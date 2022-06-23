С 22 июня адрес посольства США в России изменился, согласно заявлению муниципальных властей Москвы. Теперь ранее безымянная площадь перед воротами посольства США в Москве станет называть площадью Донецкой Народной Республики. Адрес самого посольства теперь площадь Донецкой Народной республики, дом 1.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Подобный поворот событий очень развеселил пользователей китайской социальной сети Sina Weibo, которые оставили множество комментариев юмористического характера под соответствующей публикацией в паблике газеты Global Times.

«Я думаю, что дорогу перед посольством США в Китае следует переименовать на дорогу Провинции Тайвань или улицу Гармоничного общества Синьцзяна», — предложил один из комментаторов.

«Россия просто мастерски сыграла в эту игру», — заметил пользователь «Белая ночь».

«Ха-ха-ха, американцам сказали, что они должны страдать, даже если не признают ДНР», — заявил «Ветер дует в бамбук».

«Мы должны переименовать район, в котором расположено посольство США в Дорогу присоединения Тайваня, а остановку напротив — на остановку Китайско-Российского сотрудничества», — добавил «Зеленые холмы».

NVO Посольство США в Москве

«А было бы неплохо, если бы улицу Аньцяолу к западу от улицы Тяньцзэ в Пекине когда-нибудь переименовали в Синьцзянскую улицу», — развил тему еще один комментатор.

«Теперь всю жизнь им в посольстве придется зависеть от москалей», — пошутил Рональд Макдональд.

«Сами пошутили, сами посмеялись, но кто еще кроме России осмелился признать статус Донецка? Казахстан и тот дал России пощечину», — не разделил всеобщее веселье один из пользователей.

«Когда люди меняют свои имена и место жительства в собственной стране, им не нужно, чтобы их признавали другие», — парировал «Манго возвращенный».

«В наше время, если регион хочет быть независимым, об этом вряд ли кто-то узнает, кроме стоящего за ним старшего брата», — добавил другой комментатор.

«Да кого волнует, кто там что признает, есть факт, что Россия взяла то, что хотела», — добавил «Мозаика».