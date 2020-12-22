8 декабря Госдума в первом чтении приняла законопроект о новой системе регулирования букмекерского рынка. Его основное положение — создание в стране Единого регулятора азартных игр. Он заменит два «Центра учета приема интерактивных ставок» (ЦУПИС), созданных на основе саморегулируемых организаций букмекеров. Такой подход букмекерам не нравится, они опасаются ужесточения контроля. И уже предлагают альтернативу. Президент Ассоциации букмекерских контор Дарина Денисоваобратилась в письме к Владимиру Путину с предложением направлять отчисления в пользу спортивных федераций не через единый центр учета ставок, как говорится в законопроекте, а через системно значимые банки. По прогнозам, в 2021 году общий объем целевых отчислений букмекеров может составить около 6,5 млрд руб.

Иван Шилов ИА REGNUM

Законодательство в отношении букмекерских контор начали последовательно ужесточать шесть лет назад. Тогда букмекеров и организаторов тотализаторов обязали вступать в саморегулируемые организации. Тогда же прописали в законе такие определения, как «интерактивная ставка» и «центр учета приема интерактивных ставок» — тот самый ЦУПИС, который делает легальной деятельность букмекеров в интернете. По сути, ЦУПИС — это кредитная организация, которая заключают договор с саморегулируемой организацией букмекеров и выполняет роль посредника между игроком и букмекерской конторой, осуществляя учет денежных операций между ними. Именно ЦУПИС принимает у игрока деньги и переводит их на счет букмекера. Эта организация — необходимое звено в работе всех легальных онлайн-букмекеров России. Такой посредник упростил контроль рынка интерактивных ставок для государства. Благодаря ЦУПИСам точно известно, сколько денег игроки отправили букмекеру и сколько денег букмекер выплатил игрокам. В 2016 году ЦУПИСы заработали, сначала один, потом второй.

Оставаться в тени в России букмекерам стало сложно, в такой ситуации им пришлось активизировать экспансию за рубеж. На украинском рынке российским компаниям работать в последние годы затруднительно, а вот в дружественном Казахстане они закрепились прочно. В прошлом году под российский контроль перешел крупнейший букмекер Казахстана. Вместе с компаниями Tennisi, Fonbet, 1xBet. kz на них пришлось две трети казахстанского рынка — официально это почти 30 млрд рублей. Однако эксперты оценивают емкость рынка на несколько порядков выше, приблизительно в 140 млрд.

Ставки на спорт

В свое время то, что рынок в тени, не понравилось российским властям — не нравится это и казахстанским. Против букмекеров начали массово возбуждать уголовные дела по уклонению от уплаты налогов. Под удар попали крупнейшие «Олимп» и Finbet.

Олимп в итоге перешел под как минимум номинальный российский контроль, а Finbet фактически закрылся. Параллельно с силовыми мерами государство начало менять законодательство. Летом были приняты поправки в законодательство об игорном бизнесе. Первое — кассы букмекеров выводят в две игорные зоны. Поскольку эти зоны далеко от большинства крупных городов (исключение — Алма-Ата и Нур-Султан), большинство ставок игроки будут теперь делать через интернет. Для этого с января 2021 года им нужно будет зарегистрироваться в казахстанском аналоге ЦУПИС — Центре учета ставок (ЦУС). При этом нужно будет подтвердить свою личность. ЦУС будет отфильтровывать несовершеннолетних и лудоманов. И следить за оборотом букмекеров — теперь это будет возможно. Государство надеется, что это поможет вывести рынок из тени.

ЦУС с начала декабря работает в пилотном режиме. По данным участников рынка, хотя букмекеры официально демонстрируют недовольство новыми условиями, фактически уже несколько компаний (не менее трех) присоединились к ЦУС. Возможно, компании в Казахстане — по примеру российской Ассоциации букмекерских контор — тоже обратятся к властям со своими рацпредложениями.

Сейчас российские букмекеры настроены крайне пессимистично. В конце года плохие новости стали сыпаться на них одна за другой. В ноябре Минфин разработал законопроект об увеличении налоговой нагрузки на букмекерский бизнес. Если он будет принят, то ежеквартально букмекерские компании и тотализаторы будут обязаны платить в федеральный бюджет (а не напрямую спортивным федерациям, как сейчас) целевые отчисления в размере 10% от дохода — сейчас они платят 5%. Но с оговоркой — не менее 30 млн рублей в квартал (против нынешних 15 млн). Букмекеры прогнозируют, что новые законодательные инициативы поставят многие компании на грань рентабельности, а новых игроков в ближайшее время на рынке ожидать не стоит. Однако вряд ли такой прогноз расстраивает кого-то, кроме самих букмекеров.

Болельщик перед экраном

Правда, сдаваться пока никто не собирается. Как заявил представитель компании «Мелбет» Роман Кожевников в интервью букмекерскому сервису Legalbet, есть выход — «усилить маркетинговые активности». То есть привлечь с помощью рекламы новых игроков. Это, конечно, вряд ли пойдет на пользу обществу, ведь это означает для него новые проблемы. В России пока статистики по лудоманам нет, но известно, что, например, в США от игровой зависимости страдают около полутора процентов взрослого населения — это более пяти миллионов человек. Ученые подчеркивают, что пристрастие к азартным играм — это серьезная зависимость, а не просто дурное пристрастие. Речь идет о клиническом заболевании.

Как бы ты ни было, тот факт, что российским букмекерам и игрокам придется приспосабливаться к новым условиям и у себя в стране, и в Казахстане, ни у кого не вызывает сомнений. Потому что бежать уже некуда. Как говорится, ставок больше нет…