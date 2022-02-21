17 февраля американское международное издание «Foreign Policy» опубликовало странную статью «Если Россия вторгнется на Украину, надо ввести санкции в отношении Китая».

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Си Цзиньпин

В статье говорилось, что, если Россия вторгнется на Украину, она столкнется с дальнейшими санкциями Запада, поэтому президент России Владимир Путин обратился за помощью к Китаю. В статье также утверждается, что в этом месяце Россия объявила о новой нефтегазовой сделке с Китаем на сумму более $117 млрд.

«Это ставит Соединенные Штаты перед серьезной дилеммой. Если Вашингтон хочет убедительно сдержать вторжение России на Украину с помощью финансовых и экономических санкций, он должен одновременно продемонстрировать свою решимость ввести санкции против Китая», — говорится в статье.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo позабавились над этой новостью, оставив тысячи комментариев под соответствующей публикацией в паблике «Следим за новостями».

«Но перед лицом янки мы не будем сидеть сложа руки, мы непоколебимы и покажем им единство национального суверенитета», — заявил один из пользователей.

Kremin.ru Председатель Си и Владимир Путин

«Хорошо, если Россия вторгнется в Украину, мы объединимся, вот проблема», — добавил другой.

«Соединенные Штаты стали мировой державой, зарабатывая деньги на войнах. Во время войны многие люди по всему миру разграбили трудовые богатства, оставленные их предками», — заявил Нань Си.

«На самом деле, с самого начала украинского кризиса они стремились заставить Китай выразить свою позицию. Все время говорят, что Россия плохая, а затем вместе Китай и Россию садят в одну лодку, это их цель. Конфликт должен был быть сыгран во время зимней Олимпиады, но Россия отвела свои войска», — считает Yinhe Pi Diao Loach.

«Он рассчитывает на войну между Китаем, Россией и Европой, чтобы нажить состояние. Если только Россия не победит на германском фронте, Соединенные Штаты пошлют свои войска. Если Китай вернет Тайвань, они пошлют Японию и Индию на поле боя, а свои войска пошлют только в том случае, если Япония и Индия проиграют», — заметил еще один комментатор.

«Войны не было, а санкции были введены? С войной будет еще больше. В случае войны немногие страны в мире смогут выйти из нее», — считает пользователь «Ты что творишь?»

«Это то же самое, что и заявление премьер-министра Великобритании на китайском языке в Weibo для ультиматумов президенту России», — считает еще один пользователь.

«Мы единственная в мире страна пророссийская, а еще входим в пятерку постоянных членов, а еще мы заклятый враг США. Они угрожают Китаю санкциями, если он не сможет вынудить Россию отступить», — отметил «Чистый песок и камень».

(сс) U.S. Department of State Государственный секретарь США Энтони Блинкен и глава МИД РФ Сергей Лавров

«США нужно, чтобы весь мир сгнил целиком, а они одни стались на первом месте в мире», — заявил Ли Дамэй.

«Экономические санкции США против Китая и России — это как пук в лужу. В противном случае, как вы думаете, почему они так бесятся? Китай и Россия будут сотрудничать во взаимовыгодной ситуации, но США будут единственными, кто от этого страдает, потому что эти две страны действительно не покупаются на их уловки», — уверен «Кенгуру».

Совершенно очевидно, что США и их союзники намеренно сбивают Россию и Китай в одну лодку, потому что считают две эти страны своими главными врагами. Не разобравшись с Россией, они не могут побороть своего главного геополитического и экономического противника — Китай. Это понимает и сам Китай, СМИ которого последнее время активно поддерживают Россию в противостоянии с США вокруг Украины.