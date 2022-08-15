Согласно сообщению в аккаунте посольства Китая в Японии в социальной сети WeChat от 15 августа, члены кабинета министров Японии и некоторые члены парламента страны посетили храм Ясукуни. Также сообщалось, что японские лидеры принесли ритуальные жертвы духам предков.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и Япония

Храм Ясукуни является важным символом милитаризма и войны, развязанной японским милитаризмом, в нем почитают военных преступников класса А, также он пропагандирует неправильный исторический взгляд на Вторую мировую войну. Негативное решение Японии по вопросу о храме Ясукуни касается международного правосудия и исторической справедливости, а также достоинства и чувств народов пострадавших азиатских стран. Китайская сторона выражает резкое недовольство и решительное неприятие этого ошибочного шага и сделала японской стороне серьезные представления, сказано в заявлении.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo высказали свое отношение к произошедшему под соответствующей публикацией в паблике «Сеть наблюдаетелей».

«Только черти [так в Китае презрительно называют японцев] ходят в туалет, чтобы поклониться духам», — заявил пользователь Сяохэцзюнь.

«Почему гора Фудзи до сих пор не изверглась?» — спросил Kris_CHen.

«Тут один активно поклонявшийся духам предков сам отправился к предкам», — отметил «Чемпион года по академической гребле», намекая на убитого в прошлом месяце бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

«Видимо, все вышеперечисленные люди тоже хотят как можно скорее встретиться с Абэ», — поддержала пользователь MYLi

«Сбросить атомную бомбу, и не будет ни духов, ни предков. Только заплатив кровью за кровь, можно научить чертей быть людьми», — злобно прокомментировала «Девятилетняя девочка».

Атомный взрыв над Хиросимой. 1945

«Японцы не признают своих преступлений. Эти убийцы должны быть приговорены к смертной казни», — возмутился Панчен Ваньли-Чжэн.

«Они никогда не жалели о том, что развязали войну, они всегда жалели только о том, что ее проиграли», — отметил AroWilliams.

«Оглянитесь кругом, у нас тут японские дома престарелых, японские школы, улицы в японском стиле, летние фестивали, храмы, посвященные военным преступникам, вторгшимся в Китай, иллюстрации в японском стиле метро, телесериалы с японцами, обложки учебников, японские учебники, японские иллюстрации и так далее. Япония знает, что их маленький остров рано или поздно утонет, и уже медленно проникает на нашу территорию и оккупирует ее», — возмутился японизацией Китая один из комментаторов.

«Нам стоит опасаться возрождения японского милитаризма», — отметил другой комментатор.

Китайские пользователи единодушно выражают возмущение поведением японских политиков, продолжающих почитать военных преступников в печально известном храме Ясукуни, который расположен в Токио. Ненависть китайского народа к японцам усиливается по мере нарастания напряжения между странами, связанного с активной поддержкой Японией США в их конфронтации с Китаем вокруг Тайваня и других вопросов.