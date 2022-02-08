«Енотовидные собаки» и «американские рабы». Китайцы охарактеризовали Литву
Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис находится с визитом в Австралии. В интервью перед визитом он сказал, что основной темой визита станет то, как помочь друг другу справиться с так называемым «китайским принуждением» и «торговыми санкциями». Ландсбергис также выступит с речью под названием «Мировой порядок, основанный на правилах, под угрозой: случаи Украины и Тайваня» в Австралийском институте стратегической политики (ASPI) 10 февраля.
В связи с этим официальный представитель МИД Чжао Лицзянь заявил, что Китай всегда действовал в соответствии с правилами ВТО и так называемое «китайское принуждение Литвы» абсолютно ни на чем не основано. Литве следует признать объективные факты, исправить собственные ошибки и вернуться на правильный путь соблюдения принципа «одного Китая».
Литва должна перестать путать правду и неправду, создавать злонамеренную шумиху, не говоря уже о попытках склонить другие страны к объединению против Китая.
Многие комментаторы среди пользователей китайской социальной сети Sina Weibo отметили под соответствующей публикацией в паблике телеканала CCTV, что у Литвы, Австралии и Японии наличествует общая беда — пещерный национализм.
Китайцы в целом сейчас очень заняты Олимпийскими играми, и большая часть комментаторов сосредоточена именно под публикациями, которые освещают победы китайских спортсменов. Вот и здесь, под этой новостью многие комментаторы призвали не обращать внимания не «енотовидных собак» и не портить себе спортивный праздник. Тем более что спор вроде бы как вне политики. Но так ли это?