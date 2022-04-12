11 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что специальная военная операции России на Украине направлена на прекращение мирового порядка во главе с Соединенными Штатами, и упомянул, что Соединенные Штаты стремятся к гегемонии путем применения специальных правил и нарушений международного права.

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«Доминирование, которое выстраивается с грубейшими нарушениями международного права. По неким правилам, о которых они только теперь и твердят и которые вырабатывают от случая к случаю», — заявил Лавров в интервью «России 24».

Лавров также упомянул, что Россия является одной из стран, которая не желает подчиняться желаниям Соединенных Штатов. Россия готова стать частью равноправного международного сообщества и не позволит западным странам игнорировать ее разумные соображения безопасности.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo с воодушевлением приняли эту новость и оставили тысячи комментариев под соответствующей публикацией в паблике «Всемирная сеть»

«Эта цель важней всей войны с Украиной», — заметил один из пользователей.

«Понятно, что Россия вообще не только с Украиной воюет, а стратегическая информация по вооружениям ей поступает из НАТО», — уверен «Картофельное пюре».

«Только разрушив одну сверхдержаву, создав несколько полюсов и сдерживая друг друга, мир может быть мирным», — считает пользователь «Слышал, она сказала 2021».

«Нужно создать Азиатский альянс для борьбы с Североатлантическим альянсом!», — уверен другой комментатор.

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«Даже если Соединенные Штаты не желают признавать тот факт, что им уже не изменить мир, в будущем им больше не быть его гегемоном», — добавил Хунань Фэйлу.

«Советский Союз распался, зачем существует НАТО? Советский Союз хотел разместить ракеты на Кубе, Соединенные Штаты без колебаний начали устранять угрозу. Точно так же, почему бы России не почувствовать угрозу теперь?» — задался вопросом «Большой золотой Динозавр».

«В Китае есть поговорка: бей собаку, чтобы увидеть хозяина. Этим Россия и занимается на Украине. Потому что Украина — это собака, выращенная империалистами США, поэтому сначала надо бить щенков, затем большую собаку и, наконец, убрать владельца собаки — США», — отметил Чжунхуанцзи.

«Россия не может сокрушить другие страны экономически, у них есть только сильная армия. Если Украина вступит в НАТО или Евросоюз, это будет равносильно тому, как если у дверей России установили бомбу, как и наша борьба с агрессией США и помощь в Корее, все для того, чтобы западные силы не подошли к нашему порогу», — считает Чен Чен.

«Россия действительно сделала первый шаг, я верю, что в будущем объединится еще больше стран третьего мира», — считает «Капли отходов».

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«Если бы Россия действительно хотела полноценно напасть на Украину, то победа была бы мгновенной. Но что касается нынешней ситуации, то Россия действительно страна, стремящаяся к миру, если бы она хотела убивать, то незачем было бы оказывать гуманитарную помощь украинскому народу, ведь она может просто и без усилий уничтожить всю Украину», — заявил еще один пользователь.

«Завоевать Украину вообще не цель, это только начало конца американской имперской гегемонии, и у России только впереди большие и трагические победы, а проиграть ей нельзя», — добавил еще одни комментатор.