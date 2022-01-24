Принять или отгородиться? Китайцы спорят, станет ли «Омикрон» последним
23 января Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявило, что в связи с быстрым распространением «Омикрон"-штамма нового коронавируса в Европе эпидемия в регионе вступила в новую стадию. В некоторой степени, возможно, она «положит конец» распространению эпидемии в Европе. Как сообщает «Агентство Франс-Пресс», директор Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ханс Крюгер заявил, что ожидается, что к марту этого года штаммом «Омикрон» может быть заражено около 60% населения Европы. В сочетании с распространением вакцинации от COVID-19 иммунитет людей к вирусу укрепился, и он может вступить в период коллективного иммунитета, который продержится недели или месяцы. В течение этого периода распространение крупномасштабных вспышек, вероятно, прекратится. Но пока рано делать окончательные выводы.
Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo со скепсисом и недоверием отнеслись к подобного рода новостям и оставили свои комментарии под соответствующей публикацией в паблике «Быстрый просмотр».
В целом пользователи разделились на два лагеря. Одни считают, что есть только один полноценный метод борьбы с коронавирусом — это путь «нулевого COVID», которого придерживается Китай, а второй — это оставить уже вирус в покое, потому что всё равно от него не убежать, и нужно учиться с ним сосуществовать. Однако китайские власти не намерены смягчать меры борьбы с коронавирусом. Наоборот, ужесточаются требования дезинфекции для ввозимых из-за рубежа товаров, а гражданам рекомендовано сдавать анализы на коронавирус после получения иностранных посылок.
В целом видно, что, как и везде, китайцы уже устали от коронавируса, и часть их раздражена непрекращающимися локдаунами, которые особенно жестко осуществляются в Китае. И, судя по всему, Китай не намерен отказываться от новых появившихся у него возможностей контроля населения, а также ограничения торговли с различными странами под предлогом коронавируса, которые открылись у него в пандемию. Впрочем, вероятно, что не только он один.