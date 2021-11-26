В польской столице прошёл семинар по теме «Предотвращение и борьба с насилием в отношении женщин и девочек». Российский правозащитник, директор Межрегиональной общественной организации «За демократию и права человека», координатор Группы информации по преступлениям против личности Максим Вилков поднял вопрос о насилии над женщинами на востоке Украины, в частности, на территориях неподконтрольных официальным киевским властям — в Донецкой и Луганской народных республиках, во время острой фазы вооружённого гражданского противостояния. Характерно и показательно, что эта проблема была поднята именно российским правозащитником. Украинских же борцов за права человека, особенно тех, что созвучны господствующей постмайданной парадигме, эта проблематика интересует мало.

Иван Шилов ИА REGNUM Война на Донбассе

«В ходе острой фазы конфликта в 2014—2015 годах десятки женщин подверглись незаконному аресту, похищению насилию, они содержались в нечеловеческих условиях незаконных тюрем в местах расположения вооруженных частей Украины, в секретных тюрьмах СБУ, в частности, в Харькове, через которую в данный период прошло более трех тысяч человек, — заявил правозащитник. — Жертвы преступлений, проживающие сейчас на территории непризнанных республик, не могут искать правосудия на Украине. Причина — банальный страх за свою безопасность. В результате они вынуждены искать справедливости в международных органах — В ЕСПЧ и Международном уголовном суде».

«На протяжении последних пяти лет наша организация, совместно с общественными правозащитными организациями из ДНР и ЛНР подали более 800 заявлений о преступлениях совершенных членами украинских вооруженных формирований. Однако до сих пор ни одно из них не принято к рассмотрению, исходя из формального повода «неисчерпанности возможностей национальной правоохранительной системы», — сообщил Максим Вилков. Вряд ли в ЕСПЧ и МУС не понимают, что у жертв насилия, живущих в народных республиках, нет возможности испить до дна чашу украинского правосудия.

Украинские правоохранители крайне неохотно возбуждают дела в отношении военнослужащих ВСУ и членов добровольческих формирований, считает Вилков. А те, которым всё же дают формальный ход, годами доводятся до суда. За это время лица, причастные к преступлениям, успевают попасть под амнистию. В результате зло остаётся безнаказанным, а принцип верховенства права умножается на ноль. Кроме того, многие виновные в преступлениях продолжают нести службу и делать карьеру в рядах ВСУ и прочих силовых ведомств Украины.

Ministry of Defense of Ukraine Подразделение ВСУ

Правозащитник рекомендовал Европейскому совету по правам человека и Международному уголовному суду принять к рассмотрению жалобы в отношении представителей украинских вооружённых формирований. А органам ОБСЕ обратить наконец-то своё внимание на насилие, которое совершалось и совершается украинскими силовиками в отношении женщин, проживающих в том числе и на неподконтрольных Киеву территориях. Последует ли какая-либо содержательная реакция со стороны этих уважаемых международных организаций?

Но женщинами тема насилия на востоке Украины, конечно, не исчерпывается. На женевском «Форуме по вопросам прав человека, демократии и верховенства права» организованном Советом по правам человека ООН, как раз и обсуждались вопросы о равенстве перед судами и о равном доступе к правосудию. Именно этих базовых прав оказались лишены жители неподконтрольных Киеву республик Донбасса и Луганска. Которых Киев на словах считает своими гражданами, но по факту обращается как с людьми второго сорта.