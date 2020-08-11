Свириденко возглавлял экономическую коллегию ВС с августа 2014 года по август 2020 года. Он претендовал на продление полномочий в этом году и получил рекомендацию Высшей квалификационной коллегии судей несмотря на отсутствие поддержки со стороны ВС. После того как рассмотрение его кандидатуры в президентской кадровой комиссии затянулось, он отозвал свое заявление и покинул должность главы экономической коллегии по собственному желанию.

Иван Шилов ИА REGNUM Олег Свириденко

Развитие арбитражного производства

Свириденко был назначен на должность руководителя экономколлегии в августе 2014 года — по результатам создания объединенного Верховного суда РФ. Противники реформы полагали, что новой высшей «арбитражной» инстанции не удастся обеспечить преемственность практики рассмотрения экономических споров.

Звучали прогнозы в диапазоне от поворота арбитражных судов к «тотальному» прогосударственному уклону до их организационного «слияния» с судами общей юрисдикции. Но время показало, что все эти опасения не подтвердились.

Большинство опрошенных экспертов сходятся во мнении, что Свириденко в период с 2014 по 2020 годы удалось значительно развить позитивные достижения арбитражного судопроизводства, повысить качество и эффективность арбитражного правосудия.

При этом система «экономических» судов не только сохранила свою организационную структуру, но и очевидно стала передовым «полигоном» для апробации и реализации передовых идей в части реформирования судебной системы в целом.

Среди наиболее ярких примеров — создание апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции по аналогии с арбитражной системой, перенос упрощенных порядков судопроизводства в арбитражный и гражданский процесс, снижение издержек участия сторон в процессе, успешное и своевременное внедрение передовых дистанционных форм участия в процессе.

Кроме того, в части юридической практики сохранен позитивный опыт, который был наработан ранее существовавшим ВАС РФ. Как показало исследование, в своей работе судьи экономколлегии ВС в каждом третьем-четвертом деле цитируют правовые позиции ВАС.

Таким образом, по словам экспертов, Коллегией не только проводится большая работа по обобщению и обеспечению единообразия судебной практики, а также подготовке соответствующих постановлений Пленума ВС РФ и обзоров практики (35 постановлений, 17 обзоров и более 400 разъяснения практики), но и обеспечивается преемственность сохраняющей актуальность арбитражной практики и правовых позиций, выработанных ранее президиумом ВАС.

При этом экономколлегия стала одним из лидеров по выработке правовых позиций, входящих в общие и тематический обзоры судебной практики Верховного суда, а также постановлений Пленумов.

Это те акты, исполнение которых официально обязательно для нижестоящих судов. Хотя определения экономколлегии по конкретным делам не имеют закрепленной нормативно общеобязательной силы, суды на них все равно ориентируются, а представители — ссылаются.

Увеличение скорости рассмотрения жалоб

За шесть лет работы, по мнению экспертов, Свириденко удалось реализовать ряд важных нововведений, позволивших значительно оптимизировать рабочую нагрузку на судей в условиях постоянно растущей нагрузки на арбитражные суды.

В первую очередь речь идет о расширении сферы применения облегченных процессуальных форм, а также обязательного досудебного порядка урегулирования арбитражных споров, обеспечение и расширение возможностей по онлайн-подаче и ознакомлению с материалами дел.

Выросла и эффективность работы «арбитражной» коллегии Верховного суда — обладая в два раза меньшим количеством судей и несопоставимо меньшим аппаратом, в течение года после своего создания Экономколлегия под руководством Свириденко превзошла показатели ВАС РФ по рассмотрению жалоб по экономическим спорам, поступающим в высшую судебную инстанцию.

В настоящий момент таких жалоб поступает примерно в 1,8 раза (а с учетом надзорных жалоб — в 1,9 раза) больше, чем ранее в ВАС, что отражает пропорциональный рост нагрузки на арбитражную систему. При этом количество дел, ежегодно рассматриваемых в заседании Коллегии, увеличилось почти в 1,5 раза, а сроки рассмотрения ею дел заметно сократились (в среднем — на 30%).

«В течение этого времени теперь главе Экономколлегии удалось выстроить работу по обобщению судебной практики и сформулировать много новаторских позиций в сфере банкротства», — перечисляет партнер «Монастырский, Зюба, Степанов & Партнеры» Антон Александров.

Например, развился институт субсидиарной ответственности, который Экономколлегия обогатила целым рядом новых разъяснений. Иногда она формировала новые позиции еще до того, как был принят закон, а точнее — глава III.2 Закона о банкротстве об ответственности руководителя и иных лиц в деле о банкротстве. Закон вступил в силу во второй половине 2017 года. Благодаря ему, а также усилиям Экономколлегии по формированию практики, число привлеченных контролирующих лиц в каждом году всё больше. В 2018 году количество выросло в 2,3 раза по сравнению с 2017 годом: 2 тысячи 125 человек против 923. А в 2016 году суды привлекли к субсидиарной ответственности 506 директоров и собственников бизнеса. Таким образом, уйти от долгов и обмануть контрагентов или государство становится всё сложнее.

«Мы не заметили какого-либо ухудшения качества юридической работы «троек» по сравнению с надзором ВАСа, а обобщения практики рассмотрения экономических споров, как правило, не находили оснований для критики», — утверждает адвокат Сергей Гришанов. По его словам, руководству Экономколлегии удалось главное — «сформирован отчетливый тренд на сохранение баланса государственных и частных интересов в арбитражных спорах».

Онлайн-правосудие

Экономколлегия стала преемницей ВАС и в сфере электронного правосудия. Речь об информационной системе арбитражных судов «Мой арбитр», доступ к которой сейчас получают 12 миллионов уникальных пользователей в год. Для ознакомления доступно 25 миллионов дел, а из программы каждую секунду скачивают 500 документов.

По мнению партнера юридической компании Delcredere Максима Степанчука, главе Экономколлегии удалось сохранить и развить достижения ВАС в сфере электронного правосудия. А информационные системы судов общей юрисдикции, не такие развитые, в 2010-е годы «подтягивались» за арбитражными и брали их за образец.

По словам директора по научным программам Центра развития современного права НИУ ВШЭ Андрея Кашанина, один из основных результатов работы Экономколлегии — перенос передовых наработок и позитивного опыта арбитражной системы в СОЮ, активизация и повышение эффективности работы Верховного суда и судебной системы в целом: «Арбитражное правосудие выполнило роль «донора» в части опыта внедрения электронного правосудия, технологий обеспечения прозрачности судопроизводства».

Одним из наиболее ярких примеров эффективности арбитражной системы стало внедрение возможностей онлайн-правосудия, перейти к которому суды вынудила эпидемия коронавируса.

Первый онлайн-процесс прошел 29 апреля в арбитражном суде Ямала, а 13 мая — и в Экономколлегии ВС. А уже к началу августа в 92 арбитражных судах было проведено почти 28 тысяч заседаний, число уже назначенных судебных процессов перевалило за 42 тысячи.

По словам экспертов, даже после отмены эпидемиологических ограничений, связанных с коронавирусом, возможность принимать участие в заседаниях в режиме онлайн останется крайне востребованной, позволяя юристам и представителям значительно оптимизировать временные и финансовые затраты.

«За последние шесть лет Олегу Свириденко удалось закрепить передовые позиции арбитражного правосудия и обеспечить прорыв по многим позициям, сохраняя, с одной стороны, доверие арбитражам со стороны бизнеса, а с другой — защиту законных интересов государства.

Речь тут и о внедрении современных цифровых сервисов правосудия, и о процессуальных реформах, и о внедрении в арбитражах прогрессивных правовых позиций.

На этом фоне закономерно, что арбитражное правосудие получило свое закрепление и в новом тексте Конституции Российской Федерации».

Директор по научным программам Центра развития современного права НИУ ВШЭ Андрей Кашанин

Краткая биография

Олег Свириденко окончил юрфак МГУ им. М.В. Ломоносова в 1989 году и в дальнейшем 3 года работал в органах прокуратуры.

В 1992 году он стал судьей Арбитражного суда Москвы, а в 2000 году занял пост исполняющего обязанности заместителя председателя суда, а в 2005 году возглавил АСГМ.

С 2011 года по 2014 годы — председатель Федерального арбитражного суда Центрального округа, 6 августа 2014 года назначен на должность заместителя председателя Верховного суда Российской Федерации — председателя Судебной коллегии по экономическим спорам.