунак, который при Борисе Джонсоне занимал должность канцлера казначейства. Однако с этим мнением согласны не все, среди пользователей есть те, кто уверен, что Сунак развалит не только партию и страну, но и свою политическую карьеру.

UK Government Риши Сунак

«Худшее, что сейчас может сделать Риши Сунак, — это выдвинуть свою кандидатуру на пост премьер-министра. Его враги и клеветники будут целиться в него. Я надеюсь, что у него хватит рассудка отказаться. Иначе его политической карьере придет конец», — написал @gopsmenon_7.

Еще одним распространенным вариантом в комментариях является возвращение на пост премьер-министра Бориса Джонсона. Он также лидирует в некоторых соцопросах.

«Верните Бориса обратно!» — написали @sirgaz36 и @TonyGatt.

«Я никогда не буду готов к Риши Сунаку как к премьеру, который нас объединит. Я бы лучше вернул Бориса, а не поставил Риши», — отметил @ArchRose90.

«Если у нас будет новый лидер, я понимаю, почему многие будут призывать к всеобщим выборам. Но если мы вернем Бориса, то он вернет ту политику, за которую он был выбран в прошлый раз, так что не будет демократической причины проводить выборы», — считает @emilyhewertson.