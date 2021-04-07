КПРФ в преддверии думских выборов — 2021 продолжает стремительно терять кадры. На сей раз массово сдают партбилеты коммунисты в Марий Эл. Об этом в интервью местному изданию рассказал недавно покинувший местную фракцию депутат Йошкар-Олинского городского собрания Николай Килин. По словам ныне независимого парламентария, причина его ухода в том, что руководством компартии движут политиканство, популизм и приверженность двойным стандартам. А между руководящей верхушкой и рядовыми членами наметился большой разрыв, в том числе имущественный, подчеркнул экс-«зюгановец». Непрекращающийся исход коммунистов ставит крест на планах их вождя Геннадия Зюганова по удвоению партактива к грядущим выборам. Более того, по оценкам ВЦИОМ, за год уровень поддержки КПРФ упал с почти 15% до 12,6%. Это максимум голосов, на которые «красные» могут рассчитывать в сентябре.

Burkprf.ru Флаг КПРФ

«Это уже большой тренд, он проявляется не только в Марий Эл, но и по всей стране. КПРФ на словах защищает интересы слабых, обездоленных, борется за социальную справедливость. Поначалу, глядя со стороны, я тоже в это верил. Но, углубившись, все увидел воочию и начал понимать, что руководством партии движут политиканство, популизм, приверженность двойным стандартам. Между ним и рядовыми членами существует большой разрыв, в том числе имущественный. Для партийного руководства собственный пиар дороже, чем решение насущных задач, ради чего они, собственно, и избирались», — сетует Килин.

Сперва горсобрание столицы Республики Марий Эл — Йошкар-Олы — покинули коммунисты Антон Соколов, Юлия Дружинина и Евгений Галкин. Затем к ним присоединились депутаты городского собрания второго по величине города региона — Волжска — Александр Зимнухов и Светлана Рыбакова. Кроме того, о разрыве с КПРФ заявили также несколько активистов волжского отделения во главе с Ольгой Асеиновой. Причинами массового недовольства «красных», помимо озвученных Килиным, стали также равнодушие руководства местных ячеек к рядовым однопартийцам и пренебрежение их интересами. По словам Килина, когда трое его бывших коллег — депутатов горсобрания Йошкар-Олы от КПРФ — решили выйти из фракции, руководство даже не пыталось их удержать и сразу отпустило. В итоге у «зюгановцев» создалось впечатление, будто именно к этому партийное начальство на самом деле и стремилось.

Кроме того, как отмечают местные коммунисты, между «красными» депутатами разных уровней в Марий Эл нет реальных взаимодействия и взаимовыручки. Более того, члены фракций в государственном (республиканском) и городском (Йошкар-Олинском) собраниях даже ни разу не собирались вместе, не проводили совместных обсуждений и не вырабатывали совместных решений. Что странно для членов одной партии, которая по идее должна стремиться накануне думских выборов одинаково эффективно продемонстрировать свою работу и зарекомендовать себя как на уровне муниципалитетов, так и на республиканском уровне.

Килин также выразил недовольство работой Сергея Казанкова, представляющего регион на федеральном уровне в качестве депутата Госдумы от КПРФ. По словам экс-коммуниста, тот не проявляет никакого внимания к местным проблемам, а некоторые его высказывания и вовсе «вызывают недоумение». Следует отметить, что Сергей Казанков является сыном владельца мясокомбината «Звениговский» и одного из крупнейших спонсоров КПРФ Ивана Казанкова, более 20 лет возглавлявшего Марийский республиканский комитет компартии. Бывший первый секретарь марийского рескома, помимо «Звениговского», владеет еще двумя крупными сельхозпредприятиями. Кроме того, недавно он стал фигурантом ряда уголовных дел. Правоохранители обвиняют 78-летнего Казанкова-старшего в краже в особо крупном размере, а также незаконном ведении бизнеса.

Недавно в Курганской области местный обком КПРФ покинули сразу двое депутатов гордумы столицы региона — Кургана — Яков Сидоров и Максим Пивоваров. К коллегам примкнула и депутат курганской облдумы Наталья Воробьева. Все трое парламентариев вышли из областного комитета и отказались избираться в его новый состав, хотя партбилеты сдавать пока не стали. По сообщению достоверных источников, поступок коммунистов может быть обусловлен несогласием с действиями руководства реготделения, в том числе первого секретаря курганского обкома Виктора Зырянова, и стать первым шагом на пути к их выходу из партии.

В конце марта в Омске, предположительно также из-за несогласия с руководством компартии, добровольно покинул свой пост 71-летний Александр Кравец, возглавлявший омский обком КПРФ с 1993 года. Примерно тогда же во Владимирской области сложил полномочия руководителя фракции КПРФ в областном заксобрании и журналист Максим Шевченко, руководивший местной фракцией с 2018 года. Шевченко уже объявил, что намерен баллотироваться в ГД по 208-му одномандатному округу Москвы в качестве независимого кандидата. «Я принял решение на выборы в Госдуму выдвигаться самостоятельно, а не от КПРФ», — подчеркнул он. Это также может быть признаком разрыва журналиста с компартией из-за несогласия с политикой ее руководства.

Каковы бы ни были реальные причины ухода коммунистов из партии и с ее руководящих постов, озвученные Зюгановым в прошлом октябре на XI пленуме КПРФ планы по удвоению партактива уже явно потерпели фиаско. Компартию продолжают ослаблять массовый отток активистов и сотрясать внутренние расколы и конфликты, как на уровне руководства ЦК, так и между руководителями и рядовыми членами реготделений. Более того, недавно политологи зафиксировали в ряде регионов череду конфликтов между коммунистами, представляющими законодательную и исполнительную ветви власти.