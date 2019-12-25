26 декабря Железнодорожный районный суд города Барнаула Алтайского края должен огласить приговор по резонансному делу бывшего судьи Руслана Тэрри, обвиняемого по статье 291.1, части 4, УК РФ («Посредничество во взяточничестве»). В силу характера вменяемых подсудимому правонарушений юридическое сообщество ожидает прецедентное решение суда. Следующее заседание по делу Владислава Колесникова, бывшего коллеги и возможного подельника Тэрри, обвиняемого по статье 290 части 5, УК РФ («Получение взятки»), назначено на 13 января 2020 г.

Chula.ac.th В Барнауле огласят приговор Руслану Тэрри — судье, обвиненному в коррупции

Представление о возбуждении уголовных дел в отношении двух судей Арбитражного суда Алтайского края Владислава Колесникова и Руслана Тэрри в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) подал глава СКР Александр Бастрыкин. Основания для подозрений в коррупции, получении взятки и посредничестве во взятке появились после рассмотрения спора между АО «Кубанка» и МИФНС России № 10 по Алтайскому краю, который рассматривал судья Арбитражного суда Алтайского края Колесников. В марте 2016 года налоговая инспекция отказала «Кубанке» в налоговом вычете НДС на 38,1 млн рублей, посчитав, что предприятие хотело получить налоговое возмещение по фиктивным сделкам с аффилированной компанией.

На фирму был наложен штраф в размере 490 тысяч рублей и доначислен налог в 3,5 млн рублей. «Кубанка» обратилась в арбитражный суд, и в мае 2017 года Колесников принял решение, что компания должна получить возмещение по сделке, а также признал незаконным доначисление налога. Однако позже вынесенный им приговор был отменен вышестоящей инстанцией. В октябре 2017 года решение Колесникова пересмотрел Седьмой арбитражный апелляционный суд, который пришел к выводу, что по большинству сделок «Кубанка» не должна была получить налоговый вычет. Предприятие подало апелляцию в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа, однако в марте 2018 года вышестоящая инстанция отказалась изменить решение Седьмого суда.

Следствие пришло к выводу, что судья Колесников получил за то, что вынес решение в пользу «Кубанки», взятку в размере 800 тысяч рублей. По мнению следствия, посредником при передаче взятки стал судья Руслан Тэрри, который в конце прошлого года подал в отставку по собственному желанию. 7 декабря 2018 года ККС Алтайского края приняла решение о прекращении полномочий судьи Арбитражного суда Алтайского края на основании п. п.1 п. 1 ст. 14 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации».

Ранее, 8 ноября 2019 года, суд апелляционной инстанции Алтайского краевого суда вынес обвинительный приговор Алексею Долгову по обвинению в «непосредственной передаче взятки по поручению взяткодателя и способствовании взяткодателю в достижении и реализации соглашения между взяткодателем и взяткополучателем о получении и даче взятки в особо крупном размере, за совершение заведомо незаконных действий», при этом Долгов полностью признал свою вину. Специалистов по уголовному праву, следящих за процессом, удивила относительная мягкость приговора: штраф в доход государства в размере 25-кратной суммы взятки в размере 75000000 рублей и 4 года лишения свободы условно.

Бывший адвокат Долгов был тем самым «гражданским лицом», выступавшим посредником в передаче взятки, фигурирующим в материалах следствия по делам Колесникова и Тэрри.

Условный приговор для судей, прямая обязанность которых — соблюдать законность, наверняка может вызвать вопросы у судейского сообщества. Тем более, что в российской системе уголовного судопроизводства, хотя её решения и не устанавливают прецеденты, примеры реальных сроков для судей-коррупционеров уже есть.

Например, только в этом году был вынесен приговор по уголовному делу в отношении судьи Арбитражного суда Свердловской области в отставке Олега Гаврюшина, признанного виновным в совершении покушения на получение взятки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Гаврюшину назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, а также штраф 14 миллионов рублей, он лишен права занимать в течение 5 лет должности на государственной службе. Кстати, и уголовное дело в отношении посредника, которым в данном случае выступал сын Гаврюшина, было также рассмотрено судом, с вынесением не в пример более строго наказания: 7,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

К реальному тюремному сроку за взяточничество был приговорен, например, бывший судья Арбитражного суда Тамбовской области Сергей Сучков, признанный виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 290 УК РФ («Покушение на получение взятки»). Приговором суда ему назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 2 года.

А в 2017 году Ленинским районным судом города Владимира был вынесен приговор в отношении бывшей судьи Октябрьского районного суда города Анны Хохловой, признанной виновной в совершении п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взятки лицом, занимающим государственную должность в крупном размере»). Тогда экс-судья получила наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Относительную жесткость судей в вопросах коррупции в собственных рядах можно считать оправданной: на фоне объявленной на уровне руководства страны кампании против коррупции и борьбы высших судебных инстанций за чистоту собственных рядов, достаточно странно будет смотреться обратный сигнал — снисходительное отношение к тем, кто нарушает судейскую присягу. В любом случае завтрашнее решение районного суда Барнаула Алтайского края станет показательным.