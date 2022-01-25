Как далеко будет развиваться искусственный интеллект в будущем? Из-за роботов может быть потеряно 85 млн рабочих и создано 97 млн новых рабочих мест. Но дополнительные 12 млн рабочих мест будут не для всех. Роботы могут забрать вашу работу и дать вам работу, которую вы не можете себе позволить, говорится в материале в паблике «Сеть наблюдателей» в китайской социальной сети Sina Weibo.

Цитата из к/ф «Я робот» реж Алекс Пройас. 2004. США, Германия Робот

Китайские пользователи Сети оставили множество комментариев под данным материалом, обменявшись мнениями насчет будущего сосуществования человечества и роботов.

«Роботов для обслуживания и ухода за больными нужно выпускать как можно скорее, чтобы снизить трудоемкость ухода за пожилыми людьми и детьми», — заметил один из пользователей.

Кто-то в шутку ответил, что если проблема ухода за пожилыми будет решена при помощи роботов, то, вероятно, обычным людям и незачем будет заводить детей.

«С одной стороны, говорят, что население сокращается, а рабочей силы не хватает, а с другой стороны, говорят, что роботы заменяют рабочую силу, как это вяжется друг с другом?» — задался вопросом «Темный герой».

На это ему ответили, что в Китае не хватает не рабочей силы вообще, а конкретно дешевой рабочей силы, которая пока еще дешевле труда машин.

«Причина, по которой босс хочет, чтобы работники были людьми, а не роботами, заключается в том, что люди не так дороги, как машины», — уверен Муму.

«Даже если эффективность робота выше, чем у работника, робот не может заменить человека. Робот нуждается в ежедневном обслуживании и ремонте. Когда он сломается, он не сможет работать. Если нет заказов, производитель все равно потеряет деньги. Не лучше ли использовать рабочих?» — заявил Эрин.

«Раньше банк открывал по десять окон, а теперь их не более двух, вместо десяти сотрудников службы поддержки теперь только два, а вместо десяти официантов в сфере общественного питания теперь работают не более двух, и заказывать еду можно прямо на руки. Сфера услуг также заменяется машинами», — добавил «Пасущийся тигр».

Дарья Драй ИА REGNUM Робот

Кто-то заметил, что роботы не могут заменить человека в сфере диагностики и лечения заболеваний, потому что только человек способен полностью осмыслить полученные данные и поставить правильный диагноз. Да и в целом, считают некоторые, нет противоречия между роботами и человеком.

«Нет противоречия, они дополняют друг друга. Нехватка рабочей силы есть проблема прибавочной стоимости, и накопление общественного богатства есть накопление прибавочной стоимости. Роботы — это вопрос эффективности. Они могут повысить эффективность общественного производства, но не могут создавать ценности. Ценность создают люди, стоящие за роботами», — уверен один из пользователей.

Однако многие не столь оптимистично настроены и уверены, что как только роботы в плане труда станут эффективнее и дешевле людей, людей тут же «спишут в утиль» или «выставят на мороз», а роботы займут их места. Поэтому разговоры о том, что роботы — лишь инструмент, как и компьютеры, заменившие во многих сферах линейки и транспортиры, убеждают немногих.

«В прошлом один дядя охранял въезд на парковку, взимал плату и поднимал шлагбаум. Теперь на въезде на парковку есть только шлагбаум, камера и QR-код. Всего один апгрейд — и дядя пропал. Это настоящее изменение. Во многих супермаркетах теперь есть несколько автоматических кассовых каналов, а кассиры остались, но рабочих мест стало меньше. Это сокращение рабочих мест станет более заметным в будущем», — добавил Чжу Хоучжао.

Александр Погожев ИА REGNUM Робот-парковщик

В целом проблема автоматизации и роботизации при капитализме в последнее десятилетие встала особенно остро. И если Китай с его смешанным типом экономики (пока еще) каким-то образом ищет возможности пристроить высвободившиеся в результате автоматизации руки, то чисто капиталистические страны, прежде всего Запада, подобного рода проблемы заботят слабо. Верней, выход, по всей видимости, из ситуации безработицы готовится радикальный. Работать смогут единицы, остальные будут обитать в гетто.