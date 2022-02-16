15 февраля по местному времени Германии Олаф Шольц прибыл в Россию для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. На пресс-конференции после переговоров Путин заявил, что между двумя сторонами состоялся «очень содержательный диалог».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Он поблагодарил канцлера Шольца за согласие на встречу, заявив, что Германию и Россию связывают «очень тесные отношения». Когда его спросили, хочет ли он воевать в Европе, Путин ответил: «Конечно, мы этого не хотим». Он сказал, что именно поэтому переговоры продолжаются, а результатом переговоров должно стать соглашение о «равной безопасности».

«К сожалению… предметного, конструктивного ответа на сделанные нами предложения мы не получили», — сказал Путин, добавив, что Россия готова обсуждать меры укрепления доверия с Соединенными Штатами и НАТО и готова к дальнейшему сотрудничеству с Западом по вопросам европейской безопасности.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo оставили десятки тысяч лайков и тысячи сообщений под соответствующей публикацией в паблике «Микромир» в социальной сети Sina Weibo.

«Лучший сценарий для Украины — это немедленное присоединение к России», — заявил пользователь Яго Я.

Kremlin.ru Пресс-конференция Владимира Путина с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем

«Вчера британскому премьеру драмы не хватило, и он решил попросить китайцев предупредить Путина, чтобы тот не нападал на Украину. Вот умора!», — добавил Nanwu.

Пользователь вспомнил, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон спустя два месяца молчания объявился на собственном аккаунте в Sina Weibo и оттуда предупредил Путина, дабы тот не нападал на Украину. Это событие вызвало гомерический смех у китайских пользователей, а ряд китайских официальных пропагандистских ресурсов отразили и осмеяли эту ситуацию на своих страницах.

«Некоторые люди на этом уровне хотят спровоцировать антипатию китайских пользователей сети к России, помочь НАТО возвыситься в общественном мнении и найти оправдание своим санкциям против России», — заметил один из комментаторов.

«Каждый раз, когда Китай принимает Олимпиаду, России приходится воевать», — заметил закономерность JRecho1996, адресуя к нападению Грузии на мирный Цхинвал во время Олимпиады в Пекине 2008 года.

«Украина реально убогая. После вступления в НАТО ее тут же растопчет Россия. Если к тому моменту не растопчут сами США. Лучше бы ей крепче держаться России. Как известно, далекая вода не может потушить близкий пожар», — заявила Suna.

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«В связи с эпидемией российско-украинская война была переведена в онлайн, пожалуйста, примите извинения за доставленные неудобства», — пошутил другой комментатор.

Интересно, что Олимпийские игры в Пекине еще не кончились, а китайские пользователи сети уже начинают активно интересоваться чем-то, кроме них, оставляя тысячи комментариев под различного рода публикациями, посвященными напряженности в отношениях России и Запада вокруг украинской проблемы. Это говорит и том, что кризис в отношениях Россия — Запад обрел глобальную значимость, и практически все понимают, что конфликт может затронуть каждого, особенно когда речь идет о конфликте между ядерными державами.