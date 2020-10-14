Как сообщает РБК, Катерина Босов передает принадлежащий ей в «Аллтеке» пакет в закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) «Видар инвест». Фонд будет находиться под управлением УК «Эвокорп». «Закрытый паевой инвестиционный фонд — наилучший способ управления и защиты своих прав собственности на активы для меня как налогового резидента РФ. При передаче в ЗПИФ собственником остается пайщик. Единственным пайщиком ЗПИФ являюсь я», — цитирует РБК Катерину Босов.

«Сибантрацит» Катерина Босов закрепляет присутствие в России

«Чтобы прекратить все домыслы: я и моя дочь Бэлла связываем свое будущее с Россией, именно поэтому все управление активами я намерена сосредоточить здесь, сохранив за собой полный контроль», — подчеркнула Катерина Босов, отвечая на вопрос о передаче доли в ЗПИФ.

Как отмечается в публикации, в угольном бизнесе Катерина Босов (именно в такой форме записаны ее имя и фамилия в документах, до замужества — Екатерина Ястребова) оказалась в 2017 году по инициативе мужа. До того основной специализацией выпускницы Московской государственной юридической академии имени Кутафина было структурирование сделок.

В 2016 году она вышла замуж за Босова (для него этот брак стал вторым), с которым случайно познакомилась в гостях у общих друзей. Спустя некоторое время миллиардер предложил жене заняться логистикой его «Сибантрацита», одного из крупнейших в мире производителей антрацита — высококачественного металлургического угля. Сначала Катерина занялась железнодорожными перевозками: «Это была самая проблемная часть бизнеса. Они на стыке всего: предприятия, клиенты, порты». Затем миллиардер поставил жене новую задачу: отказаться от услуг сторонних транспортных компаний и консолидировать все логистические операции внутри группы на ООО «Сибантрацит Логистик», которую Босов возглавила в апреле 2017 года. В 2018 г. она стала коммерческим директором «Сибантрацита», а с августа нынешнего года — председателем совета директоров.

18 августа этого года Катерине Босов отошли 43%, или половина доли мужа, в холдинговой компании «Аллтек», которая владеет «Сибантрацитом».

Стоит отметить, что свое решение о переводе пакета в ЗИПФ вдова миллиардера связывает с намерением защиты и более эффективного управления доставшимся ей в наследство бизнесом.

По итогам прошлого года, по оценке «Коммерсанта», в доверительном управлении российских компаний находились активы в размере 10,5 трлн рублей, в том числе, 4 трлн рублей в закрытых паевых инвестиционных фондах. УК «Эвокорп» входит в число крупнейших российских управляющих компаний и входит в двадцатку наиболее эффективных из них. Закрытые паевые инвестиционные фонды с каждым годом приобретают все большую популярность среди российских предпринимателей, аккумулирующих активы не в офшорах, а в российской юрисдикции.

С одной стороны, бизнес получает аналогичные, а при умелом управлении и большие выгоды налоговой оптимизации: если дивиденды, или любой иной доход не изымаются из ЗПИФ, а реинвестируются в развитие бизнеса налог на доход составит 0%. Лишь при продаже паев фонда или изъятии прибыли полученные средства облагаются стандартным подоходным налогом. Эта схема, кстати, делает не выгодной краткосрочные вложения в ЗПИФ, так как издержки от выхода из него становятся слишком высоки. И это, действительно, подтверждает намерения Катерины Босов надолго остаться в отечественном бизнесе.

Немаловажным моментом является и защита активов. С одной стороны, в последнее время ужесточились требования ЦБ к управляющим компаниям с точки зрения отчетности и защиты интересов пайщиков фондов.

Инфраструктура ЗПИФ позволяет инвестору обеспечить максимальную защиту своих интересов, сообщается на сайте «Эвокорп»: имуществом фонда управляет управляющая компания на основании лицензии Банка России; контроль сделок с имуществом фонда обеспечивает Специальный депозитарий — отдельное юридическое лицо, действующее на основании лицензии Банка России; реестр владельцев инвестиционных паев ведется специальным регистратором, действующим на основании лицензии Банка России, что обеспечивает конфиденциальность владения активами.

УК «Эвокорп» также является профессиональным участником финансового рынка, отчитывается по FATCA (закон США «О налоговой отчетности по зарубежным счетам»), а также ежедневно предоставляет отчет Центробанку.

Кроме того, такая форма управления защищает активы от недружественного поглощения. Что актуально для Катерины Босов, которая ведет сейчас споры как за наследство, так и за управление активами.

Инвесторы передают свое имущество ЗПИФ для того, чтобы максимально эффективно им управлять, отмечает адвокат Forward Legal Дарья Овчинникова. Среди плюсов таких транзакций — имущество фонда находится под управлением профессиональной управляющей компании, реестр владельцев инвестиционных паев ведется специальным регистратором и не раскрывается третьим лицам, на имущество фонда нельзя обратить взыскание по долгам владельцев инвестиционных паев, указывает она.

Реестр владельцев инвестиционных паев ведется специальным регистратором, что обеспечивает конфиденциальность владения активами. Кроме того, запрет на взыскание имущества фонда по долгам владельцев паев позволяет сохранить активы и защитить их от недружественного поглощения, указывается на сайте «Эвокорпа».

Фактически переход в ЗПИФ, где ни родственники, ни рейдеры, ни конкуренты в дальнейшем не смогут повлиять на активы Катерины Босов, придает стабильность корпоративной структуре бизнеса и развитию одной из крупнейших российских компаний. Что на фоне ряда корпоративных споров, ведущихся сейчас в России за компании, чьи активы находятся в офшорах, и серьезно дестабилизирующих их работу, создает интересный кейс по обеспечению долгосрочной устойчивости и развитию отечественного бизнеса.