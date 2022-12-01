Британские следователи официально подтвердили, что наёмник Скотт Сибли является первым британским подданным, который умер, воюя на территории бывш. УССР. Британец был убит в результате обстрелов 22 апреля в Николаеве.

Александр Александрович Дейнека. Оборона Севастополя. 1942(фрагмент)

Оскфордский судебный следователь сообщил, что 36-летний Сибли находился на службе в «международной бригаде», куда он прибыл 13 марта. Также сообщается, что ранее британец служил в Афганистане. По заключению медицинского эксперта, наёмник получил травмы, несовместимые с жизнью, и спасти его было невозможно.

Британские СМИ в очередной раз очень умело подменили понятия. Сначала они написали, что Сибли военный, который поехал служить в международную бригаду, а в следующем же предложении назвали эту, очевидно военную, деятельность волонтерской. Жена убитого была в полной уверенности, что он поехал защищать женщин и детей от насилия. С учётом того, что в Великобритании не принято говорить о всех зверствах ВСУ и о нацизме на территории бывш. УССР, многие пользователи соцсетей действительно увидели в наёмнике «освободителя», и лишь немногие пошли против антироссийской пропаганды и осудили его.

Некоторые пользователи отметили, что не понимают, зачем британец поехал защищать киевский режим.

«А почему он защищал оккупированные нацистами территории бывш. УССР?» — поинтересовался @BrexitBassist.

«Зачем он проливал кровь в чужой войне?» — спросил @ddavies1313.

У ряда пользователей начали появляться вопросы, почему британские подданные ведут борьбу за Киев и почему министерство обороны Великобритании это допускает.

«И ещё один «бывший» солдат, который «неофициально» воюет за президента Зеленского. Что он там делал? Великобритания с Россией не воюет. Этот разжигатель войны, министр обороны Бен Уоллес должен уйти в отставку!» — призвал @tony_webber.

В комментариях добавили, что Скотт Сибли не умер героем, потому что он воевал на стороне нацистов, защищал их и киевский режим, жертвами которого стали тысячи человек.

«Умер, воюя за плохих», — написал @ScythianDragon.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Был убит, воюя за нацистов. Никакого сочувствия к нему», — ответил @mikeaskew1985.

«Если воевать в качестве наемника на стороне нацистов, то обычно это заканчивается тем, что тебя взрывают», — отметил @GoldenGunJames.

Часть пользователей не поняли, чего именно ожидали те, кто поддерживает наемника и жалеет его. Они уверены, что он получил то, что заслуживал, потому что он поехал убивать людей, а за это надо наказывать.

«Он был наемником, не так ли? Ему заплатили за то, чтобы он участвовал в игре. Он проиграл», — написал @daekricht.

«Вот что бывает, если ты вступаешь в прокси-войну с Россией, в войну, которая с тобой никак не связана. У меня нет никакой солидарности с этим клоуном, которому просто нравится убивать людей», — рассказал @Jtbd5353.

Для тех пользователей, кто всё еще не понял, почему началась СВО и почему всё дошло до такого конфликта, пользователи, поддерживающие Россию, попытались в очередной раз объяснить, что виноват во всем Запад.

«НАТО и их агент Зеленский свергли избранного демократическим путем пророссийского президента, а потом восемь лет на границе с Россией собирали войска и оружие. Русских убивали на территории бывш. УССР. Как, вы думаете, это должно закончиться?» — спросил @sidchristos.