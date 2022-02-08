Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис находится с визитом в Австралии. В интервью перед визитом он сказал, что основной темой визита станет то, как помочь друг другу справиться с так называемым «китайским принуждением» и «торговыми санкциями». Ландсбергис также выступит с речью под названием «Мировой порядок, основанный на правилах, под угрозой: случаи Украины и Тайваня» в Австралийском институте стратегической политики (ASPI) 10 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги Китая и ЕС

В связи с этим официальный представитель МИД Чжао Лицзянь заявил, что Китай всегда действовал в соответствии с правилами ВТО и так называемое «китайское принуждение Литвы» абсолютно ни на чем не основано. Литве следует признать объективные факты, исправить собственные ошибки и вернуться на правильный путь соблюдения принципа «одного Китая».

Fmprc.gov.cn Чжао Лицзянь

Литва должна перестать путать правду и неправду, создавать злонамеренную шумиху, не говоря уже о попытках склонить другие страны к объединению против Китая.

European People's Party Габриэлюс Ландсбергис

Многие комментаторы среди пользователей китайской социальной сети Sina Weibo отметили под соответствующей публикацией в паблике телеканала CCTV, что у Литвы, Австралии и Японии наличествует общая беда — пещерный национализм.

«Все они янки или под янки: один — член НАТО, а другой — союзник в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — заявил Чжу Хайвэй.

«Да все они жалкие енотовидные собаки», — заметил другой комментатор.

«США, Великобритания и Австралия всё причмокивают. На самом деле у них с Китаем много обменов по многим аспектам», — добавил Энтони.

«Две собаки обсудили, как совершить ограбление, но мозг хозяина время от времени отключается», — сострил другой пользователь в адрес Австралии, Литвы и Байдена.

«Многие говорят, почему у США так много союзников, а у Китая нет: потому что США — бандит, а Китай — нормальный человек. Только у хулиганов есть куча прихвостней и шавок. Кто в нормальной семье воспитает злых шавок?» — задал разумный вопрос еще один комментатор.

«Вы ошибаетесь, называя их всех союзниками, союзническими являются отношения равенства и взаимной выгоды, такие как между Китаем и Россией, а Литву и Австралию можно только назвать псами», — расставил всё по своим местам «Голубь-панда».

Китайцы в целом сейчас очень заняты Олимпийскими играми, и большая часть комментаторов сосредоточена именно под публикациями, которые освещают победы китайских спортсменов. Вот и здесь, под этой новостью многие комментаторы призвали не обращать внимания не «енотовидных собак» и не портить себе спортивный праздник. Тем более что спор вроде бы как вне политики. Но так ли это?