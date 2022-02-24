24 февраля президент России Владимир Путин в своем обращении объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Эта новость набрала сотни миллионов просмотров в китайской социальной сети Sina Weibo, занимая первое место по обсуждениям и просмотрам. Весь Китай смотрит за тем, как Россия восстанавливает справедливость и разоружает бандеровскую хунту, освобождая Украину от нацистской оккупации.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

Соответствующий пост в паблике «Всемирная сеть» продолжает набирать тысячи комментариев от неравнодушных китайцев.

«На данный момент я могу одно сказать: украинский президент сегодня освободится от своей должности», — заявил Rich_Shears.

«Здравствуйте, я президент Украины Зеленский, российская армия только что начала наступление на Украину, и киевский аэропорт контролируется российской армией. Слышал, сегодня в KFC «Безумный четверг», мне нужно, чтобы кто-то помог доставить мне оригинальную курицу за $29,94 доллара. Когда я разобью российскую армию, вы станете вице-президентом», — решил немного потравить Зеленского пользователь «Не могу говорить скромно».

«Начинаем третью мировую уже? Россия против НАТО, Китай и Северная Корея против США, Японии, Южной Кореи, Австралии и Индии», — заявил if_wang.

«Силы явно неравны, поэтому я думаю, что в значительной степени украинским солдатам не стоит даже напрягаться», — подметил другой пользователь.

«Да… Суть в том, что Россия действительно давит Украину… К счастью, точным военным ударом, в надежде минимизировать жертвы среди мирного населения», — добавил другой комментатор.

«Да это быстрее, чем немецкий блиц во время Второй мировой войны против Польши», — восхитился Гэгэ.

Кто-то из комментаторов заметил, что события развиваются столь стремительно, что он не успевает читать новостные ленты.

«Китайцы любят мир, но есть много людей с двойными стандартами. Они отчаянно ругают США за агрессию. Когда настала очередь России, они отчаянно пытались оправдаться, говоря, что для Украины разумно вступление в НАТО. Украина — суверенная страна, и вступление в НАТО — это ее выбор, и если она не хочет в Россию, ей остается самой пенять на себя, что она непривлекательна», — высказался один из сочувствующих Украине.

«Тогда как вы можете объяснить Кубинский кризис, Советский Союз отправил ядерное оружие на Кубу, братскую социалистическую страну, почему Соединенные Штаты так взвыли, если это свободный выбор свободной Кубы?» — парировал другой пользователь.

Кто-то заметил, что в свое время точно так же Китай помогал КНДР отражать военную агрессию американского империализма, поэтому то, что сейчас делает Россия, — вполне естественно.

Виктор Васнецов. Богатыри. 1881—1898

«Когда это затрагивает территориальную безопасность, нельзя идти на уступки. НАТО размещает ракеты, что серьезно влияет на внутреннюю безопасность. Это не то же самое, что THAAD в Южной Корее. Это все вынудило Россию, а иначе кто бы хотел воевать?» — заметил Champa9719.

«Цай Инвэнь должна дрожать», — намекнул на возможность вторжения китайских войск на Тайвань Баба Лилии.

«Цай Инвэнь, а когда Россия вторглась на Украину, вы не думали о том, поддержат ли вас Соединенные Штаты в случае чего?» — добавил другой комментатор.

«Что-то мне подсказывает, что Белый дом рано или поздно скажет, что США ни при каких обстоятельствах не отправят войска на Тайвань», — заявил «Тупой».

"Байден все еще молится за Украину в «Твиттере». Пусть слава Господня спасет Украину, ха-ха-ха-ха-ха-ха», — заявил «Радиант».

"Всех сторонников Украины прошу: пойдите и выясните, что Украина и Соединенные Штаты сделали с Россией раньше, как провоцировали Россию, отрезали ей ресурсы и стремились перерезать горло России», — сообщил еще один комментатор.

«Россия направила войска для противостояния украинским нацистам и направила войска на помощь двум признанным ею странам, какое международное право она нарушила?» — задал резонный вопрос Хоулай.