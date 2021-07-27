В деле о банкротстве новгородского квасного завода «Дека» набирает силу кредитор, действующий, как полагают специалисты, в интересах прежнего собственника предприятия Николая Левицкого. Компания «Иннова Финанс» скупила права требования на общую сумму почти 350 млн рублей (это примерно 18% всех утвержденных на данный момент долгов завода), заплатив в общей сложности около 140 млн рублей. Эксперты предполагают, что, воспользовавшись временным исключением из реестра крупнейшего кредитора — АО «Сити Инвест Банк» — с требованиями на 1,5 млрд рублей, Левицкий может попытаться взять банкротство под контроль и выкупить актив с контролируемых торгов.

Economnov.blogspot.com Завод Дека

Обошли на повороте

Дело о банкротстве АО «Дека», новгородского завода по производству кваса, слабоалкогольных и безалкогольных напитков, началось в 2019 году по иску структур крупнейшего кредитора — «Сити Инвест Банка» (СИБ). Этой кредитной организации завод и его собственник, московский бизнесмен Николай Левицкий, задолжали в общей сложности около 1,5 млрд рублей по нескольким кредитам и займам, накопившимся с 2013 года . Это было крупнейшее обязательство предприятия: перед всеми остальными кредиторами (поставщиками, торговыми сетями, другими банками) долги в общей сумме составляют около 1,9 млрд рублей, — поэтому участники рынка тогда ожидали, что именно СИБ будет контролировать процедуру банкротства «Деки».

Однако в 2020 году, в разгар карантина, когда суды рассматривали дела удаленно, Николаю Левицкому удалось в корне переломить ситуацию. Структуры Левицкого убедили суды в том, что именно СИБ, а не Левицкий, являлся контролирующим должника лицом, который виноват в банкротстве. На этом основании все требования связанных с СИБом кредиторов и самого банка были исключены из реестра «Деки».

Как уверяют в «Сити Инвест Банке», перед банкротством Левицкий якобы сам предложил СИБу как крупнейшему кредитору забрать завод. В качестве арбитра сделки был привлечен известный петербургский бизнесмен, глава Кировского завода Георгий Семененко (Николай Левицкий женат на сестре Семененко), которому в траст были переданы доли в компаниях, владеющих акциями «Деки», о чем сообщал «КоммерсантЪ». Если бы СИБ согласился на сделку, Семененко передал бы эти доли банку. Но, как утверждают в банке, сделка в итоге развалилась, потому что банк не устроило требование Левицкого — простить ему личный долг по кредиту СИБа на 100 млн рублей. Тем не менее новгородские суды вынесли решения, в которых СИБ называется реальным собственником завода, а Левицкий — номинальным владельцем.

Это решение суда сильно удивило почти всех участников процесса. Левицкий до того как войти в капитал «Деки» был основателем и основным акционером крупной нефтесервисной компании «Геотек Холдинг», которая также создавалась преимущественно на кредитные средства. Затем на базе сейсмических активов компаний «Геотек Холдинг», «Интегры» и активов американской нефтесервисной Schlumberger была создана компания IG Seismic Services (IGSS), которая в 2017 году фактически ушла банкам в обмен на долги. Долю Левицкого в IGSS (в которой бизнесмен некоторое время был руководителем) приобрели структуры, связанные ФК «Открытие» — основным кредитором предприятия. Незадолго до этого владельцы пытались продать обремененную долгом в 15 млрд руб. IGSS «Росгеологии» за $400 млн. Сделка не состоялась в связи со сменой руководства госкомпании.

На белом коне

После признания Левицкого «номиналом» — в феврале 2021 года — в деле о банкротстве завода появилось ООО «Иннова Финанс» (по данным ЕГРЮЛ, на 100% принадлежит Андрею Данько, выходцу из холдинга «Социум» московского миллиардера Игоря Ашурбейли) которое стало одно за другим выкупать права требования миноритарных кредиторов. Первым свою дебиторку на 3,5 млн рублей уступило за 1,2 млн ООО «Берикап», потом долг на 34 млн рублей за 10 млн продало ООО «Атрадиус Рус Кредитное страхование». За 600 тысяч отдал свои права на 2 млн рублей ИП Ларионов, а в марте 2021 года за 2,5 млн уступил права на 7,5 млн АО «ОРМОС-Полимер». Таким образом к концу мая 2021 года «Иннова Финанс» владела требованиями к «Деке» на общую сумму около 120 млн рублей, заплатив за них в совокупности около 40 млн рублей. Последним сдался «Юникредит банк», которому «Дека» была должна 212 млн рублей: он в июне продал свои права «Иннова Финансу» за 100 млн рублей.

С этими требованиями на общую сумму около 340 млн рублей «Иннова Финанс» активно включилась в борьбу против СИБ. Новый кредитор присоединился к требованиям лояльных Левицкому кредиторов «Таткрахмалпатока» и «Легранд», а также новгородской налоговой, которые просят суд привлечь сам СИБ и его акционеров к субсидиарной ответственности по долгам «Деки», мотивируя это тем, что именно банк якобы контролировал завод до банкротства. Арбитражный суд Новгородской области еще продолжает рассматривать это заявление, следующее заседание назначено на 10 августа 2021 года. Также «Иннова Финанс» — вместе с этими же кредиторами, а также конкурсным управляющим «Деки» Максимом Лагодой — оспаривает все платежи, сделанные до банкротства «Декой» в адрес СИБа по его кредитам. По мнению экспертов, это играет на руку Николаю Левицкому, который таким образом пытается не только защититься от собственной субсидиарной ответственности по долгам своего завода, но и — через лояльных кредиторов — поучаствовать в освоении его конкурсной массы.

Такое усиление позиций Левицкого в процедуре не осталось незамеченным другими банками-кредиторами «Деки». Выход из игры «Юникредит банка» явно обеспокоил ВТБ и Промсвязьбанк, которым «Дека» должна соответственно 700 млн и 100 млн рублей. Если раньше они вместе с налоговой и лояльными Левицкому кредиторами голосовали и действовали в суде против СИБа, то теперь они переключились на самого Левицкого.

Дополнительным поводом для беспокойства банкиров явно является процессуальное поведение конкурсного управляющего Максима Лагоды: ведь именно он будет проводить конкурсные торги имуществом завода. И в случае его сговора с Левицким на эти торги могут попасть не все интересанты, в результате чего Левицкий сможет выкупить предприятие на свои структуры с существенным дисконтом.

В связи с этим ВТБ и Промсвязьбанк, а также присоединившееся к ним ПАО «МРСК Северо-Запада», готовы подать заявление о взыскании убытков «Деки» с Левицкого и его топ-менеджеров, а в аналогичном иске к СИБу высказались против.