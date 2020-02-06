Интервью с мэром Степанакерта Давидом Саркисяном.

Иван Шилов ИА REGNUM Давид Саркисян

Ашот Бегларян: Г-н Саркисян, позвольте от имени нашей газеты поздравить Вас с избранием на пост мэра столицы Арцаха и задать первый вопрос: каков был Ваш основной мотив выдвижения на пост главы администрации Степанакерта?

Давид Саркисян: Спасибо за поздравление. В свою очередь, я хочу поздравить вас, коллектив и читателей газеты «Ноев Ковчег» с Новым годом и Рождеством Христовым и пожелать, чтобы наступивший год был годом беспрецедентных успехов, новых достижений, добрых дел, любви и толерантности.

Теперь отвечу на ваш вопрос. В течение всей своей сознательной жизни я постоянно общался со своими согражданами, был знаком с проблемами города, чувствовал в себе соответствующий потенциал для решения больших и малых проблем города. Считаю, что для решения многопластовых проблем мэр в первую очередь должен быть хорошим управленцем, а это качество у меня есть. В этом причина того, что я решил быть полезным своему городу и народу.

Ашот Бегларян: Расскажите, пожалуйста, о распорядке Вашего рабочего дня.

Давид Саркисян: Мой рабочий день начинается не в 9:00, а раньше, примерно в 8:15. Начинаю с обхода города с тем, чтобы своими глазами увидеть проблемы, а также на месте изучить поднятые накануне спорные вопросы. Надо сказать, что по сей день все подобные вопросы получили решение на месте.

Затем я прихожу в свой рабочий кабинет, выпиваю чашку кофе и приступаю к очень плотному рабочему графику: совещания, прием граждан, детальная проработка новых идей и программ, выполнение текущей работы. Может показаться необычным, но со времени вступления в должность я ни разу не ходил на обеденный перерыв — ограничиваюсь кофейными паузами в работе. А в целом каждый рабочий день разный. Неизменен только обход города ранним утром.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Ашот Бегларян: Что Вы успели сделать за 100 дней пребывания на посту мэра? Что нового планируете привнести в работу городской администрации?

Давид Саркисян: Я вступил в должность в конце года, когда бюджет мэрии был почти исчерпан, однако, несмотря на это, проделано немало работы, и что самое важное — все осуществлено прозрачно. Каждую пятницу горожане могут ознакомиться на странице мэрии в «Фейсбуке» с выполненной за неделю работой.

Кстати, создание в «Фейсбуке» страницы было одной из первых наших инициатив с целью, как я обещал, в прозрачном режиме и совместными усилиями благоустраивать и развивать наш город. Не стану перечислять все, что мы успели сделать, представлю в общем виде. Начну с того, что проведены работы по благоустройству, санитарной очистке и восстановлению в окрестностях прозванного жителями «Три крана» родника, и он обрел новое дыхание. Освещен ряд кварталов города («Ареш», «Туманян», «Маштоц» и др.), асфальтированы некоторые дороги, на различных участках города осуществлены работы по саночистке, отремонтированы крыши нескольких зданий, квартиры и дома, обеспечена работа общественного транспорта на окраинных улицах. Также пересмотрены тарифы на определенные услуги и арендная плата за имущество, являющееся собственностью общины, то есть принято решение об уменьшении размеров некоторых местных пошлин и платежей. Можно долго продолжать, но в целом хочу отметить, что мы непрерывно работаем в направлении укрепления непосредственной связи «гражданин — мэрия». Это очень важно для обеспечения прозрачности деятельности городской администрации и укрепления доверия к ней со стороны населения.

Ашот Бегларян: Какие сферы и направления являются приоритетными в деятельности мэрии? Какие проблемы, по Вашим наблюдениям, являются сегодня самыми злободневными для Степанакерта?

Давид Саркисян: Проблем, конечно, много, и они разноплановые. Это касается системы управления городом, градостроительства, социально-экономического развития, охраны окружающей среды, озеленения и т.д. Все они важны и требуют эффективного решения. Но если уж выделить самые актуальные, то я отмечу некоторые из них: открытые канализации, которые создают антисанитарную и опасную ситуацию в городе, вопросы модернизации и расширения дорог, создания и обслуживания новых инфраструктур, аварийные крыши зданий, отсутствие общественных санузлов. В ближайшие пять лет мы будем делать особый акцент на окраинные кварталы столицы с целью пропорционального развития города.

Приоритетным моим шагом будет создание в мэрии дееспособной команды, упрощение связи «мэрия — гражданин», внедрение электронной системы и принципа «одного окна». Мы все должны включиться в процессы, направленные на повышение уровня благосостояния населения, и лично содействовать решению стоящих перед столицей проблем.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»

Ашот Бегларян: За последние годы Степанакерт заметно преобразился, позитивные перемены видны невооруженным глазом. Вместе с тем город является сложным живым и развивающимся организмом, предъявляющим каждый день новые требования. Каким Вам видится город через пять лет?

Давид Саркисян: Во время своей предвыборной кампании я обещал, что в случае избрания сделаю все, чтобы спустя пять лет мы имели более уютный, красивый, благоустроенный, зеленый и чистый Степанакерт с новыми многоквартирными домами. Данная политика предусматривает как продолжение уже начатых программ, призванных обеспечить сбалансированное развитие города, так и разработку и осуществление новых современных проектов.

Ашот Бегларян: Арцах и его столица притягивают иностранных туристов. Что необходимо сделать для большей привлекательности Степанакерта?

Давид Саркисян: Нет слов, наш Степанакерт имеет оригинальную, свойственную только ему красоту, и мы должны сделать все для того, чтобы иметь более привлекательный и комфортабельный город как для самих степанакертцев, так и для гостей. При всех имеющихся достижениях города многое еще предстоит сделать. В частности, с точки зрения удобств. Это установка информационных указателей, создание электронной карты города, обеспечение работы объектов общественного обслуживания в поздние часы, сооружение общественных туалетов, а также разработка интересных экскурсионных пакетов, организация путешествий и интересного досуга и т. д. Но, конечно, самое главное — обеспечение мира в Арцахе.

Ашот Бегларян: На каком уровне находится сотрудничество степанакертской мэрии с ереванскими коллегами?

Давид Саркисян: Мой первый официальный визит в Ереван был связан с участием в празднествах «Эребуни — Ереван — 2018», и именно тогда я имел встречу с мэром Еревана Айком Марутяном. Встреча прошла в атмосфере взаимного понимания и доверия. Была выражена обоюдная готовность продолжить и углубить имеющиеся между столицами отношения, придать им новое качество и сделать их более эффективными.

Уверен, что тесное сотрудничество Степанакерта и Еревана позволит глубже знакомиться с имеющимися у двух столиц проблемами, делиться опытом их решения, оказывать друг другу конкретную практическую помощь.

Ашот Бегларян: Республика готовится к выборам президента и нового парламента, намеченным на конец марта сего года. В чем Вы видите роль мэрии в их успешном проведении?

Давид Саркисян: На этот вопрос отвечу коротко: я желаю, чтобы предвыборная кампания велась в атмосфере взаимного уважения и толерантности, а выборы прошли предельно честно, прозрачно и легитимно.

Что касается мэрии, то она неукоснительно осуществит все соответствующие полномочия, предусмотренные для нее законодательством.

Ашот Бегларян: Спасибо за исчерпывающие ответы.

Давид Саркисян: Благодарю за интересные вопросы.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»