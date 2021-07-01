Более 2,5 тысячи звонков каждый день поступает на номер 112 в столице. Об этом на Московском урбанистическом форуме, который начался 1 июля, рассказал руководитель департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Юрий Акимов.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожарные

Сложно переоценить роль спасателей в жизни такого огромного города, как Москва. Обеспечение его безопасности — одна из приоритетных задач для местных властей. Результаты их работы говорят сами за себя: количество пожаров и происшествий на водных объектах в Москве в сравнении с 2010 годом снизилось сегодня более чем в полтора раза, число жертв пожаров сократилось более чем в два раза, а утонувших — почти в четыре раза. За последние 15 лет пожарным удалось спасти более 14 000 человек, а водным спасателям — более 1470 человек.

Среди крупнейших городов России Москва явно лидирует по основным показателям пожарной безопасности. А по числу пожаров в последние пять лет российская столица может похвастаться наименьшими показателями среди мировых мегаполисов, таких как Нью-Йорк, Гонконг, Париж или Рим.

Современная техника

Современная система обеспечения пожарной безопасности и охраны жизни людей на воде, по словам Юрия Акимова, включает в себя противопожарную службу столицы, аварийно-спасательную службу и специальное авиационное подразделение. Всего на страже 64 подразделения, где трудятся более 3000 пожарных и спасателей. В их распоряжении около 1200 единиц техники, 87% из которых — это современное высокотехнологичное пожарно-спасательное оборудование, подчеркнул руководитель департамента.

Ни для кого не секрет, что особенность Москвы в ее высотной застройке, и техника для спасения людей и ликвидации возникающих чрезвычайных ситуаций приобреталась именно с учетом этой особенности. Это, в частности, автомобиль быстрого реагирования «Кобра» с системой гидроабразивной резки, позволяющей вводить огнетушащий состав непосредственно в очаг пожара через стены зданий и сооружений. Также на вооружении московских спасателей имеются комбинированные подъемники высотой 90 и 101 метр, позволяющие эвакуировать жильцов и тушить пожары как раз в высотных зданиях, вертолеты для борьбы с огнем с воздуха и телескопический подъемник «Спайдер» на гусеничном ходу.

У пожарных есть даже собственный многоцелевой пожарно-спасательный корабль, используемый при тушении возгораний на воде или для подачи воды в маловодных районах.

Авиационный центр

Для тушения крупных пожаров, в том числе на высотных объектах, экстренной доставки пострадавших в ДТП в медицинские учреждения используются вертолеты Московского авиационного центра. Этот центр имеет в своем составе 11 воздушных судов и подготовленный летный и инженерно-технический состав.

«Ежедневно в готовности к вылетам находятся четыре вертолета в санитарном варианте и три вертолета в противопожарном и спасательном варианте», — подчеркнул Юрий Акимов.

Силами московской санитарной авиации осуществлялась экстренная эвакуация пострадавших при таких крупных чрезвычайных ситуациях, как крушение поезда «Невский экспресс» на Октябрьской железной дороге в 2009 году, взрывы в метро «Лубянка» и «Парк культуры» годом позже и пожар в торгово-развлекательном центре «РИО» 2017 года.

Ни одно масштабное мероприятие, проводимое в столице и не только, не обходится без дежурства московских пожарных и спасателей. В 2012 году авиагруппа обеспечивала медицинскую помощь на Олимпиаде и Параолимпиаде в Сочи, а в 2018 году — на чемпионате мира по футболу. Они также регулярно помогают коллегам из Подмосковья и Калужской области.

Как подчеркнул руководитель столичного департамента ГО и ЧС, за 10 лет санитарные вертолеты с авиамедицинскими бригадами оказали помощь и доставили в больницы более 5800 пострадавших при пожарах, дорожно-транспортных происшествиях и чрезвычайных ситуациях.

Обучение и постоянное совершенствование

Достичь таких высоких результатов можно, только шагая в ногу со временем. Постоянно изучается мировой опыт и передовые образцы спасательной техники. Московские специалисты активно посещают международные выставки по вопросам безопасности, где делятся собственным уникальными наработками. Например, уже в этом году последние тенденции развития пожарно-спасательного гарнизона были показаны на XIII Международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность — 2021».

И раз уж речь зашла об обновлении, развитии и последних тенденциях, то необходимо сказать несколько слов о подготовке специалистов, которые работают на этой самой суперсовременной технике. Тем более что этому вопросу, как отметил Акимов, в возглавляемом им департаменте уделяют пристальное внимание.

«Ежегодно более 10 000 пожарных, спасателей и волонтеров проходят практическую подготовку на базе учебно-тренировочного полигона для пожарных и спасателей, созданного при поддержке правительства Москвы. Более 1500 специалистов проходят обучение по пожарно-спасательной направленности», — сообщил Юрий Акимов.

Комплексная информационная система мониторинга

Четкой и слаженной работе системы обеспечения пожарной безопасности и охраны жизни людей на воде очень помог запуск в 2018 году Комплексной информационной системы мониторинга и управления силами и средствами. Сегодня на короткий номер 112 ежедневно поступает порядка 2,5 тысячи звонков от москвичей. Система автоматизирует процесс управления и высылки пожарно-спасательных подразделений, что особенно актуально для Москвы, где оперативное прибытие спасательных служб — задача сверхважная.

Система производит регистрацию обращений, их обработку, направляет ближайшие пожарно-спасательные подразделения к месту происшествия. При этом оператору предоставлена возможность видеть место происшествия на карте с ближайших камер видеонаблюдения, отслеживать пути следования техники через систему ГЛОНАСС, выстраивать оптимальный маршрут до места происшествия с учетом загруженности дорог.

«Благодаря внедрению новой автоматизированной системы время высылки подразделений сократилось на 29%; время выезда — на 31%; общее время реагирования на происшествие — на 16%», — рассказал Акимов.

Безопасность на воде

За порядком и безопасностью на воде в Москве следят 24 поисково-спасательные станции и водолазный отряд — всего 480 человек. При этом до 70 спасателей, в том числе и водолазов, ежедневно несут круглосуточное дежурство.

«В рамках проводимого правительством Москвы комплексного благоустройства и расширения зон отдыха построены новые здания спасательных станций на воде «Строгино», «Левобережная», «Косино», «Текстильщики», «Мещерская», «Троицкая». В 2021 году запланировано открытие поисково-спасательной станции «Марьино», силами которой будет обеспечиваться безопасность в южном бьефе реки Москвы», — рассказал руководитель департамента.

На оснащении Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах находится более 180 единиц плавательных средств, что позволяет в полном объёме решать поставленные задачи.

С мая 2019 года Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах приступила к мониторингу водных объектов с использованием беспилотных авиационных систем.

Широко стало использоваться теленаблюдение с применением стационарных и мобильных видеокамер, 111 из которых установлены на реке Москве в режиме прямой трансляции.

«Уверен, что реализация запланированных мероприятий позволит сохранить намеченную тенденцию по снижению количества пожаров и происшествий, из года в год делать наш город еще более безопасным и комфортным как для жителей Москвы, так и гостей столицы», — завершил свое выступление на Урбанистическом форуме Юрий Акимов.

Moscow Urban Forum продлится до 4 июля. В его программе примут участие более 350 иностранных и российских спикеров — управленцев, представителей бизнеса, экспертов и архитекторов, урбанистов и даже врачей-эпидемиологов. Ярчайшее мероприятие, которое всегда привлекает внимание, стало уникальной площадкой для обмена опытом и поиска ответов на самые злободневные вопросы.