Ашот Эрнестович Бегларян
Последние публикации
Арцах: экономический рост вопреки блокаде и пандемии
В данной статье попытаемся представить, что имеет небольшая суверенная страна в своем хозяйстве, что предпринимает для сохранения стабильности в условиях продолжающейся более трех десятков лет блокады со стороны Азербайджана, усугубленной пандемией, на что и на кого надеется в решении имеющихся...
7 августа 2020
Степанакерт станет более комфортабельным и привлекательным
Интервью с мэром Степанакерта Давидом Саркисяном. Ашот Бегларян: Г-н Саркисян, позвольте от имени нашей газеты поздравить Вас с избранием на пост мэра столицы Арцаха и задать первый вопрос: каков был Ваш основной мотив выдвижения на пост главы администрации Степанакерта? Давид Саркисян: Спасибо за...
6 февраля 2020
Воскресшая вера возродившегося Арцаха
В нынешнем году Арцахская епархия Армянской Апостольской Церкви отмечает 30-летие своего воссоздания, в связи с чем в Степанакерте и районах республики проходят различные мероприятия религиозно-культурного плана. «Вдумайтесь только: Нагорный Карабах был единственным регионом бывшего Союза, где вера...
22 ноября 2019
Арцах. Дети войны и мира
Существует ли конкретный временной рубеж, переступив который, дети становятся взрослыми? Несомненно, существует, и на эту тему можно найти массу литературы и компетентных мнений. В Арцахе же на этот вопрос вам, пожалуй, однозначно не ответят. «Порог взрослости» здесь размыт. Жизнь в этом краю уже...
14 июня 2019
Незыблемость Арцаха — залог будущего нации
Вопрос возвращения карабахской стороны за стол переговоров получил новое звучание в связи со сменой власти в Армении и заявлением премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Нагорно-Карабахская Республика (Республика Арцах), как суверенное государство и основная сторона конфликта, сама должна...
4 октября 2018
«Возвращение Арцаха в переговоры повысит эффективность мирного процесса»
— Вы уже больше полугода занимаете беспрецедентную для Нагорно-Карабахской Республики должность посла по особым поручениям. С чем связано ваше назначение? — Предложение о возвращении на государственную службу получил от президента Республики Арцах Бако Саакяна. Думаю, были приняты во внимание мой...
7 августа 2017
Иранцы восстанавливают Шуши
Маховик бакинской пропагандистской машины продолжает набирать обороты по циркуляции фальсификаций вокруг прошлого и настоящего Карабаха — Арцаха. Налицо циничная попытка присвоить историко-культурное наследие древнего армянского края в соответствии с известной турецкой поговоркой «город наш — и...
19 июля 2017
Армянские погромы в Сумгаите: 28 лет спустя
В Нагорно-Карабахской Республике отметили 28-ю годовщину армянских погромов в азербайджанском городе Сумгаите. Руководство и общественность республики, коллективы учреждений, заведений и предприятий, военнослужащие Армии обороны НКР посетили Степанакертский мемориальный комплекс и возложили цветы к...
29 февраля 2016
Истинные виновники трагедии в Ходжалу
Антиармянские инсинуации бакинской пропаганды в связи ходжалинскими событиями 24-летней давности уже набили оскомину у международного сообщества. В несуразном стремлении убедить в своей версии событий официальный Баку не гнушается никакими средствами — грубо искажает действительность, преподносит...
26 февраля 2016
Карабахское движение и переломный февраль: как все начиналось
Февраль 1988 года, можно смело сказать, стал отправной точкой современного этапа Карабахского (Арцахского) национально-освободительного движения. Именно события второй декады февраля предопределили проведение 20 февраля исторической сессии, ознаменовавшей собой успех Движения в целом и достижение...
13 февраля 2016
Осторожно, мины! Карабах борется с коварным наследием войны
На днях на территории села Иванян Аскеранского района Нагорно-Карабахской Республики во время земледельческих работ была обнаружена шариковая бомба — ещё один неразорвавшийся боеприпас, доставшийся в наследство от широкомасштабной войны, развязанной Азербайджаном против самоопределившегося...
6 февраля 2016
Азербайджан отдаляет перспективу мира
В рамках зимней сессии ПАСЕ планируется обсуждение докладов британского депутата Роберта Уолтера «Эскалация насилия в Нагорном Карабахе и на других оккупированных территориях Азербайджана» и боснийского парламентария Милицы Маркович «Население приграничных регионов Азербайджана намеренно лишают...
25 января 2016
Карабахский ученый восстанавливает историю города Шуши
Карабахский исследователь, автор ряда монографий о городе Шуши Грачик Арутюнян на протяжении многих лет изучает надписи старых кладбищ и историко — архитектурных памятников Шуши. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM в Степанакерте. «Моя цель — по возможности спасти от забвения останки прошлого...
22 января 2016
Нагорный Карабах должен вернуться за стол переговоров
Состоявшаяся де-факто и стремящаяся к международному признанию Нагорно-Карабахская Республика (Республика Арцах) в нынешнем году отмечает своё 25-летие. НКР была провозглашена посредством реализации народом права на самоопределение. Первым правовым выражением нового этапа Карабахского...
14 января 2016
Выборы, борьба и признание: Нагорный Карабах за 2015 год
2015 год в Нагорно-Карабахской Республике был насыщен мероприятиями общегосударственного значения. Важнейшим политическим событием стали состоявшиеся 3 мая парламентские (шестые по счёту) выборы, у которых был ряд особенностей, и самая существенная — законодательный орган НКР стал профессиональным...
1 января 2016
Войны переместились в границы «искусственных» государств
О современных тенденциях государственного строительства ИА REGNUM рассказал карабахский аналитик Вардан Асцатрян. ИА REGNUM: Уходящий год был крайне нестабильным, практически во всех частях света происходили войны и крупные террористические акты. Чем, на Ваш взгляд, обернётся ситуация в 2016 году...
28 декабря 2015
Карабах и Азербайджан: О реальных и мнимых потерях на передовой
Власти Азербайджана продолжают вводить представителей международного сообщества и собственное общество в заблуждение относительно ситуации в зоне карабахского конфликта. Накануне глава азербайджанского военного ведомства Закир Гасанов, как передают бакинские СМИ со ссылкой на пресс-службу...
9 декабря 2015
Агрессор в обличии жертвы: почему Азербайджан провоцирует Карабах
Выступая на 22-ом заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Белграде, глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Эльмар Мамедъяров в привычном для официального Баку ключе представил свою страну в качестве жертвы агрессии. При этом он добавил:"Одинаковый подход к агрессору и жертве...
4 декабря 2015
Удар в спину России: аналогии с Карабахом
Коварное нападение турецкой стороны на российский самолёт Су-24М на севере Сирии напоминает случай, имевший место 12 ноября прошлого года в воздушном пространстве над восточной частью карабахско-азербайджанской границы. Тогда по аналогичному сценарию был сбит вертолёт МИ-24 Армии обороны...
25 ноября 2015
«Дни Арцаха в Москве» стали заметным событием
Ситуация в Закавказье стремительно меняется, как и приоритеты, исповедуемые великими державами в регионе. На политическую сцену выходит Нагорно-Карабахская Республика, которая предпринимает уверенные шаги в деле своего международного признания. Детали этого процесса ИА REGNUM обсудило с экспертом...
17 ноября 2015