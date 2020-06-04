29 мая на ТЭЦ-3 в городе Норильске произошла внештатная ситуация: из-за проседания опор, возраст которых больше тридцати лет, повредился один из резервуаров для хранения дизельного топлива. Произошла утечка около двадцати тысяч кубометров топлива. В землю попали около шести тысяч тонн нефтепродуктов, а в воду — около пятнадцати.

Morspas.com Последствия разлива топлива в Норильске

По словам представителей «Норникеля», основная причина аварии — потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. Возбуждено уголовное дело, расследование взяла под контроль Генеральная прокуратура РФ.

О чрезвычайном происшествии стало известно только спустя двое суток. Информацию не предоставили ни органам власти, ни МЧС. Президент Владимир Путин во время видеосовещания о ликвидации разлива дизельного топлива на повышенных тонах уточнил: «Мы чего, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей?!».

К сожалению, это замалчивание — лишь закономерное проявление системы, которая десятилетиями выстраивалась в Норильске Владимиром Потаниным. Напомним, что Потанин — самый богатый человек в России. Он же — владелец и генеральный директор горно-металлургической компании «Норильский никель».

Норильск максимально изолирован от Красноярска и остальной России. Он живет по своим законам. Он превратился в королевство Потанина, которое контролируют его карманные спецслужбы. Всё — от продуктовых магазинов до аэропорта — подвластно только одному человеку. Который, по данным СМИ, проводит 226 дней в году за пределами России, наслаждаясь Лазурным берегом Франции, а не суровым сибирским климатом. Значительную часть оставшегося времени он и другие топ-менеджеры «Норникеля» находятся в Москве, в то время как их службы безопасности наводят страх на население Норильска. В Красноярском крае не принято обсуждать происходящее на комбинате и в самом Норильске ни в СМИ, ни в других открытых источниках.

За последние шесть месяцев это уже второе чрезвычайное происшествие на «Норникеле» с необратимыми последствиями для экологии и здоровья жителей. Собранное с поверхности реки Амбарной топливо предполагается сжигать в специальных контейнерах. Однако опыта таких работ у местных властей нет, особенно учитывая огромный объем утечки. Вероятно, такого опыта нет и в России вообще.

По результатам совещания с участием президента РФ об устранении последствий аварии было принято решение присвоить ей статус чрезвычайной ситуации федерального значения. Это позволит привлечь к ликвидации последствий не только местные подразделения МЧС, но и военных, нефтяников и экологов со всей страны. Президент Владимир Путин также поручил правоохранительным органам дать оценку действий всех вовлеченных должностных лиц и выяснить, кто и когда сообщил об утечке и почему это произошло лишь через двое суток после случившегося. К расследованию привлечена Генеральная прокуратура. Интересно, хватит ли у федеральных силовиков возможностей дать правовую оценку действиям самого Потанина, а не только тех, кого он назначит стрелочниками?

Происходящее на комбинате трудно описать как эффективный менеджмент. Пора назначить в «Норникель» честное руководство. Компании нужен руководитель, который будет находиться в Норильске и соберет профессиональную команду. Управленцам пора начать работать по закону, а не с помощью административного ресурса одного из акционеров. В противном случае вопросы начнут задавать уже прокуратура и следствие.