23 января Европейское бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявило, что в связи с быстрым распространением «Омикрон"-штамма нового коронавируса в Европе эпидемия в регионе вступила в новую стадию. В некоторой степени, возможно, она «положит конец» распространению эпидемии в Европе. Как сообщает «Агентство Франс-Пресс», директор Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ханс Крюгер заявил, что ожидается, что к марту этого года штаммом «Омикрон» может быть заражено около 60% населения Европы. В сочетании с распространением вакцинации от COVID-19 иммунитет людей к вирусу укрепился, и он может вступить в период коллективного иммунитета, который продержится недели или месяцы. В течение этого периода распространение крупномасштабных вспышек, вероятно, прекратится. Но пока рано делать окончательные выводы.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo со скепсисом и недоверием отнеслись к подобного рода новостям и оставили свои комментарии под соответствующей публикацией в паблике «Быстрый просмотр».

«Омикрон» цветет по всей Европе, а все люди «иммунизируются» при заражении. Те, кто не должен был умереть, уже мертвы, а те, кто выживает, становятся зомби, и им уже не страшно заражение. ВОЗ в ответ на это говорит: «Отлично, это действительно конец», — издевательски заметил Хуту Дзен.

«Токсичность «Омикрона» действительно средняя, можно видеть, что дети в возрасте до 10 лет в Тяньцзине, например, выздоравливают без вакцинации», — ответила «Антиутопия».

"Все говорят, что коронавирус всё больше становится гриппом. Ну да, чтобы он стал им достаточно просто открыть все двери», — считает «Дождливая ночь».

«Рано или поздно мы должны будем сосуществовать с вирусом, это неизбежно», — заметил «Мерцающие звезды».

(сс) Walter Grassroot Люди в общественном транспорте в масках. Китай

В целом пользователи разделились на два лагеря. Одни считают, что есть только один полноценный метод борьбы с коронавирусом — это путь «нулевого COVID», которого придерживается Китай, а второй — это оставить уже вирус в покое, потому что всё равно от него не убежать, и нужно учиться с ним сосуществовать. Однако китайские власти не намерены смягчать меры борьбы с коронавирусом. Наоборот, ужесточаются требования дезинфекции для ввозимых из-за рубежа товаров, а гражданам рекомендовано сдавать анализы на коронавирус после получения иностранных посылок.

«Существует отрицательная корреляция между заразностью вируса и токсичностью, как говорят эксперты, «вирус убивает сам себя», что в основном и отражается в отношении к нему европейского ВОЗ. Мы также вводим вакцины. Это инактивированный вирус. По мере того как вирус ослабевает, а его способность к передаче становится более высокой, сам вирус будет иметь тенденцию становиться «естественной вакциной» (если мне не изменяет память), но это по своей сути уже совсем другая история», — заявил Guitar fingerstyle lc.

«Здесь говорят, что за границей много заражений и уровень смертности невелик. Люди, которые говорят, что коронавирус не так страшен. Они что, только себя видят? После долгого пребывания за границей эгоизм и корысть просыпается? Думаете, что у всех такая же хорошая сопротивляемость, как у вас? Старики, слабые, больные и инвалиды заслуживают смерти?» — возмутился в ответ Mchain.

«Грипп также имеет долговременные симптомы, длящиеся около полугода. Можете ли вы сказать, что есть какие-то последствия после гриппа? Тем более у «Омикрона» действительно много легких случаев течения болезни, а смертность очень низкая. Или что, по вашему мнению, Европа и США давно вымирают от гриппа?» — задал вопрос другой комментатор.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Экспресс-тест на коронавирус

В целом видно, что, как и везде, китайцы уже устали от коронавируса, и часть их раздражена непрекращающимися локдаунами, которые особенно жестко осуществляются в Китае. И, судя по всему, Китай не намерен отказываться от новых появившихся у него возможностей контроля населения, а также ограничения торговли с различными странами под предлогом коронавируса, которые открылись у него в пандемию. Впрочем, вероятно, что не только он один.