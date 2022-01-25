Вкалывают роботы... Китайцев пугает перспектива остаться без работы
Как далеко будет развиваться искусственный интеллект в будущем? Из-за роботов может быть потеряно 85 млн рабочих и создано 97 млн новых рабочих мест. Но дополнительные 12 млн рабочих мест будут не для всех. Роботы могут забрать вашу работу и дать вам работу, которую вы не можете себе позволить, говорится в материале в паблике «Сеть наблюдателей» в китайской социальной сети Sina Weibo.
Китайские пользователи Сети оставили множество комментариев под данным материалом, обменявшись мнениями насчет будущего сосуществования человечества и роботов.
Кто-то в шутку ответил, что если проблема ухода за пожилыми будет решена при помощи роботов, то, вероятно, обычным людям и незачем будет заводить детей.
На это ему ответили, что в Китае не хватает не рабочей силы вообще, а конкретно дешевой рабочей силы, которая пока еще дешевле труда машин.
Кто-то заметил, что роботы не могут заменить человека в сфере диагностики и лечения заболеваний, потому что только человек способен полностью осмыслить полученные данные и поставить правильный диагноз. Да и в целом, считают некоторые, нет противоречия между роботами и человеком.
Однако многие не столь оптимистично настроены и уверены, что как только роботы в плане труда станут эффективнее и дешевле людей, людей тут же «спишут в утиль» или «выставят на мороз», а роботы займут их места. Поэтому разговоры о том, что роботы — лишь инструмент, как и компьютеры, заменившие во многих сферах линейки и транспортиры, убеждают немногих.
В целом проблема автоматизации и роботизации при капитализме в последнее десятилетие встала особенно остро. И если Китай с его смешанным типом экономики (пока еще) каким-то образом ищет возможности пристроить высвободившиеся в результате автоматизации руки, то чисто капиталистические страны, прежде всего Запада, подобного рода проблемы заботят слабо. Верней, выход, по всей видимости, из ситуации безработицы готовится радикальный. Работать смогут единицы, остальные будут обитать в гетто.