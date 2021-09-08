Изначально проект Концепции развития аэродромной сети Росавиации предусматривал реконструкцию 179 аэропортов и аэродромов до 2035 года. В ближайшие три года в программу включены 62 аэрокомплекса, в том числе строительство с нуля аэропорта «Утренний» на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе. Однако выполнение программы оказалось под вопросом.

(сс) Vussiewussie Строительство аэропорта «Стамбул»

Так, строительство аэропортов в Тигиле, Нарьян-Маре и Великом Новгороде уже перенесли на 2025 год. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин говорил, что со своей стороны регион выполнил всю необходимую работу, а Росавиация «притормозила» процесс. Об этом местные чиновники доложили в контрольное управление администрации президента. Вроде бы деньги в отрасли есть. До 2024 года предусмотрено выделить 181,5 млрд рублей. Однако тендеров мало. Квалифицированные подрядчики из-за несоответствия сметной стоимости контрактов реальному объёму работ на них не выходят (за эти средства качественно построить невозможно). Выигрывают фирмочки, не обладающие необходимыми компетенциями. В результате срываются сроки, низкий уровень выполнения работ, расторгаются контракты в Магадане, Перми, Братске, Благовещенске.

При этом в последних двух городах подрядчиков нашли не сразу, конкурсы проводились несколько раз.

Непонятна ситуация с реконструкцией аэропорта в Мурманске. Там дальше соглашения о намерениях правительство региона не продвинулось. В Воронеже с аэропортовым комплексом «Чертовицкое» вообще анекдотичная ситуация. В прошлом году в конкурсе почти на полмиллиарда победило некое ООО «Руссстройком», зарегистрированное в Мордовии с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Сейчас ищут нового подрядчика для строительства нового аэровокзального комплекса на территории аэропорта. Максимальная стоимость работ составила 3,9 млрд рублей.

По итогам первого полугодия завершённых объектов нет. Единственный тендер на реконструкцию аэродрома Оренбурга в мае отменён и перенесён. Всё дело — в системных проблемах в строительной отрасли, которые в равной степени касаются дорожников и мостовиков. Сметная стоимость не соответствует реальному объёму работ, уровню заработных плат, цен на материалы, которые за последний год-полтора выросли до 100%. Лидером по росту цен стал металл. В среднем рост цен с июля 2020 по июль 2021 года составил 30%.

Большинство тендеров проходят с одним участником. Выставленные на торги объекты не представляют интереса для квалифицированных участников рынка, в результате новые контракты получают компании без соответствующих компетенций. Отдельная тема: иски к подрядчикам из-за срыва сроков. Они срываются в основном из-за недочётов в проектной документации (и, как следствие, дальнейшей корректировки контрактов), сбое в финансировании, а главное, из-за проблем с освобождением территорий. Механизма продления, если сроки сдвинуты не по вине подрядчика, нет. Именно так произошло с «Ирмаст-холдингом» — крупным подрядчиком по госконтрактам на реконструкцию аэродромов России и стран СНГ. Росавиация подала иск в арбитражный суд, требуя взыскать с компании 50 млн рублей якобы за сорванные сроки. Хотя вины «Ирмаст-холдинга» не было никакой. Как обычно, подвёл заказчик, вовремя не предоставивший площадку. Пока позиция чиновников Минстроя больше напоминает затыкание дыр на тонущем корабле. Их сиюминутные решения не решают коренных задач в строительстве в целом.