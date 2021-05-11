Эта страна известна не очень дружественным отношением к собственному русскоязычному населению, зато в последнее время привечает у себя большое количество критиков России. В комплект к уже имеющемуся семейному хуторку и приобретенному виду на жительство Авен вывезет из России в Латвию коллекцию уникального русского искусства, которое он начал скупать еще в лихие и голодные для многих россиян (но не для Авена) 90-е. Российский Минкульт планы Авена пока не комментировал.

Diego Delso Рига

Глава «Альфа-банка» Петр Авен продолжает обживаться в Латвии. Напомним, что родом из этой страны его дед — революционный латышский стрелок. Авен имеет в Латвии собственный родовой хутор, на котором, согласно ранним интервью, планировал провести годы пенсии.

Авену принадлежит в Латвии несколько коммерческих фирм, а также он является учредителем ряда благотворительных инициатив. В частности, он (подобно своему партнеру Михаилу Фридману, много лет финансирующему джазовый фестиваль в украинском Львове) входит в попечительский совет фонда «Балтийские музыкальные сезоны». В 2008 году Авен открыл в Латвии частный благотворительный фонд «Поколение». В «родной» для Авена латвийской Мадоне на деньги «Поколения» содержится беби-бокс, куда «безопасно» помещают младенцев отказавшиеся от них матери.

Там же, в Латвии, на протяжении как минимум последнего полугода Авен пережидал пандемию. Как выяснилось, за эти полгода Авен присмотрел в Риге здание для своего частного музея русского искусства, о планах по созданию которого он впервые сообщал еще в 2017 году. Как сообщает «Спутник», приобретенный Авеном особняк находится на ул. Валдемара, 19, напротив Национального художественного музея. По словам главы российского «Альфа-банка», покупка была спонтанной, потому цена здания оказалась выше рыночной. В будущем здесь будут выставляться вывезенные из России работы, которые, по словам Авена, должны будут способствовать укреплению туристического потенциала Латвии.

Основу коллекции Авена, которую он собирал на протяжении последних 25 лет, составляет русское искусство конца XIX — начала XX века. В ней есть работы Михаила Ларионова, Наталии Гончаровой и Василия Кандинского, писали в 2017 году латвийские СМИ. Свою первую картину он приобрел в 1993 году, это был натюрморт Павла Кузнецова 1920-х годов, и он обошелся бизнесмену всего в $5000. С тех пор он отслеживает работы, главным образом досоветской эпохи, на аукционах, выкупая их из частных коллекций, а иногда и непосредственно у потомков художников или других наследников.

Особая гордость Авена — советский фарфор с 1917 по 1941 год, выпущенный в Санкт-Петербурге на бывшем Императорском заводе. По словам бизнесмена, он рассчитывает, что однажды Музей Виктории и Альберта, крупнейший в мире музей декоративно-прикладного искусства и дизайна, сделает выставку на основе его коллекции фарфора.

«Буду показывать и живопись, и фарфор, и керамику, и майолику Врубеля. Обязательно Древина с Удальцовой. Александр Древин — по сути, самый важный латышский художник», — рассказал Авен о своих планах по обустройству музея в новоприобретенном особняке. Впрочем, передавать свою коллекцию и музей Риге российский бизнесмен пока не планирует.

Депутат Рижской думы Мирослав Митрофанов (Русский союз Латвии) рассказал РИА Новости, что рад новому музею, однако его смущает история здания, приобретенного Авеном. «Когда российский бизнесмен тратит деньги не в Лондоне, а в Риге — это положительный момент. Еще более положительной является цель расходования миллионов — создание нового музея. В Риге должно быть больше музеев — хороших и разных. Но меня смущает здание, которое планируется для размещения нового музея фарфора», — сказал Митрофанов.

По его словам, это здание в годы нацистской оккупации Латвии использовалось местными пособниками гитлеровского режима. «В 1941 году в нем была штаб-квартира местной нацистской организации — Pērkonkrusts. В июле 1941 года там обитали палачи команды Арайса, уничтожавшие еврейскую общину Риги. Непосредственно в самом здании на улице Валдемара в тот период массово мучили и расстреливали людей. Я не знаю, как можно найти деликатное решение, уважительное к памяти жертв нацизма. Надеюсь, специалистам Авена удастся это сделать», — сказал Митрофанов.

Латвия традиционно считается страной, в которой ущемляются права русскоязычного населения. Однако в последние годы она становится прибежищем для большого количества оппозиционно настроенных россиян. Сам Авен ранее тоже указывал на «политическую тему» в качестве одной из причин популярности Латвии у граждан России. На ее территории, в частности, базируется издание «Медуза», недавно признанное СМИ-иноагентом. Там же, по некоторым сведениям, скрываются объявленные в России в розыск руководители Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального — организации, которую российская прокуратура требует признать экстремистской. Показательно, что в финансировании этой структуры некоторые СМИ ранее подозревали в том числе и принадлежащий Авену и Фридману «Альфа-банк».

В октябре 2008 года Авен написал для журнала «Русский пионер» разгромную рецензию на роман Захара Прилепина «Санькя». В ней он пишет, что «проблема наша не в том, что власти плохие, а в том, что русский народ ленив». «Латвия — больше «страна правил», чем Россия, поэтому такая регулярность, правильность в меньшей степени присущая русским, и определяет место бизнес-элиты в обществе», — утверждал Авен в одном из своих ранних интервью.