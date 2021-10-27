Зачем лотерейному билету марка?

«Русское лото». Логотип

По словам Варвары Басанович, операционного директора по маркетингу «Столото» (входит в холдинг «S8 Capital», владелец бизнесмен Армен Саркисян), под брендом которого распространяются билеты государственных лотерей, победа «Русского лото» в премии «Марка №1 в России» — еще одно подтверждение доверия и признания со стороны участников лотерей и повод для гордости. Для многих жителей России участие в «Русском лото» уже давно стало любимым досугом, а победа в лотерее и вовсе изменила жизни счастливчиков к лучшему.

В 2020 году было продано более 174 млн билетов «Русского лото», выиграли более 9 млрд руб., а счастливыми оказались свыше 60 млн билетов.

«Только в прошлом году из всех выигрышных билетов «Русского лото» 367 сделали своих обладателей миллионерами», — добавляет Варвара Басанович.

Впервые конкурс «Марка №1» был проведен в 1998 году, его суть заключается в составлении рейтинга лидирующих на российском рынке брендов. Если компании присваивается почетное звание «Марка №1 в России», то это значит, что она действительно обладает общенациональной известностью и является, по мнению жителей страны, лучшей в своей категории. Категории премии формируются на основе исследований потребительского рынка. Все представленные на конкурс бренды должны иметь национальную дистрибуцию и массовый спрос.

По словам генерального директора конкурса «Марка №1 в России» Елены Лапик, государственное регулирование лотерей способствует повышению доверия населения к этой индустрии и победа «Русского лото» в народном голосовании это только подтверждает. «Русское лото» — одна из наиболее известных и популярных из множества российских государственных лотерей, организаторами которых являются Министерство спорта и Министерство финансов Российской Федерации. После реформы 2014 года частных лотерей больше не существует, а частные компании, в том числе и «Столото» Армена Саркисяна, занимаются только распространением лотерейных билетов, включая выплату выигрышей, что само по себе дело непростое. В холдинге S8 Capital работает большой штат IT-специалистов, которые создали и развивают технологическую платформу, способную выдерживать колоссальные нагрузки и обеспечивать высокую безопасность лотерейного процессинга.

Skitterphoto Бочонки лотереи

Из чего сегодня сделано «Русское лото»?

Поскольку берет свое начало «Русское лото» с настольной игры с деревянными бочонками, которые ведущий достаёт из тряпичного мешочка, мало кто задумывается о масштабах происходящего. Сохранение некой примитивной логики, когда у каждой цифры на бочонке есть своё название, — «барабанные палочки», «гуси-лебеди», «лебединое озеро», «топорики» — и игроки должны закрывать в бумажных карточках цифры, совпавшие с теми, что достали из мешка, позволяет сохранить только внешнее сходство. По сути сегодняшний преемник старинной русской игры — это FinTech c близкими к банковским технологиями.

Сегодня в тиражах «Русского лото» принимают участие миллионы жителей России, только былые карточки заменили типографские и электронные лотерейные билеты, а вместо стола — телевизионный экран. Правила лотереи просты. Она проходит в три тура. В первом выигрывают билеты, в которых раньше других с номерами бочонков совпадут пять чисел в любой горизонтальной строке. Во втором туре с номерами вытащенных бочонков должны совпасть все 15 чисел в любом из полей — верхнем или нижнем. Счастливым обладателем джекпота становится владелец билета, который к пятнадцатому ходу закрывает все пятнадцать чисел в одном из полей билета (верхнего или нижнего). Билеты, которые выигрывают в первых двух турах, допускаются к участию в дальнейшем розыгрыше. В третьем туре выигрышными становятся билеты, в которых все 30 чисел совпали с номерами бочонков. Благодаря современным информационным технологиям во время розыгрыша моментально определяется номер выигрышного билета и регион, где он куплен.

Предугадать заранее, какие выпадут числовые комбинации, невозможно. Перед розыгрышем все 90 бочонков помещают в непрозрачный тканевый мешок. На ощупь определить числа, нанесенные на их торцы, нельзя. Бочонки изготовлены из массива бука, они идентичны по размеру и весу, а также тщательно отшлифованы. Между съемками мешок с бочонками хранится в специальном сейфе.

Контроль за честностью и прозрачностью розыгрышей осуществляет независимая тиражная комиссия. В ее состав на безвозмездной основе может войти любой дееспособный гражданин России старше 18 лет. Первый тираж «Русского лото» состоялся 16 октября 1994 года, а в этом году лотерея отметила свое 27-летие. В праздничном тираже № 1410, который прошел 17 октября, было разыграно более 947 млн рублей, а выигрышными стали более семи миллионов билетов.

Бессменным ведущим лотереи на протяжении 26 лет был известный актер, заслуженный деятель культуры Михаил Борисов. Зрители полюбили его за добрую улыбку и тонкий юмор. Осенью прошлого года на съемках программы «У нас выигрывают!» 71-летний ведущий почувствовал себя плохо, а 19 сентября Михаила Борисовича не стало. Это печальное известие повергло в шок миллионы жителей России. В память о Борисове «Столото» профинансировало именные стипендии и гранты, которыми поддержало талантливых студентов Театрального института имени Бориса Щукина.

(сс) UNIVER TV — youtube.com Михаил Борисов 2018

Количество поклонников «Русского лото», так же, как и призовой фонд этой лотереи, ежегодно увеличиваются. Каждый воскресный тираж сопровождается выходом телепередачи «У нас выигрывают!» на канале НТВ. За почти три десятилетия в студии «Русского лото» побывало большое количество звезд отечественной эстрады, известных спортсменов и деятелей культуры.

Кому принадлежит «Русское лото»?

Крупнейшим брендом, под которым распространяются билеты всероссийских государственных лотерей, является «Столото», он принадлежит многопрофильному российскому холдингу S8 Capital Армена Саркисяна, в который входит еще несколько компаний из страхового, телекоммуникационного и медийного рынков. Холдинг входит в ТОП-500 крупнейших компании России по версии РБК.

Приобрести билеты «Русского лото», а также других лотерей, распространяемых «Столото», можно во всех 85 субъектах Российской Федерации, даже в самом отдаленном населенном пункте. Лотерейные билеты продаются в отделениях «Почты России», в магазинах крупнейших федеральных сетевых ритейлеров, на автозаправках, а также их можно купить онлайн — на сайте www.stoloto.ru и в мобильном приложении распространителя. Получить выигрыш сегодня можно более чем в 45 тыс. торговых точках в разных регионах и разными способами, все зависит от суммы выигрыша и способа покупки лотерейного билета. Главным событием года для поклонников «Русского лото» станет розыгрыш новогоднего миллиарда. Помимо розыгрыша главного приза — миллиарда, в новогоднем тираже также разыграют 100 призов по одному миллиону рублей и тысячи других денежных призов. Новогодний 1421-й тираж «Русского лото» состоится 1 января 2022 года в прямом эфире телеканала НТВ.