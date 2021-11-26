Дмитрий Наумов
Последние публикации
Эксперт: жертвы ВСУ и добробатов не находят справедливости в ЕСПЧ и МУС
В польской столице прошёл семинар по теме «Предотвращение и борьба с насилием в отношении женщин и девочек». Российский правозащитник, директор Межрегиональной общественной организации «За демократию и права человека», координатор Группы информации по преступлениям против личности Максим Вилков...
26 ноября 2021
Знак качества: лотерее «Русское Лото» присвоено звание «Марка №1»
Зачем лотерейному билету марка? По словам Варвары Басанович, операционного директора по маркетингу «Столото» (входит в холдинг «S8 Capital», владелец бизнесмен Армен Саркисян ), под брендом которого распространяются билеты государственных лотерей, победа «Русского лото» в премии «Марка №1 в России»...
27 октября 2021
Ивановский губернатор и лавочки против коронавируса
Возможно, именно поэтому в октябре Воскресенский решил усилить медийное присутствие за счет громких заявлений. И, в частности, сообщил жителям региона и предпринимателям о том, что им придется «потуже затянуть пояса». Причиной большинства проблем в экономике и социальной сфере региона был об ъявлен...
14 октября 2021
В России скоро станет некому строить аэропорты
Изначально проект Концепции развития аэродромной сети Росавиации предусматривал реконструкцию 179 аэропортов и аэродромов до 2035 года. В ближайшие три года в программу включены 62 аэрокомплекса, в том числе строительство с нуля аэропорта «Утренний» на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном...
8 сентября 2021
Кому должен – всем прощаю. Две трети
В деле о банкротстве новгородского квасного завода «Дека» набирает силу кредитор, действующий, как полагают специалисты, в интересах прежнего собственника предприятия Николая Левицкого. Компания «Иннова Финанс» скупила права требования на общую сумму почти 350 млн рублей (это примерно 18% всех...
27 июля 2021
В спасателей поверить
Более 2,5 тысячи звонков каждый день поступает на номер 112 в столице. Об этом на Московском урбанистическом форуме, который начался 1 июля, рассказал руководитель департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Юрий Акимов. Сложно переоценить...
1 июля 2021
Квадратные метры выгоднее полупроводников
Системный сбой Для начала бизнеса в IT зачастую бывает достаточно персонального компьютера и желания. Производство радиоэлектронных компонентов требует вложений миллиардов долларов, что могут позволить себе немногие (ГК «Ростех» активно развивает холдинг «Росэлектроника», но таких примеров единицы)...
23 июня 2021
Строим с эскроу, или Россия против недостроя
Механизм эскроу прост: все девелоперы страны, которые раньше привлекали средства дольщиков напрямую, с июля 2019 года получают их только после того, как они введут дома в строй и передадут квартиры покупателям. Строят на банковские кредиты по новым правилам проектного финансирования. Больше всего...
30 мая 2021
Кому грозит финансовый «зомби-апокалипсис»
В США сейчас все больше беспокоятся о возможном финансовом кризисе, связанном с «компаниями-зомби». Так называют фирмы, которые, пользуясь сверхмягкой монетарной политикой Федеральной резервной системы (ФРС), набрали долгов больше, чем могут отдать, и живут сегодня только за счет возможности...
18 мая 2021
Глава «Альфа-банка» вывезет русское искусство в латвийский пыточный дом
Эта страна известна не очень дружественным отношением к собственному русскоязычному населению, зато в последнее время привечает у себя большое количество критиков России. В комплект к уже имеющемуся семейному хуторку и приобретенному виду на жительство Авен вывезет из России в Латвию коллекцию...
11 мая 2021
Перешли «красную линию»
Отношения между Россией и Чехией переживают сегодня не лучшие времена. Не первый год эта страна НАТО поддерживает санкции против РФ, периодически высылает российских дипломатов и пытается перечеркнуть подвиги советского народа в годы Второй мировой войны. Однако последний дипломатический скандал...
29 апреля 2021
Михаил Фридман попал в западный список потенциально проблемных партнеров
По сведениям РБК, он указал в своем запросе, что «не является «политически значимым лицом (politically exposed person, PEP)». Это противоречило сведениям, содержащимся в широко используемой в мире базе данных World Check и базе данных Henley & Partners (компании, оказывавшей помощь при оформлении...
23 апреля 2021
Коммунисты пустились на отток
КПРФ в преддверии думских выборов — 2021 продолжает стремительно терять кадры. На сей раз массово сдают партбилеты коммунисты в Марий Эл. Об этом в интервью местному изданию рассказал недавно покинувший местную фракцию депутат Йошкар-Олинского городского собрания Николай Килин. По словам ныне...
7 апреля 2021
Как утечка газа на продуктопроводе в Югре повлияет на природу
Напомним, авария произошла 6 марта. На поверхности реки загорелся газ, вышедший из продуктопровода, принадлежащего «СибурТюменьГазу». Перекачиваемая через него смесь широкой фракции легких углеводоров, большую часть которой составляют пропан и бутан, — продукты переработки попутного нефтяного газа...
15 марта 2021
Букмекерам закручивают гайки: как новый закон отразится на игроках… рынка
8 декабря Госдума в первом чтении приняла законопроект о новой системе регулирования букмекерского рынка. Его основное положение — создание в стране Единого регулятора азартных игр. Он заменит два «Центра учета приема интерактивных ставок» (ЦУПИС), созданных на основе саморегулируемых организаций...
22 декабря 2020
Катерина Босов закрепляет присутствие в России
Как сообщает РБК, Катерина Босов передает принадлежащий ей в «Аллтеке» пакет в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Видар инвест». Фонд будет находиться под управлением УК «Эвокорп». «Закрытый паевой инвестиционный фонд — наилучший способ управления и защиты своих прав собственности на...
14 октября 2020
Экс-глава экономколлегии ВС: как развивалось арбитражное производство
Свириденко возглавлял экономическую коллегию ВС с августа 2014 года по август 2020 года. Он претендовал на продление полномочий в этом году и получил рекомендацию Высшей квалификационной коллегии судей несмотря на отсутствие поддержки со стороны ВС. После того как рассмотрение его кандидатуры в...
7 августа 2020
Теперь Потанину придется покупать резервуары вместо самолетов
Судя по его словам, он очень «за это переживает». Правда, не очень понятно, почему за ошибки Потанина как генерального директора и крупнейшего акционера должны расплачиваться сотрудники компании и ее другие акционеры? «Норникель» полностью профинансирует ликвидацию последствий аварии, с учетом...
5 июня 2020
Потанин и норильский дизель
29 мая на ТЭЦ-3 в городе Норильске произошла внештатная ситуация: из-за проседания опор, возраст которых больше тридцати лет, повредился один из резервуаров для хранения дизельного топлива. Произошла утечка около двадцати тысяч кубометров топлива. В землю попали около шести тысяч тонн...
4 июня 2020
В Барнауле огласят приговор Руслану Тэрри — судье, обвиненному в коррупции
26 декабря Железнодорожный районный суд города Барнаула Алтайского края должен огласить приговор по резонансному делу бывшего судьи Руслана Тэрри, обвиняемого по статье 291.1, части 4, УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). В силу характера вменяемых подсудимому правонарушений юридическое...
25 декабря 2019