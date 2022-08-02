Специальный самолет спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси (SPAR19) вылетел, но пункт назначения неизвестен, согласно платформе отслеживания перемещения авиарейсов в реальном времени FlightRadar24. Считается, что специальный самолет C-40C (SPAR19), на котором ранее Пелоси взлетела из аэропорта Куала-Лумпур в 15:42 по пекинскому времени 2 августа, летит к неизвестному пункту назначения. Сообщалось, что пунктом назначения может быть Тайвань.

Иероним Босх. Несение креста (фрагмент)

Согласно предыдущим данным FlightRadar24, специальный самолет прибыл в международный аэропорт Куала-Лумпур Сепанг около 10:40 по пекинскому времени 2 августа. Стоит отметить, что утром 2 августа еще один специальный самолет C-40C (SPAR20) вылетел из Токио в Японию и прибыл в международный аэропорт Куала-Лумпур Сепанг примерно в 11:52 по пекинскому времени.

Судя по информации, предоставленной FlightRadar24, базовая информация о двух специальных самолетах C-40C эквивалентна. Оба они являются административными специальными самолетами ВВС США, разработанными на базе авиалайнеров Boeing 737. Они имеют регистрационные номера 09-0540 (SPAR19) и 05-0730 (SPAR20). Неясно, почему два самолета C-40C оказались вместе в одно и то же время.

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo оставили более 20 тыс. сообщений под соответствующей публикацией в паблике «Всемирная сеть», которая набрала более 450 тыс. просмотров.

U.S. Embassy Ghana Нэнси Пелоси

«Последние новости: спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси встретится с бывшим премьер-министром Японии Синдзо Абэ», — зло пошутил «Чайный соус».

«Если вы спросите меня, поддерживаю ли я этот раунд американо-японской встречи, то однозначно поддержу», — согласился его собеседник.

«Шок: смерть восьмидесятилетней бабки приковала внимание тысяч человек, которые не спали всю ночь», — добавил «Золотой глаз».

«Посадить ее прям в могилу!» — воскликнул Ширли-Ширли.

«Мне кажется, что НОАК не сделает первый выстрел, ее могут сопровождать истребители», — считает «Так много времени».

«Кто-то верит, кто-то нет, что что-то будет, но если это битва бумажных тигров, то вот-вот всё раскроется», — заметил другой комментатор.

«На самом деле Пелоси не будет ни на одном самолете, старая ведьма тайком летает на метле», — парировал еще один собеседник.

«Я полон мыслей о том, что, когда начнется война, кто-то умрет. Будь то один человек или тысяча человек, это живая человеческая жизнь. Помолимся о победе без войны», — выразил надежду пользователь «Ты взял с собой зонт?».

«Подождите немного и увидите, что не будет никаких действий, а все новости о готовности Китая что-то сделать — просто пшик», — выразил сомнение еще один комментатор.

«Когда начнется война, пострадают простые люди и цены обязательно вырастут», — распереживался «Цыпленок».

Отметим, что ситуация вокруг возможного визита Нэнси Пелоси на Тайвань приковала внимание всего мира к соответствующим новостям. Китайская сторона на уровнях МИД и НОАК заявила о готовности дать жесткий ответ в случае, если Пелоси приземлится на Тайване. Китай направил в район два авианосца, а Тайвань отправил патрулировать воздух свои истребители. Либо США отступят и Пелоси не доберется до Тайваня, либо Китай сдержит свои угрозы и сохранит лицо. Либо всё это очередной раунд игры, из которой «все выйдут победителями».