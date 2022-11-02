27 октября британская газета Financial Times опубликовала статью сотрудника Центра исследований стратегии и безопасности Университета Цинхуа и специального эксперта Китайского форума Чжоу Бо. Он считает, что в ответ на разрастающийся европейский ядерный кризис Китай может оказать свое уникальное влияние на Россию, чтобы предотвратить ядерный конфликт в Европе. Он также выдвинул конкретные предложения для Китая, чтобы подтолкнуть Россию к переговорам с НАТО для разрешения ядерного кризиса и восстановления системы европейской безопасности. Китайский форум привел эту статью целиком на китайской интернет-платформе «Гуанча»

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Так, по словам Чжоу, Пекин должен заставить Москву соблюдать совместное заявление пяти ядерных держав. Он также утверждает, что Россия якобы запятнала свою репутацию, пригрозив киевскому режиму ядерным оружием, при том, что якобы несчастная территория бывшей УССР отказалась от ядерного оружия еще в 90-е годы.

Во-вторых, Пекин должен доходчиво объяснить Кремлю, что применение ядерного оружия на поле боя поставит Китай в очень затруднительное положение, и последнее, чего хочет сейчас Пекин, это ухудшения отношений с США и Европой. Поэтому Китай перестанет придерживаться нейтралитета в конфликте между Западом и Россией и осудит действия России в Совбезе ООН, если такое голосование состоится.

В-третьих, по его словам, Пекин может сыграть роль посредника на переговорах между Россией и НАТО. НАТО возьмет на себя обязательство прекратить любое расширение, в то время как Москва согласится не применять ядерное оружие.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

Подобного рода откровения эксперта вызывали недоумение даже среди китайских комментаторов.

«Если бы эксперт помалкивал, никто бы не узнал, что он тупой», — завил один из комментаторов.

«Это предательство, предательство страны», — заметил Ханьсин.

«А Университет Цинхуа действительно производит таланты», — издевательски заметил Цзиньчжун.

« Оказать уникальное влияние на Россию» на самом деле невозможно! Не надо думать, что вы уникальны, перед лицом национальных интересов вы вовсе не уникальны!» — заметил «Горизонт событий».

«Кому следует беспокоиться при использовании тактического ядерного оружия, так это о марионеточным государствам Соединенных Штатов и НАТО. Китаю не нужно беспокоиться о них! Если уж всё случится, что потеряет Китай? Мораль? А сколько стоит мораль? О чём Китаю следует беспокоиться, так это о том, сможет ли Россия выстаивать? Есть ли Россия, которая важна Китаю? Однажды, если Россия столкнется с разрушением страны (хотя вероятность этого очень, очень мала), император Пу обратится за помощью к Китаю, и я верю, что Китай обязательно примет меры!» — считает «Улитка».

«История доказала, что в Европе (и в развитых Соединенных Штатах) никогда не было недостатка в военных безумцах… Эйнштейн содействовал разработке ядерного оружия. Говорят, что после двух взрывов в Японии он пожалел об этом. Но, судя по долгой истории, ядерное оружие имеет решающее значение в подавлении желания военных безумцев бесконечно ширить войну и, очевидно, предотвращает начало третьей мировой войны», — уверен еще один пользователь.

У ряда комментаторов недоумение вызвало предложение автора материала предложить нерасширение НАТО на восток в обмен на неиспользование Россией ядерного оружия. Каким образом Пекин это может осуществить в условиях, когда последние 30 лет Россия только и пыталась безуспешно договориться о нерасширении НАТО на восток, непонятно.

«Я не знаю, действительно ли автор этого не знает или не понимает. Эта война изначально была вызвана расширением НАТО на восток. После Холодной войны Россия всегда выступала против расширения НАТО на восток. Всё еще существует буферная зона между двумя сторонами со времен предыдущего расширения на восток, поэтому независимо от того, насколько сильна Россия, она не начнет войну (конечно, после распада Советского Союза внутренние противоречия России также сделали ее бессильной противостоять расширению НАТО на восток). В 2008 году [территория бывшей УССР] и Грузия собирались вступить в НАТО, в результате разразилась российско-грузинская война. С тех пор вопрос о вступлении двух стран в НАТО стал запретным вопросом для всех стран. После цветной революции [на территории бывшей УССР] в 2014 году она начала полностью ложиться под Запад. Соединенные Штаты начали соглашаться на вступление ее в НАТО в июне прошлого года. Россия начала переговоры с НАТО и крупными западными странами. Только за время китайского Нового года Россия направила официальные документы протеста в различные страны, которые были категорически отклонены Соединенными Штатами», — очень грамотно и емко изложил ситуацию еще один пользователь.

The Presidential Administration of Ukraine Заседание Комиссии Украина-НАТО под председательством Петра Порошенко

Более того, он подчеркнул, что Россия неоднократно исключала вариант применения ядерного оружия, используя для этого все доступные ей средства. Поэтому не приходится говорить о желании России применить ядерное оружие, скорее идет речь о нагнетании этого со стороны Запада. Именно Соединенные Штаты хотят снять запрет на применение тактического ядерного оружия в реальных боевых действиях. Когда Трамп был у власти, Соединенные Штаты уже начали разрабатывать тактическое ядерное оружие, и его соответствующая внутренняя политика проложила к этому путь, отметил он.

Соединенные Штаты не могут помешать России по-настоящему на поле боя. В конце концов, они находятся за тысячи миль и не могут до нее дотянуться. Но если бы Россия воспользовалась ядерным оружием, она бы стала мировым изгоем по-настоящему, что выгодно США.

«Путину не может быть это непонятно. По крайней мере, на мой взгляд, до тех пор, пока Россия не потерпит поражения и НАТО не вступит в войну, а война не распространится на исконную территорию России, она не будет применять ядерное оружие. Я обеспокоен тем, что Соединенные Штаты применят его на [территорию бывшей УССР], а затем свалят всё на Россию», — добавил комментатор.

Комментатор делает вывод, что нет сейчас предпосылок для того, чтобы Россия применила ядерное оружие на территории бывшей УССР, а вот стратегическое намерение США использовать конфликт для того, чтобы обеспечить гибель и дезинтеграцию России, очевидно. И если всё это так, то Китай никаким своим посредничеством не может изменить намерения США, а значит, и повлиять на ход событий.

«Очевидно, что автору неуместно публиковать такую непредвзятую статью в британских СМИ. Легко словить волну хайпа в западных странах, которые оказывают на нас давление, чтобы мы выбрали ту или иную сторону», — подытожил он.

Добавить к этому нечего, разве что стоит отметить, что в и китайских экспертных кругах, а значит, и в китайской элите (Университет Цинхуа — это не просто так) имеются ориентированные на США деятели, а значит, и сам Китай неоднороден, и имеются группы, которые работают против российско-китайской дружбы. Впрочем, иначе быть и не могло, учитывая предыдущий многолетний опыт дружбы Китая и США. Опивки прошлого не так просто устранить. Но это нужно сделать и Китаю, и России, чтобы выжить.