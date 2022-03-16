15 марта заместитель председателя Государственной думы России Петр Толстой сообщил в социальных сетях, что Россия решила выйти из Совета Европы и соответствующее письмо министра иностранных дел России Сергея Лаврова было передано генеральному секретарю организации.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг России

Толстой заявил, что вся ответственность за саботаж диалога с Советом Европы лежит на странах НАТО, которые всегда использовали права человека в качестве темы для реализации своих геополитических интересов и нападок на Россию. Ввиду беспрецедентного политического и санкционного давления, с которым сталкивается Россия, она не намерена продолжать выплачивать взносы в организацию.

Толстой подчеркнул, что Россия покинула Европейскую комиссию добровольно, что было взвешенным и обдуманным решением, соответствующая новость была опубликована на страничке китайского телеканала CCTV в социальной сети Sina Weibo, вызвав бурное обсуждение среди пользователей.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пётр Толстой

«Россия: развлекайтесь дальше сами, без меня», — прокомментировал один из пользователей.

«Это предложение, которое я сказал, пусть играют сами по себе, это то, что сказал официальный представитель МИД России, без шуток», — добавил он.

«Кто-нибудь знает, сколько надо за членство платить каждый год? Если много, то Россия может сэкономить», — посмеялся BroxSaurfang.

«Совет Европыконтролируется США и сам по себе бесполезен. ООН по крайней мере честна и справедлива, поэтому зачем оттуда уходить», — объяснил разницу между двумя организациями один из комментаторов, реагируя на одно не очень умное сообщение, что России следовало бы тогда и ООН покинуть.

«Я не думаю, что России действительно нужно беспокоиться о том — Европа она или Азия. С такой большой территорией у нее достаточно силы, чтобы сформировать свою собственную фракцию. Даже Австралия и Новая Зеландия могут сформировать Океанию, почему Россия не может?» — заметил другой.

«Я один заметил фамилию «Толстой»?» — позабавился сходством фамилии с фамилией русского писателя «Кипарис».

"С точки зрения бизнесмена, Трамп считает, что мы представляем большую угрозу. С точки зрения политика, Байден считает, что Россия представляет собой большую угрозу. И все это меняется каждые четыре года», — выявил закономерность еще один комментатор.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Российская угроза

«Да, на этот раз Россия проявила жесткость, и дядя Пу тут постарался. Я думаю, что все страны Европы просто лижут кое-кому. Если Россия победит на этот раз, это пойдет на пользу и нам, и России, а вот США проиграют», — заявил пользователь «Я забочусь о тебе».

Многие пользователи заметили, что выход России из Европейского совета в сложившейся ситуации — событие естественное, и ничего удивительного здесь нет, а главное заключается в том, что Россия продолжает громить украинских нацистов и освобождать порабощенный украинский народ, которому бандеровцы запретили почитать своих подлинных героев.

«Люди в Херсоне рассказали в интервью, что, поскольку украинское правительство полностью запретило использование советских флагов и символов, они больше не могут использовать флаги с серпами, молотами или красными звездами с 2015 года. После прихода русских они, наконец, смогли почтить память бойцов Красной Армии, освободивших город в 1944 году», — порадовался Синь Иншань.

«Давай, Россия, уничтожь укронацистский режим и подари Украине светлое будущее. Ура!» — заявил еще один комментатор.