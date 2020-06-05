Судя по его словам, он очень «за это переживает». Правда, не очень понятно, почему за ошибки Потанина как генерального директора и крупнейшего акционера должны расплачиваться сотрудники компании и ее другие акционеры?

Иван Шилов ИА REGNUM

«Норникель» полностью профинансирует ликвидацию последствий аварии, с учетом рекультивации земли и восстановления природного баланса за свой счет. «Ни одного рубля бюджетных средств на это не уйдет», — обещал Потанин. А на вопрос президента страны Владимира Путина «сколько это может стоить?» ответил: «Про штрафы я не могу сказать, сколько насчитают, столько насчитают. Но расходы, думаю, 10 млрд и более», — ответил Потанин.

Тут президент и напомнил, что своевременная замена аварийного резервуара обошлась бы и «Норникелю», и стране значительно дешевле, а заодно и пресек все спекуляции на тему якобы природного характера катастрофы. «Один резервуар, где хранилось топливо, стоит гораздо меньше, в разы. Просто несопоставимо, — сказал Путин. — Я к чему, если бы своевременно поменяли [резервуар], и ущерба не было бы экологического, и расходы такие не нужно было бы нести компании».

Kremlin.ru Владимир Путин во время совещание по экологическим проблемам

Из-за ЧП в Норильске «под угрозой оказалось и здоровье людей, и хрупкой природе Арктической зоны нанесен серьезный урон», отметил Владимир Путин Потанину во время видеоконференции с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты, которая началась с обсуждения аварии в Норильске. Говорить о полном восстановлении экосистемы в районе аварии на ТЭЦ-3 в Норильске можно будет через десятилетия, считают экологи.

И вот теперь «Норникель» под присмотром Ростехнадзора приступил к замене топливных резервуаров, начав вкладывать в их модернизацию сотни миллионов рублей. При этом, например, резервуары Норильской нефтебазы эксплуатируются в условиях Крайнего Севера 60 и более лет!

Средний износ основных фондов по горным объектам «Норникеля» около 72%, а 75% электроэнергетического оборудования имеет наработку выше предельной. Компания проедает славное «советское» наследие норильского комбината, построенного еще в СССР. Но судя по всему, Владимир Потанин с большей охотой тратится на покупку новых персональных самолетов, чем на модернизацию основных фондов своей компании.

Причем президент подчеркнул: «Я знаю, что вы лично работаете на предприятии, а не просто являетесь собственником крупного пакета». То есть Потанин не может не знать об износе фондов «Норникеля» и его дочек, а следовательно, игнорирование необходимости их обновления — это сознательная политика руководства и владельцев компании.

(сс) Frolzart Владимир Потанин

Тем более, что проблемы с резервуарами на ТЭЦ-3 выявлялись Ростехнадзором давно. За 2017−2018 годы ведомство выявило здесь 33 нарушения, в том числе и связанные с эксплуатацией нефтехранилищ. В 2017 году Ростехнадзор указал на нарушение контроля за состоянием днищ в резервуарах №2 и №3. В ходе проверки в 2018 году обнаружили повреждение стен и кровли, а также смещение стенового ограждения. Служба неоднократно указывала на эти «проколы». В «Норникеле» поспешили заявить, мол, топливо 29 мая хлынуло из другого хранилища — №5. Должно ли это означать, что оно было в худшем состоянии, чем остальные, аварии на которых нас еще только ждут?

Хотя формально, судя по годовым отчетам «Норникеля», его акционеры ежегодно одобряют выделение средств на инвестиции и обновление фондов от 2 до 3 млрд долл. Однако за последние 10 лет невыполнение программы по капитальному строительству и ремонтам в компании составляет более 70%.

Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия Аварийные резервуары для нефтепродуктов. Норильск

Создается впечатление, что менеджмент компании инвестирует куда-то не туда. Конечно, тратить деньги на ставшие модными в последние годы развитие туризма или блокчейн приятнее и интереснее, чем на замену прогнивших резервуаров для солярки и прочее скучное обновление производственных объектов.

При этом президент «Норникеля» стремиться позиционировать себя как скромный и умеренный бизнесмен, призывая к рачительности и прочих отечественных олигархов. Но не отказывает себе в покупке нескольких яхт и бизнес-джетов, очевидно, больше переживая за собственный комфорт, чем за благополучие и экологию региона, где он зарабатывает свои богатства.