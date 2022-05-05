МИД России объявил, что премьер-министру, министру обороны, министру финансов, министру иностранных дел и еще целому ряду официальных лиц Японии будет запрещен въезд в Россию. Согласно сообщению Японской радиовещательной ассоциации, 4 мая МИД России объявил, что в качестве контрмеры против санкций Японии против России 63 человека, в том числе премьер-министр Японии Фумио Кисида и министр иностранных дел Ёсимасе Хаяси, были внесены в список запрещенных для въезда.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Администрация Фумио Кисиды развернула беспрецедентную антироссийскую кампанию, допускает неприемлемую риторику в адрес Российской Федерации, в том числе клевету и прямые угрозы. Ей вторят общественные деятели, эксперты и представители СМИ Японии, полностью заангажировавшиеся на установки Запада в отношении нашей страны», — говорится в заявлении российского МИДа.

Китайские пользователи Сети с воодушевлением восприняли эти новости, поскольку ни для кого не секрет, что китайцы давно испытывают «теплые чувства» к Японии за ее преступления против человечности в годы Второй мировой войны на территории Китая, которыми она продолжает гордиться и которые продолжает воспевать, отказываясь признавать за собой любую вину перед Китаем, Россией и другими народами мира.

«Как красиво и яростно наказали япошек!» — обрадовался пользователь «Сильные мышцы живота».

«Другими словами, теперь японцам не видать как своих ушей тех четырех островов, за которые они так сражались. Даже не коснуться их теперь», — добавил «Америка снова побеждает».

«Даже если мне все равно, что делают русские, но я счастлив лишь от того, что вижу, как японские черти теряют лицо и корчатся в муках», — возрадовался skdyyds.

«Надо было их заманить в Россию, а потом запретить выезд из страны», — пошутил другой комментатор.

«Японцы называют четыре северных острова своими, но лично я поддерживаю суверенитет русских над южными Курилами и не позволю японцам захватить суверенитет над южными Курилами», — поддержал Россию Чжу Хайвэнь

Anatoly Gruzevich Курильские острова

«Территориальная целостность суверенного государства неприкосновенна, независимо от того, насколько оно велико или мало», — согласился с территориальной принадлежностью Курил к России пользователь «Ночная прогулка на юг».

Последние высказывания стали ответом большинства китайских пользователей японцам и их сторонникам в Китае (коих меньшинство, в семье не без урода, как говорится), которые начали рассказывать, насколько ужасна Россия и как несчастна Япония, которую обижает Россия, отняв «исконные» острова.

«Тревога некоторых граждан в комментариях действительно забавная, так активно защищать территорию японского отца. Япония заслужила это и не получит ни клочка земли!» — заявил «Чашка пудинга, чай с молоком».

«Эта санкция эквивалентна тому, что премьер-министру Японии не разрешается пересекать воздушное пространство России при следовании в Европу и ему необходимо летать в объезд», — отметил Су Сяосюэ.

«Это очень большое дипломатическое мероприятие, оно значит, пока Кисида не уйдет в отставку или не пойдет на уступки в будущем, российско-японские отношения не улучшатся», — добавил другой комментатор

State.gov Фумио Кисида

«Черт возьми, как же так, мои маленькие японцы! Давай Россия, вперед!» — поддержал Россию еще один пользователь.

«Японский милитаризм был относительно нейтральным на протяжении десятилетий. После ситуации в России и на Украине он начал выходить из себя и ищет возможности для реализации», — гневно заметил Цзинцинфэн

663highland Токио. Япония

«Науськивают собаку породы Акита-ину (японская порода собак, намек на статус Японии) Соединённые Штаты, но собака теперь не может въезжать в Россию, что крайне оскорбительно», — добавил еще один комментатор.