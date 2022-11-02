Цинь Шихуан
Автор
Заключите меня в скорлупу ореха, и я буду чувствовать себя повелителем бесконечности. Если бы только не мои дурные сны!
Последние публикации
Ядерный удар по Киеву должен волновать Киев, а не Китай — «Гуанча»
27 октября британская газета Financial Times опубликовала статью сотрудника Центра исследований стратегии и безопасности Университета Цинхуа и специального эксперта Китайского форума Чжоу Бо. Он считает, что в ответ на разрастающийся европейский ядерный кризис Китай может оказать свое уникальное...
2 ноября 2022
Китаю трудно быть гегемоном, но придется, пока Россия любит США — «Гуанча»
Бурная и содержательная дискуссия развернулась под докладом дискуссионного клуба «Валдай» под названием «Мир без сверхдержав», китайская версия которого была опубликована на страничке клуба на китайской платформе «Гуанча». Ряд комментаторов уверены, что удастся создать мир без супердержав, а другие...
1 ноября 2022
Китай станет старшим братом России? Или ее амбиции недооценены? — «Гуанча»
На платформе «Гуанча» в китайском сегменте сети Интернет появилась публикация Международного дискуссионного клуба «Валдай», заседание которого завершилось недавно в России и привлекло внимание международного сообщества благодаря ряду ярких заявлений президента России Владимира Путина и ряда других...
31 октября 2022
«Атомной бомбой их!» — китайская Сеть жаждет покарать Японию за милитаризм
Согласно сообщению в аккаунте посольства Китая в Японии в социальной сети WeChat от 15 августа, члены кабинета министров Японии и некоторые члены парламента страны посетили храм Ясукуни. Также сообщалось, что японские лидеры принесли ритуальные жертвы духам предков. Храм Ясукуни является важным...
15 августа 2022
Китайцы готовы «организовать встречу» Нэнси Пелоси и Синдзо Абэ? Сеть — да
Специальный самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси (SPAR19) вылетел, но пункт назначения неизвестен, согласно платформе отслеживания перемещения авиарейсов в реальном времени FlightRadar24. Считается, что специальный самолет C-40C (SPAR19), на котором ранее Пелоси взлетела из...
2 августа 2022
Китайцы захотели себе улицу Присоединения Тайваня на месте посольства США
С 22 июня адрес посольства США в России изменился, согласно заявлению муниципальных властей Москвы. Теперь ранее безымянная площадь перед воротами посольства США в Москве станет называть площадью Донецкой Народной Республики. Адрес самого посольства теперь площадь Донецкой Народной республики, дом...
23 июня 2022
«Спасибо России за корчи японских чертей». Китайская Сеть о русском ответе
МИД России объявил, что премьер-министру, министру обороны, министру финансов, министру иностранных дел и еще целому ряду официальных лиц Японии будет запрещен въезд в Россию. Согласно сообщению Японской радиовещательной ассоциации, 4 мая МИД России объявил, что в качестве контрмеры против санкций...
5 мая 2022
Одолеть украинского пса, сокрушить гегемонию США — китайцы о миссии России
11 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что специальная военная операции России на Украине направлена на прекращение мирового порядка во главе с Соединенными Штатами, и упомянул, что Соединенные Штаты стремятся к гегемонии путем применения специальных правил и нарушений...
12 апреля 2022
Россия наследует тело СССР, а Китай — дух. Китайцы об операции на Украине
Официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь председательствовал на состоявшейся 30 марта очередной пресс-конференции ведомства. Он заявил, что китайско-российскому сотрудничеству нет предела. И у сторон нет предела стремлению к миру, поддержанию безопасности и противодействию гегемонии...
31 марта 2022
«Дядя Пу, громи укронацистов!» — китайцы о выходе России из Совета Европы
15 марта заместитель председателя Государственной думы России Петр Толстой сообщил в социальных сетях, что Россия решила выйти из Совета Европы и соответствующее письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова было передано генеральному секретарю организации. Толстой заявил, что вся...
16 марта 2022
Геноцид русских. Китайцы высказались о целях биолабораторий США на Украине
8 марта пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что, согласно информации Министерства обороны России, несколько украинских биологических лабораторий, расположенных вблизи российско-украинской границы, занимались исследованиями биологического оружия при...
10 марта 2022
«Зеленский стал безработным». Китайцы о последних часах нацистской Украины
24 февраля президент России Владимир Путин в своем обращении объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Эта новость набрала сотни миллионов просмотров в китайской социальной сети Sina Weibo, занимая первое место по обсуждениям...
24 февраля 2022
«Последний железный человек Европы». Китайцы оценили ход Путина с ДНР и ЛНР
21 февраля президент России Владимир Путин выступил с общенациональным видеообращением, объявив о признании независимыми государствами Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, которые ранее являлись частями Юго-Восточной Украины, но после нацистского госпереворота 2014 года...
22 февраля 2022
«Пук в лужу» — китайцев не пугают санкции США за помощь России
17 февраля американское международное издание «Foreign Policy» опубликовало странную статью «Если Россия вторгнется на Украину, надо ввести санкции в отношении Китая». В статье говорилось, что, если Россия вторгнется на Украину, она столкнется с дальнейшими санкциями Запада, поэтому президент...
21 февраля 2022
«Уж лучше бы присоединиться к России». Китайцы нашли способ спасти Украину
15 февраля по местному времени Германии Олаф Шольц прибыл в Россию для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. На пресс-конференции после переговоров Путин заявил, что между двумя сторонами состоялся «очень содержательный диалог». Он поблагодарил канцлера Шольца за согласие на встречу...
16 февраля 2022
«Россия погибнет». Китайцы не верят в победу России в войне с США
10 февраля на фоне нарастающих заявлений о том, что Россия готовит «вторжение» на Украину, президент США Джо Байден день призвал американцев, находящихся на Украине, покинуть страну. «Это не то же самое, что иметь дело с террористической организацией. Мы столкнулись с одной из самых мощных армий в...
11 февраля 2022
Почему в китайском обществе не стоит вопроса допустимости смертной казни?
9 февраля 2022 года Высший народный суд провинции Ляонин на северо-востоке Китая вынес публичный приговор второй инстанции по делу заявителя Лю Дуна, нанесшего угрозу общественной безопасности крайне опасным способом, и постановил отклонить апелляцию, оставить в силе первоначальное решение и...
9 февраля 2022
«Енотовидные собаки» и «американские рабы». Китайцы охарактеризовали Литву
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис находится с визитом в Австралии. В интервью перед визитом он сказал, что основной темой визита станет то, как помочь друг другу справиться с так называемым «китайским принуждением» и «торговыми санкциями». Ландсбергис также выступит с речью под...
8 февраля 2022
Вкалывают роботы... Китайцев пугает перспектива остаться без работы
Как далеко будет развиваться искусственный интеллект в будущем? Из-за роботов может быть потеряно 85 млн рабочих и создано 97 млн новых рабочих мест. Но дополнительные 12 млн рабочих мест будут не для всех. Роботы могут забрать вашу работу и дать вам работу, которую вы не можете себе позволить...
25 января 2022
Принять или отгородиться? Китайцы спорят, станет ли «Омикрон» последним
23 января Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявило, что в связи с быстрым распространением «Омикрон"-штамма нового коронавируса в Европе эпидемия в регионе вступила в новую стадию. В некоторой степени, возможно, она «положит конец» распространению эпидемии в Европе. Как...
24 января 2022